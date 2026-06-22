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Around the NFL

NFL joint practice schedule: Dates, locations, teams for sessions during 2026 preseason

Published: Jun 22, 2026 at 12:21 PM
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Around the NFL Staff

NFL.com

The NFL on Monday announced that 28 teams will participate in joint practices during the 2026 preseason.

NFL teams are permitted to conduct up to four joint practice sessions during the preseason. Teams typically conduct joint practices ahead of a preseason game, but rules stipulate that a joint practice cannot be held on the day before a preseason game.

In 2025, 29 teams held at least one joint practice session during the preseason.

The following is a list of joint practice sessions scheduled for 2026:

Date of first practiceVisiting teamHost teamLocation
8/11Dallas CowboysLos Angeles RamsLos Angeles
8/11Indianapolis ColtsNew England PatriotsFoxborough, Mass.
8/11Tampa Bay BuccaneersNew York JetsFlorham Park, N.J.
8/11Tennessee TitansSan Francisco 49ersSanta Clara, Calif.
8/12Miami DolphinsWashington CommandersAshburn, Va.
8/13Jacksonville JaguarsNew Orleans SaintsMetairie, La.
8/18San Francisco 49ersLos Angeles ChargersEl Segundo, Calif.
8/18Las Vegas RaidersHouston TexansHouston
8/18New Orleans SaintsDallas CowboysOxnard, Calif.
8/19Atlanta FalconsIndianapolis ColtsWestfield, Ind.
8/19Baltimore RavensMinnesota VikingsEagan, Minn.
8/19Carolina PanthersJacksonville JaguarsJacksonville, Fla.
8/19Philadelphia EaglesNew England PatriotsFoxborough, Mass.
8/20Buffalo BillsCleveland BrownsBerea, Ohio
8/20Chicago BearsCincinnati BengalsCincinnati
8/20New Orleans SaintsLos Angeles RamsLos Angeles
8/20New York GiantsMiami DolphinsMiami Gardens, Fla.
8/21Seattle SeahawksTennessee TitansNashville, Tenn.
8/25Tampa Bay BuccaneersJacksonville JaguarsJacksonville, Fla.
8/26Arizona CardinalsGreen Bay PackersGreen Bay, Wis.
8/26Houston TexansCarolina PanthersCharlotte, N.C.
8/26Washington CommandersBaltimore RavensOwings Mills, Md.
8/27Chicago BearsTennessee TitansNashville, Tenn.

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