Actividades de los clubes

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Madrid_Eventos de fans
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Vive la pasión de los Falcons, Bengals, Chiefs y Dolphins en Madrid. Encuentra eventos, meetups de aficionados y experiencias únicas organizadas por los clubes durante la semana del partido del 2026 NFL Madrid Game.

Atlanta Falcons

  • Casa de los Falcons
  • Sábado, 7 de noviembre | 13:00h a 17:00h
  • Irish Rover Madrid (Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid)

Caminata de aficionados "Dirty Birds" hacia el Bernabéu

  • Domingo, 8 de noviembre | 13:00h a 13:15h
  • Mira Miranda Madrid (Paseo de la Castellana, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid)

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Cincinnati Bengals

Who Dey Nation” en Ocean Rock Bar

  • Jueves, 5 de noviembre: 17:00h – 3:30h
  • Viernes, 6 de noviembre: 17:00h – 3:30h
  • Sábado, 7 de noviembre: 15:00h – 3:30h
  • Domingo, 8 de noviembre: 13:30h – 3:30h
  • Horarios:
  • Ocean Rock Bar (C. de San Vicente Ferrer, 27, Centro, 28004 Madrid)

Fiesta de los Bengals en Florida Park

  • Viernes, 6 de noviembre | 20:00h - 23:00h
  • Florida Park (Parque del Retiro, P.º de Panamá, 1,)

Menina de los Bengals

  • 6 y 7 de noviembre | 10:00h - 19:00h
  • Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)

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Kansas City Chiefs

Chiefs House

  • Viernes, 6 de noviembre | 17:00h - 23:00h
  • Sábado, 7 de noviembre | 13:00h - 22:00h

Horarios:

  • Mercado de San Ildefonso (Calle de Fuencarral, 57, Centro, 28004 Madrid)

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Miami Dolphins

Clínic de Flag Football de los Miami Dolphins

  • Viernes, 6 de noviembre | 13:00h - 14:00h
  • Plaza de España (Plaza de España, s/n, 28008 Madrid (Metro: líneas 2, 3, 10)

“Miami Dolphins Experience”

  • Sábado, 7 de noviembre | 12:00h - 19:00h
  • Centro Comercial Alegra (Calle de Salvador de Madariaga, 28702, San Sebastián de los Reyes)

“Dolphins Watch Party”

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Chicago Bears

Clínic de Flag Football de los Chicago Bears

  • Jueves, 5 de noviembre | 09:00h - 10:30h
  • Viernes, 6 de noviembre | 11:00h - 12:30h
  • Las Rozas, El Cantizal