NFL Calendar

Aug. 26 - Roster cutdown to maximum of 75 players.
Aug. 30 - Roster cutdown to maximum of 53 players.
Aug. 31 - Clubs may establish practice squad of eight players.
Sept. 4-8 - 2008 regular season starts.
Oct. 13-15 - NFL fall meeting, St. Petersburg, Fla.
Oct. 14 - Trading deadline.
Dec. 28 - Regular season ends.
Jan. 3-4 - Wild-card playoffs.
Jan. 10-11 - Divisional playoffs.
Jan. 18 - Conference championships.
Feb. 18-24 - NFL combine.
Feb. 27 - Free agency begins.
March 22-25 - Annual owners meeting, Dana Point, Calif.
April 25-26 - NFL draft, New York.