Notas finales para cada equipo en el NFL Draft 2026

Las notas inmediatas del draft sientan las bases para futuras evaluaciones. Esperar tres años para valorar las clases del draft sin tener en cuenta cómo se percibió la decisión en su momento normalmente conduce al revisionismo histórico.

Estas notas del 2026 NFL Draft reflejan el valor que creo que tiene cada pick (o conjunto de picks), teniendo en cuenta el turno de elección, así como el análisis del vídeo de su etapa universitaria y las métricas atléticas del prospecto. Los traspasos, y el capital intercambiado (tanto picks como jugadores), también se tienen en cuenta en estas calificaciones, ya que juegan un papel fundamental a la hora de marcar el futuro de una franquicia.