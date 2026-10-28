Actividades de los clubes

Vive la pasión de los Falcons, Bengals, Chiefs y Dolphins en Madrid. Encuentra eventos, meetups de aficionados y experiencias únicas organizadas por los clubes durante la semana del partido del 2026 NFL Madrid Game.

Atlanta Falcons

Casa de los Falcons

Sábado, 7 de noviembre | 13:00h a 17:00h

Irish Rover Madrid (Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid)

Caminata de aficionados "Dirty Birds" hacia el Bernabéu

Domingo, 8 de noviembre | 13:00h a 13:15h

Mira Miranda Madrid (Paseo de la Castellana, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid)

----------------------

Cincinnati Bengals

Who Dey Nation” en Ocean Rock Bar

Jueves, 5 de noviembre: 17:00h – 3:30h

Viernes, 6 de noviembre: 17:00h – 3:30h

Sábado, 7 de noviembre: 15:00h – 3:30h

Domingo, 8 de noviembre: 13:30h – 3:30h

Horarios:

Ocean Rock Bar (C. de San Vicente Ferrer, 27, Centro, 28004 Madrid)

Fiesta de los Bengals en Florida Park

Viernes, 6 de noviembre | 20:00h - 23:00h

Florida Park (Parque del Retiro, P.º de Panamá, 1,)

Menina de los Bengals

6 y 7 de noviembre | 10:00h - 19:00h

Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)

----------------------

Kansas City Chiefs

Chiefs House

Viernes, 6 de noviembre | 17:00h - 23:00h

Sábado, 7 de noviembre | 13:00h - 22:00h

Horarios:

Mercado de San Ildefonso (Calle de Fuencarral, 57, Centro, 28004 Madrid)

----------------------

Miami Dolphins

Clínic de Flag Football de los Miami Dolphins

Viernes, 6 de noviembre | 13:00h - 14:00h

Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)

“Miami Dolphins Experience”

Sábado, 7 de noviembre | 12:00h - 19:00h

Centro Comercial Alegra (Calle de Salvador de Madariaga, 28702, San Sebastián de los Reyes)

“Dolphins Watch Party”

Domingo, 8 de noviembre | 17:00h

Collins Irish Tavern (Calle de Sagasta 26, 28004, Madrid)

----------------------

Chicago Bears

Clínic de Flag Football de los Chicago Bears