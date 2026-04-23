2026 NFL Draft trade tracker: Full details on every draft-related move since start of new league year

NFL.com provides a one-stop shop for tracking every draft-related trade made since the start of the 2026 league year on March 11.
PRE-DRAFT TRADES
Bengals strike blockbuster for Lawrence
Bengals receive:
Giants receive:
- 2026 first-round pick (No. 10)
Jets trade for Geno Smith
Jets receive:
- QB Geno Smith
- 2026 7th-round pick (No. 228)
Raiders receive:
- 2026 6th-round pick (No. 208)
Texans acquire starting RB
Texans receive:
Lions receive:
- OL Juice Scruggs
- 2026 4th-round pick (No. 128)
- 2027 7th-round pick
Eagles add WR depth
Eagles receive:
Packers receive:
- 2026 5th-round pick (No. 153 overall)
- 2027 6th-round pick
Broncos get Waddle in blockbuster deal
Broncos receive:
- WR Jaylen Waddle
- 2026 4th-round pick (No. 111)
Dolphins receive:
- 2026 1st-round pick (No. 30 overall)
- 2026 3rd-round pick (No. 94)
- 2026 4th-round pick (No. 130)
Bills acquire WR in deal with Bears
Bills receive:
- WR DJ Moore
- 2026 5th-round pick (No. 165)
Bears receive:
- 2026 2nd-round pick (No. 60)
Steelers swap picks for veteran WR
Steelers receive:
- WR Michael Pittman
- 2026 7th-round pick (No. 230)
Colts receive:
- 2026 6th-round pick (No. 214)
Browns trade for starting OL
Browns receive:
- OL Tytus Howard
Texans receive:
- 2026 5th-round pick (No. 141)
Niners add DL depth in deal with Cowboys
49ers receive:
Cowboys receive:
- 2026 3rd-round pick (No. 92)
Titans get DT Thomas in pick swap
Titans receive:
- DT Solomon Thomas
- 2026 7th-round pick (No. 225)
Cowboys receive:
- 2026 7th-round pick (No. 218)
Raiders acquire veteran CB from Bills
Raiders receive:
- CB Taron Johnson
- 2026 7th-round pick (No. 228)
Bills receive:
- 2026 6th-round pick (No. 182)
Rams, Chiefs agree to blockbuster deal
Rams receive:
Chiefs receive:
- 2026 1st-round pick (No. 29)
- 2026 5th-round pick (No. 169)
- 2026 6th-round pick (No. 210)
- 2027 3rd-round pick
Falcons acquire veteran safety from Eagles
Falcons receive:
- S Sydney Brown
- 2026 4th-round pick (No. 122)
- 2026 6th-round pick (No. 215)
Eagles receive:
- 2026 4th-round pick (No. 114)
- 2026 6th-round pick (No. 197)
Fitzpatrick swaps AFC East teams
Jets receive:
Dolphins receive:
- 2026 7th-round pick (No. 238)