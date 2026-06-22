NFL joint practice schedule: Dates, locations, teams for sessions during 2026 preseason

The NFL on Monday announced that 28 teams will participate in joint practices during the 2026 preseason.
NFL teams are permitted to conduct up to four joint practice sessions during the preseason. Teams typically conduct joint practices ahead of a preseason game, but rules stipulate that a joint practice cannot be held on the day before a preseason game.
In 2025, 29 teams held at least one joint practice session during the preseason.
The following is a list of joint practice sessions scheduled for 2026:
|Date of first practice
|Visiting team
|Host team
|Location
|8/11
|Dallas Cowboys
|Los Angeles Rams
|Los Angeles
|8/11
|Indianapolis Colts
|New England Patriots
|Foxborough, Mass.
|8/11
|Tampa Bay Buccaneers
|New York Jets
|Florham Park, N.J.
|8/11
|Tennessee Titans
|San Francisco 49ers
|Santa Clara, Calif.
|8/12
|Miami Dolphins
|Washington Commanders
|Ashburn, Va.
|8/13
|Jacksonville Jaguars
|New Orleans Saints
|Metairie, La.
|8/18
|San Francisco 49ers
|Los Angeles Chargers
|El Segundo, Calif.
|8/18
|Las Vegas Raiders
|Houston Texans
|Houston
|8/18
|New Orleans Saints
|Dallas Cowboys
|Oxnard, Calif.
|8/19
|Atlanta Falcons
|Indianapolis Colts
|Westfield, Ind.
|8/19
|Baltimore Ravens
|Minnesota Vikings
|Eagan, Minn.
|8/19
|Carolina Panthers
|Jacksonville Jaguars
|Jacksonville, Fla.
|8/19
|Philadelphia Eagles
|New England Patriots
|Foxborough, Mass.
|8/20
|Buffalo Bills
|Cleveland Browns
|Berea, Ohio
|8/20
|Chicago Bears
|Cincinnati Bengals
|Cincinnati
|8/20
|New Orleans Saints
|Los Angeles Rams
|Los Angeles
|8/20
|New York Giants
|Miami Dolphins
|Miami Gardens, Fla.
|8/21
|Seattle Seahawks
|Tennessee Titans
|Nashville, Tenn.
|8/25
|Tampa Bay Buccaneers
|Jacksonville Jaguars
|Jacksonville, Fla.
|8/26
|Arizona Cardinals
|Green Bay Packers
|Green Bay, Wis.
|8/26
|Houston Texans
|Carolina Panthers
|Charlotte, N.C.
|8/26
|Washington Commanders
|Baltimore Ravens
|Owings Mills, Md.
|8/27
|Chicago Bears
|Tennessee Titans
|Nashville, Tenn.