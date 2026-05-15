NFL+: Make your plan to watch the 2026 NFL season

The 2026 NFL Schedule Release is officially out in the world and there is no shortage of quality matchups. From major rematches to holiday games to a slew of international games, the 2026 season has a game for everyone. Below is a look at some of the notable games each week that will be available on NFL+.
Week 1 NFL+ games:
- 2026 NFL Kickoff: Patriots vs. Seahawks – Wednesday, Sept. 9 at 8:20 p.m. ET
- Melbourne game: Rams vs. 49ers – Thursday, Sept. 10 at 8:35 p.m. ET
- Sunday Night Football: Cowboys vs. Giants – Sunday, Sept. 13 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Broncos vs. Chiefs – Monday, Sept. 14 at 8:15 p.m. ET
Week 2 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Lions vs. Bills – Thursday, Sept. 17 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Colts vs. Chiefs – Sunday, Sept. 20 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Giants vs. Rams – Monday, Sept. 21 at 8:15 p.m. ET
Week 3 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Falcons vs. Packers – Thursday, Sept. 24 at 8:15 p.m. ET
- Rio game: Cowboys vs. Ravens – Sunday, Sept. 27 at 4:25 p.m. ET
- Sunday Night Football: Rams vs. Broncos – Sunday, Sept. 27 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Eagles vs. Bears – Monday, Sept. 28 at 8:15 p.m. ET
Week 4 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Steelers vs. Browns – Thursday, Oct. 1 at 8:15 p.m. ET
- London game (#1): Commanders vs. Colts – Sunday, Oct. 4 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Lions vs. Panthers – Sunday, Oct. 4 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Falcons vs. Saints – Monday, Oct. 5 at 8:15 p.m. ET
Week 5 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Buccaneers vs. Cowboys – Thursday, Oct. 8 at 8:15 p.m. ET
- London game (#2): Eagles vs. Jaguars – Sunday, Oct. 11 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Ravens vs. Falcons – Sunday, Oct. 11 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Bills vs. Rams – Monday, Oct. 12 at 8:15 p.m. ET
Week 6 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Seahawks vs. Broncos – Thursday, Oct. 15 at 8:15 p.m. ET
- London game (#3): Texans vs. Jaguars – Sunday, Oct. 18 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Cowboys vs. Packers – Sunday, Oct. 18 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Commanders vs. 49ers – Monday, Oct. 19 at 8:15 p.m. ET
Week 7 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Patriots vs. Bears – Thursday, Oct. 22 at 8:15 p.m. ET
- Paris game: Steelers vs. Saints – Sunday, Oct. 25 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Chiefs vs. Seahawks – Sunday, Oct. 25 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Cowboys vs. Eagles – Monday, Oct. 26 at 8:15 p.m. ET
Week 8 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Panthers vs. Packers – Thursday, Oct. 29 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Eagles vs. Commanders – Sunday, Nov. 1 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Bears vs. Seahawks – Monday, Nov. 2 at 8:15 p.m. ET
Week 9 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Jaguars vs. Ravens – Thursday, Nov. 5 at 8:15 p.m. ET
- Madrid game: Bengals vs. Falcons – Sunday, Nov. 8 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Buccaneers vs. Bears – Sunday, Nov. 8 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Bills vs. Vikings – Monday, Nov. 9 at 8:15 p.m. ET
Week 10 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Commanders vs. Giants – Thursday, Nov. 12 at 8:15 p.m. ET
- Munich game: Patriots vs. Lions – Sunday, Nov. 15 at 9:30 a.m. ET
- Sunday Night Football: Steelers vs. Bengals – Sunday, Nov. 15 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Chargers vs. Ravens – Monday, Nov. 16 at 8:15 p.m. ET
Week 11 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Colts vs. Texans – Thursday, Nov. 19 at 8:15 p.m. ET
- Mexico City game (SNF): Vikings vs. 49ers – Sunday, Nov. 22 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Bengals vs. Commanders – Sunday, Nov. 22 at 8:20 p.m. ET
Week 12 NFL+ games:
- Thanksgiving Eve game: Packers vs. Rams – Wednesday, Nov. 25 at 8 p.m. ET
- Thanksgiving game: Bears vs. Lions – Thursday, Nov. 26 at 1 p.m. ET
- Thanksgiving game: Cowboys vs. Eagles – Thursday, Nov. 26 at 4:30 p.m. ET
- Thanksgiving game (TNF): Chiefs vs. Bills – Thursday, Nov. 26 at 8:20 p.m. ET
- Black Friday game: Broncos vs. Steelers – Friday, Nov. 27 at 3 p.m. ET
- Sunday Night Football: Patriots vs. Chargers – Sunday, Nov. 29 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Panthers vs. Buccaneers – Monday, Nov. 30 at 8:15 p.m. ET
Week 13 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Chiefs vs. Rams – Thursday, Dec. 3 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Texans vs. Steelers – Sunday, Dec. 6 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Cowboys vs. Seahawks – Monday, Dec. 7 at 8:15 p.m. ET
Week 14 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Vikings vs. Patriots – Thursday, Dec. 10 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Bills vs. Packers – Sunday, Dec. 13 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Steelers vs. Jaguars – Monday, Dec. 14 at 8:15 p.m. ET
Week 15 NFL+ games:
- Thursday Night Football: 49ers vs. Chargers – Thursday, Dec. 17 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Lions vs. Vikings – Sunday, Dec. 20 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Patriots vs. Chiefs – Monday, Dec. 21 at 8:15 p.m. ET
Week 16 NFL+ games:
- Christmas Eve game (TNF): Texans vs. Eagles – Thursday, Dec. 24 at 8:15 p.m. ET
- Christmas Day game: Packers vs. Bears –Friday, Dec. 25 at 1 p.m. ET
- Christmas Day game: Bills vs. Broncos – Friday, Dec. 25 at 4:30 p.m. ET
- Christmas Day game: Rams vs. Seahawks – Friday, Dec. 25 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Jaguars vs. Cowboys – Sunday, Dec. 27 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Giants vs. Lions – Monday, Dec. 28 at 8:15 p.m. ET
Week 17 NFL+ games:
- Thursday Night Football: Ravens vs. Bengals – Thursday, Dec. 31 at 8:15 p.m. ET
- Sunday Night Football: Eagles vs. 49ers – Sunday, Jan. 3 at 8:20 p.m. ET
- Monday Night Football: Texans vs. Packers – Monday, Jan. 4 at 8:15 p.m. ET