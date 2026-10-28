Fan Events in Madrid

Experience the passion of the Falcons, Bengals, Chiefs, and Dolphins in Madrid. Discover fan events, supporter meetups, and unique experiences hosted by the clubs throughout 2026 NFL Madrid Game week.
Atlanta Falcons
Falcons House
- Date: Saturday, November 7, 2026
- Time: 1:00 PM - 5:00 PM
- Location: Irish Rover Madrid (Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid)
Dirty Birds Fan Walk to the Bernabéu
- Date: Sunday, November 8, 2026
- Time: 1:00 PM - 1:15 PM
- Location: Mira Miranda Madrid (Paseo de la Castellana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid)
Cincinnati Bengals
Who Dey Nation at Ocean Rock Bar
Hours:
- Thursday, November 5: 5:00 PM - 3:30 AM
- Friday, November 6: 5:00 PM - 3:30 AM
- Saturday, November 7: 3:00 PM - 3:30 AM
- Sunday, November 8: 1:30 PM - 3:30 AM
Location: Ocean Rock Bar (C. de San Vicente Ferrer, 27, Centro, 28004 Madrid)
Bengals Party at Florida Park
- Date: Friday, November 6, 2026
- Time: 8:00 PM - 11:00 PM
- Location: Florida Park (Parque del Retiro, P.º de Panamá, 1, Madrid)
Bengals Menina Doll
- Date: November 6-7, 2026
- Time: 10:00 AM - 7:00 PM
- Location: Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid)
Kansas City Chiefs
Chiefs House
Hours:
- Friday, November 6: 5:00 PM - 11:00 PM
- Saturday, November 7: 1:00 PM - 10:00 PM
Location: Mercado de San Ildefonso (Calle de Fuencarral, 57, Centro, 28004 Madrid)
Miami Dolphins
Miami Dolphins Flag Football Clinic
- Date: Friday, November 6, 2026
- Time: 1:00 PM - 2:00 PM
- Location: Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid)
Miami Dolphins Experience
- Date: Saturday, November 7, 2026
- Time: 12:00 PM - 7:00 PM
- Location: Alegra Shopping Center (Calle de Salvador de Madariaga, 28702, San Sebastián de los Reyes)
Dolphins Watch Party
- Date: Sunday, November 8, 2026
- Time: 5:00 PM
- Location: Collins Irish Tavern (Calle de Sagasta 26, 28004 Madrid)
Chicago Bears
Chicago Bears Flag Clinic
Hours:
- Thursday, November 5: 9:00 AM - 10:30 AM
- Friday, November 6: 11:00 AM - 12:30 PM
Location: Las Rozas, El Cantizal