NFL Calendar

Published: Jul 23, 2008 at 01:19 AM

Aug. 3 - Pro Football Hall of Fame Game, Canton, Ohio (Indianapolis vs. Washington).

Aug. 26 - Roster cutdown to maximum of 75 players.

Aug. 30 - Roster cutdown to maximum of 53 players.

Aug. 31 - Clubs may establish practice squad of eight players.

Sept. 4-8 - 2008 regular season starts.

Oct. 13-15 - NFL fall meeting, St. Petersburg, Fla.

Oct. 14 - Trading deadline.

Dec. 28 - Regular season ends.

Jan. 3-4 - Wild-card playoffs.

Jan. 10-11 - Divisional playoffs.

Jan. 18 - Conference championships.

Feb. 1 - Super Bowl, Tampa, Fla.

Feb. 8 - Pro Bowl, Honolulu.

Feb. 18-24 - NFL combine.

Feb. 27 - Free agency begins.

March 22-25 - Annual owners meeting, Dana Point, Calif.

April 25-26 - NFL draft, New York.

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