Fan Events in Madrid

Published:
Madrdi_Fan_Events

Experience the passion of the Falcons, Bengals, Chiefs, and Dolphins in Madrid. Discover fan events, supporter meetups, and unique experiences hosted by the clubs throughout 2026 NFL Madrid Game week.

Atlanta Falcons

Falcons House

  • Date: Saturday, November 7, 2026
  • Time: 1:00 PM - 5:00 PM
  • Location: Irish Rover Madrid (Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid)

Dirty Birds Fan Walk to the Bernabéu

  • Date: Sunday, November 8, 2026
  • Time: 1:00 PM - 1:15 PM
  • Location: Mira Miranda Madrid (Paseo de la Castellana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid)

Cincinnati Bengals

Who Dey Nation at Ocean Rock Bar

Hours:

  • Thursday, November 5: 5:00 PM - 3:30 AM
  • Friday, November 6: 5:00 PM - 3:30 AM
  • Saturday, November 7: 3:00 PM - 3:30 AM
  • Sunday, November 8: 1:30 PM - 3:30 AM

Location: Ocean Rock Bar (C. de San Vicente Ferrer, 27, Centro, 28004 Madrid)

Bengals Party at Florida Park

  • Date: Friday, November 6, 2026
  • Time: 8:00 PM - 11:00 PM
  • Location: Florida Park (Parque del Retiro, P.º de Panamá, 1, Madrid)

Bengals Menina Doll

  • Date: November 6-7, 2026
  • Time: 10:00 AM - 7:00 PM
  • Location: Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid)

Kansas City Chiefs

Chiefs House

Hours:

  • Friday, November 6: 5:00 PM - 11:00 PM
  • Saturday, November 7: 1:00 PM - 10:00 PM

Location: Mercado de San Ildefonso (Calle de Fuencarral, 57, Centro, 28004 Madrid)

Miami Dolphins

Miami Dolphins Flag Football Clinic

  • Date: Friday, November 6, 2026
  • Time: 1:00 PM - 2:00 PM
  • Location: Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid)

Miami Dolphins Experience

  • Date: Saturday, November 7, 2026
  • Time: 12:00 PM - 7:00 PM
  • Location: Alegra Shopping Center (Calle de Salvador de Madariaga, 28702, San Sebastián de los Reyes)

Dolphins Watch Party

  • Date: Sunday, November 8, 2026
  • Time: 5:00 PM
  • Location: Collins Irish Tavern (Calle de Sagasta 26, 28004 Madrid)

Chicago Bears

Chicago Bears Flag Clinic

Hours:

  • Thursday, November 5: 9:00 AM - 10:30 AM
  • Friday, November 6: 11:00 AM - 12:30 PM

Location: Las Rozas, El Cantizal