Actividades de los clubes

Vive la pasión de los Falcons, Bengals, Chiefs y Dolphins en Madrid. Encuentra eventos, meetups de aficionados y experiencias únicas organizadas por los clubes durante la semana del partido del 2026 NFL Madrid Game.
Atlanta Falcons
- Casa de los Falcons
- Sábado, 7 de noviembre | 13:00h a 17:00h
- Irish Rover Madrid (Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid)
Caminata de aficionados "Dirty Birds" hacia el Bernabéu
- Domingo, 8 de noviembre | 13:00h a 13:15h
- Mira Miranda Madrid (Paseo de la Castellana, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid)
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Cincinnati Bengals
Who Dey Nation” en Ocean Rock Bar
- Jueves, 5 de noviembre: 17:00h – 3:30h
- Viernes, 6 de noviembre: 17:00h – 3:30h
- Sábado, 7 de noviembre: 15:00h – 3:30h
- Domingo, 8 de noviembre: 13:30h – 3:30h
- Horarios:
- Ocean Rock Bar (C. de San Vicente Ferrer, 27, Centro, 28004 Madrid)
Fiesta de los Bengals en Florida Park
- Viernes, 6 de noviembre | 20:00h - 23:00h
- Florida Park (Parque del Retiro, P.º de Panamá, 1,)
Menina de los Bengals
- 6 y 7 de noviembre | 10:00h - 19:00h
- Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)
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Kansas City Chiefs
Chiefs House
- Viernes, 6 de noviembre | 17:00h - 23:00h
- Sábado, 7 de noviembre | 13:00h - 22:00h
Horarios:
- Mercado de San Ildefonso (Calle de Fuencarral, 57, Centro, 28004 Madrid)
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Miami Dolphins
Clínic de Flag Football de los Miami Dolphins
- Viernes, 6 de noviembre | 13:00h - 14:00h
- Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)
“Miami Dolphins Experience”
- Sábado, 7 de noviembre | 12:00h - 19:00h
- Centro Comercial Alegra (Calle de Salvador de Madariaga, 28702, San Sebastián de los Reyes)
“Dolphins Watch Party”
- Domingo, 8 de noviembre | 17:00h
- Collins Irish Tavern (Calle de Sagasta 26, 28004, Madrid)
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Chicago Bears
Clínic de Flag Football de los Chicago Bears
- Jueves, 5 de noviembre | 09:00h - 10:30h
- Viernes, 6 de noviembre | 11:00h - 12:30h
- Las Rozas, El Cantizal