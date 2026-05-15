NFL+: Make your plan to watch the 2026 NFL season

Published: May 14, 2026 at 08:18 PM
Mia Fowler

NFL.com contributor

The 2026 NFL Schedule Release is officially out in the world and there is no shortage of quality matchups. From major rematches to holiday games to a slew of international games, the 2026 season has a game for everyone. Below is a look at some of the notable games each week that will be available on NFL+.

Week 1 NFL+ games:

  • 2026 NFL Kickoff: Patriots vs. Seahawks – Wednesday, Sept. 9 at 8:20 p.m. ET
  • Melbourne game: Rams vs. 49ers – Thursday, Sept. 10 at 8:35 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Cowboys vs. Giants – Sunday, Sept. 13 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Broncos vs. Chiefs – Monday, Sept. 14 at 8:15 p.m. ET

Week 2 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Lions vs. Bills – Thursday, Sept. 17 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Colts vs. Chiefs – Sunday, Sept. 20 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Giants vs. Rams – Monday, Sept. 21 at 8:15 p.m. ET

Week 3 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Falcons vs. Packers – Thursday, Sept. 24 at 8:15 p.m. ET
  • Rio game: Cowboys vs. Ravens – Sunday, Sept. 27 at 4:25 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Rams vs. Broncos – Sunday, Sept. 27 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Eagles vs. Bears – Monday, Sept. 28 at 8:15 p.m. ET

Week 4 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Steelers vs. Browns – Thursday, Oct. 1 at 8:15 p.m. ET
  • London game (#1): Commanders vs. Colts – Sunday, Oct. 4 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Lions vs. Panthers – Sunday, Oct. 4 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Falcons vs. Saints – Monday, Oct. 5 at 8:15 p.m. ET

Week 5 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Buccaneers vs. Cowboys – Thursday, Oct. 8 at 8:15 p.m. ET
  • London game (#2): Eagles vs. Jaguars – Sunday, Oct. 11 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Ravens vs. Falcons – Sunday, Oct. 11 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Bills vs. Rams – Monday, Oct. 12 at 8:15 p.m. ET

Week 6 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Seahawks vs. Broncos – Thursday, Oct. 15 at 8:15 p.m. ET
  • London game (#3): Texans vs. Jaguars – Sunday, Oct. 18 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Cowboys vs. Packers – Sunday, Oct. 18 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Commanders vs. 49ers – Monday, Oct. 19 at 8:15 p.m. ET

Week 7 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Patriots vs. Bears – Thursday, Oct. 22 at 8:15 p.m. ET
  • Paris game: Steelers vs. Saints – Sunday, Oct. 25 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Chiefs vs. Seahawks – Sunday, Oct. 25 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Cowboys vs. Eagles – Monday, Oct. 26 at 8:15 p.m. ET

Week 8 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Panthers vs. Packers – Thursday, Oct. 29 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Eagles vs. Commanders – Sunday, Nov. 1 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Bears vs. Seahawks – Monday, Nov. 2 at 8:15 p.m. ET

Week 9 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Jaguars vs. Ravens – Thursday, Nov. 5 at 8:15 p.m. ET
  • Madrid game: Bengals vs. Falcons – Sunday, Nov. 8 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Buccaneers vs. Bears – Sunday, Nov. 8 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Bills vs. Vikings – Monday, Nov. 9 at 8:15 p.m. ET

Week 10 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Commanders vs. Giants – Thursday, Nov. 12 at 8:15 p.m. ET
  • Munich game: Patriots vs. Lions – Sunday, Nov. 15 at 9:30 a.m. ET
  • Sunday Night Football: Steelers vs. Bengals – Sunday, Nov. 15 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Chargers vs. Ravens – Monday, Nov. 16 at 8:15 p.m. ET

Week 11 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Colts vs. Texans – Thursday, Nov. 19 at 8:15 p.m. ET
  • Mexico City game (SNF): Vikings vs. 49ers – Sunday, Nov. 22 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Bengals vs. Commanders – Sunday, Nov. 22 at 8:20 p.m. ET

Week 12 NFL+ games:

  • Thanksgiving Eve game: Packers vs. Rams – Wednesday, Nov. 25 at 8 p.m. ET
  • Thanksgiving game: Bears vs. Lions – Thursday, Nov. 26 at 1 p.m. ET
  • Thanksgiving game: Cowboys vs. Eagles – Thursday, Nov. 26 at 4:30 p.m. ET
  • Thanksgiving game (TNF): Chiefs vs. Bills – Thursday, Nov. 26 at 8:20 p.m. ET
  • Black Friday game: Broncos vs. Steelers – Friday, Nov. 27 at 3 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Patriots vs. Chargers – Sunday, Nov. 29 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Panthers vs. Buccaneers – Monday, Nov. 30 at 8:15 p.m. ET

Week 13 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Chiefs vs. Rams – Thursday, Dec. 3 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Texans vs. Steelers – Sunday, Dec. 6 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Cowboys vs. Seahawks – Monday, Dec. 7 at 8:15 p.m. ET

Week 14 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Vikings vs. Patriots – Thursday, Dec. 10 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Bills vs. Packers – Sunday, Dec. 13 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Steelers vs. Jaguars – Monday, Dec. 14 at 8:15 p.m. ET

Week 15 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: 49ers vs. Chargers – Thursday, Dec. 17 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Lions vs. Vikings – Sunday, Dec. 20 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Patriots vs. Chiefs – Monday, Dec. 21 at 8:15 p.m. ET

Week 16 NFL+ games:

  • Christmas Eve game (TNF): Texans vs. Eagles – Thursday, Dec. 24 at 8:15 p.m. ET
  • Christmas Day game: Packers vs. Bears –Friday, Dec. 25 at 1 p.m. ET
  • Christmas Day game: Bills vs. Broncos – Friday, Dec. 25 at 4:30 p.m. ET
  • Christmas Day game: Rams vs. Seahawks – Friday, Dec. 25 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Jaguars vs. Cowboys – Sunday, Dec. 27 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Giants vs. Lions – Monday, Dec. 28 at 8:15 p.m. ET

Week 17 NFL+ games:

  • Thursday Night Football: Ravens vs. Bengals – Thursday, Dec. 31 at 8:15 p.m. ET
  • Sunday Night Football: Eagles vs. 49ers – Sunday, Jan. 3 at 8:20 p.m. ET
  • Monday Night Football: Texans vs. Packers – Monday, Jan. 4 at 8:15 p.m. ET

