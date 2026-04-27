Notas finales para cada equipo en el NFL Draft 2026

Las notas inmediatas del draft sientan las bases para futuras evaluaciones. Esperar tres años para valorar las clases del draft sin tener en cuenta cómo se percibió la decisión en su momento normalmente conduce al revisionismo histórico.
Estas notas del 2026 NFL Draft reflejan el valor que creo que tiene cada pick (o conjunto de picks), teniendo en cuenta el turno de elección, así como el análisis del vídeo de su etapa universitaria y las métricas atléticas del prospecto. Los traspasos, y el capital intercambiado (tanto picks como jugadores), también se tienen en cuenta en estas calificaciones, ya que juegan un papel fundamental a la hora de marcar el futuro de una franquicia.
Picks:
- Ronda 1 (No. 3): RB Jeremiyah Love, Notre Dame
- Ronda 2 (No. 34): OG Chase Bisontis, Texas A&M
- Ronda 3 (No. 65): QB Carson Beck, Miami
- Ronda 4 (No. 104): DT Kaleb Proctor, Southeastern Louisiana
- Ronda 5 (No. 143): WR Reggie Virgil, Texas Tech
- Ronda 6 (No. 183): LB Karson Sharar, Iowa
- Ronda 7 (No. 217): OT Jayden Williams, Mississippi
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: A
- Día 3: A-
Análisis:
- Los Cardinals eligieron a la mejor amenaza ofensiva del draft en el tercer puesto global, con la fuerza, visión y capacidad de Love para anotar desde cualquier parte del campo superando aparentemente la narrativa de que los running backs no valen un pick del top cinco. Bisontis es un bloqueador duro digno de su selección, al principio de la segunda ronda. Proyecté a Beck a los Cardinals en la tercera ronda de mi mock de siete rondas porque, a pesar de su cinta poco convincente de las últimas dos temporadas, tiene los atributos físicos para ser un titular de la NFL.
- Proyecté a Proctor a los Cardinals en mi mock de siete rondas porque es el tipo de liniero defensivo atlético que prefiere el equipo. Me gustó el pick de Virgil por su consistencia y rapidez tras la recepción. Sharar será un factor en los equipos especiales como rookie. Williams era uno de mis prospectos de tackle favoritos de las rondas finales. No tiene el mayor tamaño, pero gana con equilibrio y el uso de las manos en el exterior. Arizona debe gastar sus fondos para novatos agentes libres en agregar profundidad en el pass rush.
Picks:
- Ronda 2 (No. 48): CB Avieon Terrell, Clemson
- Ronda 3 (No. 79): WR Zachariah Branch, Georgia
- Ronda 4 (No. 134): LB Kendal Daniels, Oklahoma
- Ronda 6 (No. 208): DT Anterio Thompson, Washington
- Ronda 6 (No. 215): LB Harold Perkins Jr., LSU
- Ronda 7 (No. 231): OT Ethan Onianwa, Ohio State
Notas:
- Día 1: C
- Día 2: A
- Día 3: B-
Análisis:
- Atlanta se la jugó al traspasar su pick de primera ronda de 2026 en un trato del draft del año pasado por el edge rusher James Pearce Jr., quien demostró potencial en el campo como novato, pero terminó enfrentando problemas legales significativos esta temporada baja. En la ronda 2, los Falcons encontraron valor al añadir al ligero pero combativo Terrell, quien se unirá a su hermano A.J. Terrell en la secundaria, junto a Branch, un jugador desequilibrante a campo abierto que puede hacer mucho más de lo que el ataque de Georgia le permitió mostrar.
- Daniels es como el LB de los Falcons Divine Deablo en el sentido de que es un antiguo safety alto que pasó al box a tiempo completo. Atlanta se llevó a otro linebacker con Perkins, un jugador que yo esperaba que saliera mucho antes en el draft. Tenían que encontrar un DT especialista contra la carrera en este draft; el excelente pro day de Thompson y sus destellos en la cinta hicieron de él un pick muy válido del día 3.
Picks:
- Ronda 1 (No. 14): OG Olaivavega Ioane, Penn State
- Ronda 2 (No. 45): Edge Zion Young, Missouri
- Ronda 3 (No. 80): WR Ja'Kobi Lane, USC
- Ronda 4 (No. 115): WR Elijah Sarratt, Indiana
- Ronda 4 (No. 133): TE Matthew Hibner, SMU
- Ronda 5 (No. 162): CB Chandler Rivers, Duke
- Ronda 5 (No. 173): TE Josh Cuevas, Alabama
- Ronda 5 (No. 174): RB Adam Randall, Clemson
- Ronda 6 (No. 211): P Ryan Eckley, Michigan State
- Ronda 7 (No. 250): DL Rayshaun Benny, Michigan
- Ronda 7 (No. 253): OG Evan Beerntsen, Northwestern
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: B
- Día 3: A
Análisis:
- El tamaño, la fuerza y los pies ágiles de Ioane lo convirtieron en un pick sólido de mediados de la primera ronda, aunque me pregunto si a los Ravens les habría ido mejor eligiendo al edge Rueben Bain Jr. en el 14 y cubriendo la necesidad de un guard más adelante. No estoy seguro del valor de las selecciones del día 2 de Baltimore. Aún así, con su fuerza y envergadura, Young cubre la necesidad de pass rush del equipo, mientras que Lane es un espigado rey de los balones divididos que podría ser una gran amenaza en la zona roja.
- Sarratt, un receptor seguro de manos, fue un buen valor. Llevarse al atlético Hibner en la cuarta y al robusto Cuevas en la quinta tuvo sentido. Los Ravens usaron el pick de quinta ronda que adquirieron de los Chargers en el traspaso de Odafe Oweh en Rivers, quien compensa una complexión más pequeña con pura competitividad. Randall corre con más dureza de lo que esperarías para un antiguo WR. Proyecté a Eckley a los Ravens con la selección número 211 en mi mock draft de siete rondas después de que perdieran a Jordan Stout en la agencia libre. Espero que Benny se desarrolle como un playmaker para Baltimore.
Picks:
- Ronda 2 (No. 35): Edge T.J. Parker, Clemson
- Ronda 2 (No. 62): CB Davison Igbinosun, Ohio State
- Ronda 4 (No. 102): OT Jude Bowry, Boston College
- Ronda 4 (No. 125): WR Skyler Bell, UConn
- Ronda 4 (No. 126): LB Kaleb Elarms-Orr, TCU
- Ronda 5 (No. 167): DB Jalon Kilgore, South Carolina
- Ronda 5 (No. 181): DT Zane Durant, Penn State
- Ronda 7 (No. 220): CB Toriano Pride Jr., Missouri
- Ronda 7 (No. 239): P Tommy Doman Jr., Florida
- Ronda 7 (No. 241): OG Ar'maj Reed-Adams, Texas A&M
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: A
- Día 3: A
Análisis:
- Los Bills hicieron traspasos para bajar posiciones tres veces en la ronda 1 para conseguir selecciones adicionales de rondas medias y, aun así, encontraron una muy necesitada presencia física de pass rush con Parker. Igbinosun posee el tamaño y el físico para ser titular en el exterior, especialmente si continúa reduciendo sus penalizaciones por interferencia de pase. El pick original de segunda ronda de Buffalo se utilizó sabiamente para adquirir al receptor DJ Moore y una selección de quinta ronda de Chicago.
- No me sorprendería ver a Bowry desplazarse hacia el interior como guard, donde los Bills tienen que reemplazar a David Edwards. Reed-Adams también aportará profundidad en el interior de la línea. Los Bills encontraron un valor excelente en el dinámico pero fiable Bell, el atlético/duro Elarms-Orr, el veloz/productivo Kilgore y el de menor tamaño, pero rápido, Durant.
Picks:
- Ronda 1 (No. 19): OT Monroe Freeling, Georgia
- Ronda 2 (No. 49): DT Lee Hunter, Texas Tech
- Ronda 3 (No. 83): WR Chris Brazzell II, Tennessee
- Ronda 4 (No. 129): CB Will Lee III, Texas A&M
- Ronda 5 (No. 144): C Sam Hecht, Kansas State
- Ronda 5 (No. 151): S Zakee Wheatley, Penn State
- Ronda 7 (No. 227): LB Jackson Kuwatch, Miami (Ohio)
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B+
- Día 3: A-
Análisis:
- Carolina encontró buen valor en la ronda 1 con Freeling, un tackle emergente que podría reemplazar al LT Ikem Ekwonu (quien viene de una ruptura del tendón rotuliano) este año o el próximo, después de que su contrato de novato termine. Los Panthers intercambiaron picks de rondas tardías con los Vikings para añadir el físico ancho y los pies ágiles de Hunter a su DL y luego se la jugaron con Brazzell, de 6 pies y 4 pulgadas, como un playmaker efectivo, a pesar de que usaron sus picks de primera ronda en los dos drafts anteriores en receptores (Tetairoa McMillan y Xavier Legette).
- El competitivo Lee podría convertirse en titular con una técnica mejorada. Hecht y Wheatley fueron robos en la quinta ronda. Ambos son novatos productivos y experimentados que competirán por la titularidad como center y safety, respectivamente. Los Panthers deberían buscar ayuda para el pass-rush en el mercado de agentes libres no drafteados.
Picks:
- Ronda 1 (No. 25): S Dillon Thieneman, Oregon
- Ronda 2 (No. 57): C Logan Jones, Iowa
- Ronda 3 (No. 69): TE Sam Roush, Stanford
- Ronda 3 (No. 89): WR Zavion Thomas, LSU
- Ronda 4 (No. 124): CB Malik Muhammad, Texas
- Ronda 5 (No. 166): LB Keyshaun Elliott, Arizona State
- Ronda 6 (No. 213): DT Jordan van den Berg, Georgia Tech
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B+
- Día 3: B
Análisis:
- Thieneman encaja perfectamente con los Bears en la primera ronda, porque su atletismo, dureza y versatilidad llenarán el hueco en la secundaria dejado por el agente libre Kevin Byard. Chicago eligió al mejor center del draft en la ronda 2; Jones debería recordar a los aficionados al anterior titular Drew Dalman. El traspaso del veterano WR DJ Moore a Buffalo mete presión al pick de segunda ronda de 2025 Luther Burden III y a Thomas, una sorprendente elección de tercera ronda, para reemplazar esa producción. Roush fue de buen valor en la ronda 3 como futuro titular con sólidas habilidades de recepción y bloqueo.
- El atleticismo y la dureza de Muhammad hicieron de él un robo en la ronda 4. Seleccionar a Elliott tenía sentido para los Bears dado que el pick de quinta ronda de 2023 Noah Sewell se está recuperando de una rotura del tendón de Aquiles. Van den Berg, nativo de Sudáfrica, es un atleta excelente y cubre la necesidad del equipo de profundidad en la DL. Los Bears no usaron ningún pick en edge rushers u offensive tackles este año a pesar de sus necesidades en esas posiciones.
Picks:
- Ronda 2 (No. 41): Edge Cashius Howell, Texas A&M
- Ronda 3 (No. 72): CB Tacario Davis, Washington
- Ronda 4 (No. 128): C Connor Lew, Auburn
- Ronda 4 (No. 140): WR Colbie Young, Georgia
- Ronda 6 (No. 189): OT Brian Parker II, Duke
- Ronda 7 (No. 221): TE Jack Endries, Texas
- Ronda 7 (No. 226): DT Landon Robinson, Navy
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: A
- Día 3: C+
Análisis:
- Los Bengals traspasaron el pick 10 global a los Giants por el defensive tackle Dexter Lawrence y le firmaron una extensión. El acuerdo es algo arriesgado, dada la disminución en la producción de Lawrence la temporada pasada y la disponibilidad de grandes prospectos como el safety Caleb Downs y el edge rusher Rueben Bain en el 10. Cincinnati lo hizo bien en el día 2, rompiendo el precedente del equipo al elegir a Howell, un edge más pequeño con velocidad, para luego añadir la altura y los pies rápidos de Davis a una secundaria que se enfrenta a la posible pérdida de múltiples veteranos en la agencia libre del próximo año.
- Lew viene de una lesión de ACL, que es por lo que todavía estaba disponible en la ronda 4, pero espero que sea titular como center para 2027. Young es un WR grande que debería competir por minutos en 2026. Elegir a Parker después de Lew pareció un poco redundante, aunque los Bengals aparentemente ven a Parker como alguien que puede jugar en el exterior además de en los puestos interiores, donde mejor proyecta. Endries no es de élite en ninguna faceta concreta, pero fue productivo en Cal y Texas, dando a los Bengals un buen valor en la séptima ronda.
Picks:
- Ronda 1 (No. 9): OT Spencer Fano, Utah
- Ronda 1 (No. 24): WR KC Concepcion, Texas A&M
- Ronda 2 (No. 39): WR Denzel Boston, Washington
- Ronda 2 (No. 58): S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
- Ronda 3 (No. 86): OT Austin Barber, Florida
- Ronda 5 (No. 146): C Parker Brailsford, Alabama
- Ronda 5 (No. 149): LB Justin Jefferson, Alabama
- Ronda 5 (No. 170): TE Joe Royer, Cincinnati
- Ronda 6 (No. 182): QB Taylen Green, Arkansas
- Ronda 7 (No. 248): TE Carsen Ryan, BYU
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: A
- Día 3: B
Análisis:
- Los Browns encontraron un potencial tackle titular pronto en la ronda 1, llevándose al atlético y versátil Fano a pesar de no tener la longitud ideal. También cubrieron su necesidad de un receiver y returner al hacerse con el explosivo (aunque inconsistente) KC Concepcion con el pick de primera ronda recibido de Jacksonville en el traspaso de Travis Hunter el pasado abril. Cleveland también encontró un gran valor el viernes por la noche, eligiendo al contundente safety McNeil-Warren en la ronda 2 y al atlético y robusto Barber en la ronda 3. La guinda del pastel del día 2 de los Browns fue el traspaso del pick de tercera ronda adquirido de los Chiefs por dos picks de cuarta ronda de este año y una cuarta ronda de 2027 de los Giants.
- Brailsford es de tamaño reducido, pero duro en el pivote. Me encantó la decisión de elegir a Jefferson en la ronda 5. Encuentra el balón a campo abierto y no tiene miedo al contacto. Royer es un buen atrapa pases que refuerza el cuerpo de tight ends de los Browns. Green llega a una sala de quarterbacks muy concurrida, pero valió la pena como pick de sexta ronda.
Picks:
- Ronda 1 (No. 11): S Caleb Downs, Ohio State
- Ronda 1 (No. 23): Edge Malachi Lawrence, UCF
- Ronda 3 (No. 92): Edge Jaishawn Barham, Michigan
- Ronda 4 (No. 112): OT Drew Shelton, Penn State
- Ronda 4 (No. 114): CB Devin Moore, Florida
- Ronda 4 (No. 137): DL LT Overton, Alabama
- Ronda 7 (No. 218): WR Anthony Smith, East Carolina
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: B
- Día 3: B+
Análisis:
- Dallas tuvo el robo de la primera ronda, traspasando dos picks de quinta ronda para subir un puesto por Downs; él debería ser un líder defensivo por mucho tiempo capaz de hacer jugadas en la deep half, flat y dentro de la caja. Los 'Boys bajaron posiciones desde la selección de primera ronda de Green Bay, adquirida en el traspaso de Micah Parsons, para elegir a Lawrence, quien tiene potencial por su envergadura y atletismo, pero conlleva riesgo con un posible desarrollo tardío en el proceso de evaluación. Traspasaron sus picks originales del día 2 por los veteranos Quinnen Williams y George Pickens, pero aun así pudieron seleccionar a Barham, un defensor de segundo nivel versátil, en la tercera ronda tras enviar al DL Osa Odighizuwa a los 49ers el pasado marzo.
- El vídeo de los partidos de 2025 de Shelton no me gritaba que fuera un pick de cuarta ronda, pero el equipo puede desarrollarlo como un swing tackle con el tiempo. Dallas recibió dos picks de cuarta ronda de Philadelphia en el traspaso de primera ronda de los equipos. Usaron una de esas selecciones en el físico pero castigado por las lesiones Moore y la otra en Overton, quien podría competir para reemplazar a Osa Odighizuwa en el interior. Los Cowboys cubrieron una necesidad evidente al traspasar un pick de quinta ronda a los 49ers por el LB Dee Winters. Habrá que estar atentos a Smith para pelear por un puesto en el roster como un receptor que puede estirar el campo.
Picks:
- Ronda 3 (No. 66): DT Tyler Onyedim, Texas A&M
- Ronda 4 (No. 108): RB Jonah Coleman, Washington
- Ronda 4 (No. 111): OG Kage Casey, Boise State
- Ronda 5 (No. 152): TE Justin Joly, N.C. State
- Ronda 7 (No. 246): S Miles Scott, Illinois
- Ronda 7 (No. 256): TE Dallen Bentley, Utah
- Ronda 7 (No. 257): LB Red Murdock, Buffalo
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: A-
- Día 3: B+
Análisis:
- Jaylen Waddle sirve esencialmente como el pick de primera ronda de Denver este año, dado que los Broncos enviaron la elección global número 30 a Miami por el veterano WR. Ese acuerdo por Waddle también incluyó la selección de tercera ronda de los Broncos, por lo que su único pick del día 2 fue Onyedim, elegido a pesar de la disponibilidad de Chris McClellan de Missouri (quien fue elegido por los Packers en el número 77) para cubrir su necesidad de un DL activo y fuerte para reemplazar al agente libre que se marchó John Franklin-Myers.
- Denver drafteó a Coleman con el pick de cuarta ronda que adquirió de New Orleans por el receptor Devaughn Vele, añadiendo un corredor de potencia a un grupo de running backs profundo. Casey añade profundidad en el tackle y guard para los Broncos. Joly y Bentley reforzaron el grupo de tight ends. La profundidad de linebackers era una necesidad para los Broncos y la intensidad de Murdock en la caja debería hacerlo totalmente relevante, a pesar de que fue el último pick del draft de 2026.
Picks:
- Ronda 1 (No. 17): OT Blake Miller, Clemson
- Ronda 2 (No. 44): Edge Derrick Moore, Michigan
- Ronda 4 (No. 118): LB Jimmy Rolder, Michigan
- Ronda 5 (No. 157): CB Keith Abney II, Arizona State
- Ronda 5 (No. 168): WR Kendrick Law, Kentucky
- Ronda 6 (No. 205): DT Skyler Gill-Howard, Texas Tech
- Ronda 7 (No. 222): DT Tyre West, Tennessee
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B-
- Día 3: A
Análisis:
- Miller salió de Clemson como un tackle sólido y experimentado; después mostró un atleticismo por encima de la media en el NFL Scouting Combine, asegurando probablemente su estatus como un pick top 25. Cubre la necesidad de Detroit de un tackle tras la salida de Taylor Decker. Los Lions enviaron un pick de cuarta ronda a los Jets para poder emparejar al incansable pass rusher Moore con su antiguo compañero Wolverine Aidan Hutchinson. También se incluye en la nota del draft de los Lions el traspaso de dos picks de tercera ronda de este año para seleccionar al WR Isaac TeSlaa en la tercera ronda del año pasado.
- Detroit necesitaba un linebacker y el estilo agresivo de Rolder le hará ganarse el cariño de los fans de los Lions. Los Lions traspasaron a David Montgomery a los Texans por el OL Juice Scruggs, un pick de cuarta ronda de este año y una sexta ronda de 2027. Usaron la cuarta para subir posiciones por Moore y reemplazaron a Montgomery con Isiah Pacheco en la agencia libre. Law es un receptor en el cuerpo de un running back y debería tener una oportunidad como returner durante el training camp. Gill-Howard tiene un tamaño reducido, pero destacó en la defensa plagada de estrellas de Texas Tech antes de que una lesión de tobillo pusiera fin a su temporada.
Picks:
- Ronda 2 (No. 52): CB Brandon Cisse, South Carolina
- Ronda 3 (No. 77): DT Chris McClellan, Missouri
- Ronda 4 (No. 120): Edge Dani Dennis-Sutton, Penn State
- Ronda 5 (No. 153): C Jager Burton, Kentucky
- Ronda 6 (No. 201): CB Domani Jackson, Alabama
- Ronda 6 (No. 216): K Trey Smack, Florida
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: A-
- Día 3: A
Análisis:
- Green Bay envió picks de primera ronda de este año y el que viene a Dallas por el estrella pass rusher Micah Parsons el año pasado. Aunque marcó la diferencia cuando estuvo en el campo, Parsons se perdió tiempo por lesión por segunda temporada consecutiva. Cisse es un corner veloz que podría convertirse en un titular sólido si es capaz de pulir su técnica. Las manos pesadas y los pies rápidos de McClellan deberían convertirlo en una incorporación bienvenida a la DL, que está en constante cambio tras el traspaso de Kenny Clark a Dallas por Parsons y una lesión que dejó fuera a Devonte Wyatt en Thanksgiving.
- El atleticismo de Dennis-Sutton hizo de él un hallazgo sólido en la cuarta ronda, especialmente para un equipo que necesita pass rushers. La potencia y los pies rápidos de Burton lo convirtieron en un excelente pick para reforzar la línea con el pick de quinta ronda que Green Bay recibió de los Eagles por el WR Dontayvion Wicks. Los Packers no pudieron confiar en sus kickers el año pasado. La fuerza de pierna de Smack y su precisión desde más de 50 yardas hicieron que valiera la pena subir posiciones al final de la ronda 6.
Picks:
- Ronda 1 (No. 26): OG Keylan Rutledge, Georgia Tech
- Round 2 (No. 36): DT Kayden McDonald, Ohio State
- Ronda 2 (No. 59): TE Marlin Klein, Michigan
- Ronda 4 (No. 106): OG Febechi Nwaiwu, Oklahoma
- Ronda 4 (No. 123): LB Wade Woodaz, Clemson
- Ronda 5 (No. 141): S Kamari Ramsey, USC
- Ronda 6 (No. 204): WR Lewis Bond, Boston College
- Ronda 7 (No. 243): LB Aiden Fisher, Indiana
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: B
- Día 3: B-
Análisis:
- Los Texans reforzaron la línea ofensiva con Rutledge, un jugador contundente, pero entregaron dos selecciones de rondas medias para subir solo dos puestos para seleccionarlo. Houston volvió a subir posiciones también en la segunda ronda, intercambiando picks de rondas medias con Las Vegas para adelantarse a los Giants por McDonald, un excelente defensor contra la carrera que era merecedor de una selección de primera ronda. Los Texans dejaron pasar la oportunidad de añadir más talento defensivo para hacerse con el alto y atlético Klein en la segunda ronda. Su nota también refleja la decisión de entregar el pick de tercera ronda de este año por el running back Woody Marks en el draft de 2025. Marks tuvo destellos como novato, pero eso no impidió que los Texans hicieran un traspaso por David Montgomery para ser el principal portador de balón del equipo.
- Los Texans draftearon a Nwaiwu con un pick adquirido de Washington por el OT Laremy Tunsil. Nwaiwu es un liniero versátil pero carece de atleticismo. Woodaz también salió elegido un poco antes de lo que esperaba. Consideraba a Fisher, seleccionado por Houston en la ronda 7, como un mejor prospecto de linebacker. Ramsey fue drafteado dos rondas más tarde de lo que esperaba. Los Texans lo seleccionaron con un pick adquirido de Cleveland por Tytus Howard.
Picks:
- Ronda 2 (No. 53): LB CJ Allen, Georgia
- Ronda 3 (No. 78): S A.J. Haulcy, LSU
- Ronda 4 (No. 113): OG Jalen Farmer, Kentucky
- Ronda 4 (No. 135): LB Bryce Boettcher, Oregon
- Ronda 5 (No. 156): Edge George Gumbs Jr., Florida
- Ronda 6 (No. 214): Edge Caden Curry, Ohio State
- Ronda 7 (No. 237): RB Seth McGowan, Kentucky
- Ronda 7 (No. 254): WR Deion Burks, Oklahoma
Notas:
- Día 1: C
- Día 2: A
- Día 3: A
Análisis:
- La adquisición de Sauce Gardner de los Jets les costó a los Colts sus picks de primera ronda de este año y de 2027. Su verdadero valor para la defensa del equipo no se conocerá hasta el año que viene, ya que se perdió tiempo por una lesión a finales de otoño y la lesión del quarterback Daniel Jones frenó el ascenso del equipo hacia la lucha por los playoffs. Indianapolis encontró un excelente valor en la segunda y tercera ronda, sin embargo, cubriendo necesidades en el centro de su defensa con Allen, un líder instintivo, y Haulcy, un safety físico que hace jugadas en el segundo y tercer nivel.
- Farmer era un potencial pick top 100 que añade fuerza y agilidad a una mermada línea ofensiva interior de los Colts. Boettcher encaja como un fuerte inside 'backer y como un as de los special teams, mientras que Gumbs y Curry son tenaces edge rushers y defensores contra la carrera. Olvidad el tamaño de Burks (5-9 3/4, 180 libras). Conseguirlo al final de la séptima ronda fue excepcional, considerando su producción (151 recepciones, 1.669 yardas, 14 TDs) al más alto nivel del fútbol universitario.
Picks:
- Ronda 2 (No. 56): TE Nate Boerkircher, Texas A&M
- Ronda 3 (No. 81): DT Albert Regis, Texas A&M
- Ronda 3 (No. 88): OG Emmanuel Pregnon, Oregon
- Ronda 3 (No. 100): S Jalen Huskey, Maryland
- Ronda 4 (No. 119): Edge Wesley Williams, Duke
- Ronda 5 (No. 164): TE Tanner Koziol, Houston
- Ronda 6 (No. 191): WR Josh Cameron, Baylor
- Ronda 6 (No. 203): WR CJ Williams, Stanford
- Ronda 7 (No. 233): Edge Zach Durfee, Washington
- Ronda 7 (No. 240): LB Parker Hughes, Middle Tennessee
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: B-
- Día 3: A-
Análisis:
- Jacksonville traspasó su pick de primera ronda de este año a Cleveland para adquirir a Travis Hunter. Su talento es innegable, pero la lesión de rodilla que puso fin a su temporada en octubre ejemplificó el riesgo de entregar capital de futuros draft, sin importar lo intrigante que sea el prospecto. Los Jaguars arriesgaron un poco por Boerkircher en la segunda ronda y por Regis y Huskey en la tercera, aunque el atleticismo del tight end, el esfuerzo constante del defensive tackle y la versatilidad del defensive back podrían ayudarlos a contribuir como novatos. El mejor pick del día 2 de Jacksonville fue Pregnon, quien posee la fuerza y agilidad para ser titular como guard en los próximos años.
- Los Jaguars eligieron producción sobre tamaño en la cuarta ronda, llevándose a Williams en lugar de Dani Dennis-Sutton para reforzar su pass rush. Koziol fue un pick de mejor valor en la quinta ronda de lo que fue Boerkircher en la segunda. Y en la séptima, encontraron a Durfee, un edge atlético con problemas de lesiones. Jacksonville envió picks de cuarta y sexta ronda a Las Vegas el año pasado por el receptor Jakobi Meyers, quien se ha convertido en la columna vertebral del ataque aéreo del equipo, y luego gastaron dos picks más en receptores el sábado, seleccionando a Cameron y Williams.
Picks:
- Ronda 1 (No. 6): CB Mansoor Delane, LSU
- Ronda 1 (No. 29): DT Peter Woods, Clemson
- Ronda 2 (No. 40): Edge R Mason Thomas, Oklahoma
- Ronda 4 (No. 109): CB Jadon Canady, Oregon
- Ronda 5 (No. 161): RB Emmett Johnson, Nebraska
- Ronda 5 (No. 176): WR Cyrus Allen, Cincinnati
- Ronda 7 (No. 249): QB Garrett Nussmeier, LSU
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: A-
- Día 3: A
Análisis:
- Kansas City traspasó dos picks de rondas medias a Cleveland para subir posiciones por Delane, el mejor cornerback de la clase y un reemplazo válido para Trent McDuffie, quien fue traspasado a los Rams por cuatro picks. La compensación por McDuffie incluyó la elección global número 29, que los Chiefs usaron en el activo liniero defensivo Woods, a pesar del descenso en la producción de Woods el pasado otoño. Con su único pick del día 2, eligieron a Thomas por encima de Cashius Howell, cubriendo su necesidad de velocidad en el edge con el antiguo Oklahoma Sooner, quien muestra una sorprendente potencia al presionar al QB.
- Kansas City envió un pick de cuarta ronda de este año a los Patriots el pasado abril para seleccionar al cornerback Nohl Williams y usó otra cuarta ronda en un nickel poco valorado como Canady. Al igual que Isiah Pacheco, Johnson podría ser otro robo del día 3 para los Chiefs debido a su combinación de rapidez, potencia y visión. La velocidad de Allen a campo abierto también encaja perfectamente en Kansas City. El valor de Nussmeier cayó debido a su juego inconsistente y las preocupaciones por las lesiones, pero no puede pedir mucho más que aprender por detrás de Patrick Mahomes y de Andy Reid. Ningún liniero ofensivo fue seleccionado por los Chiefs, así que tendrán que ocuparse de esa unidad después del draft.
Picks:
- Ronda 1 (No. 1): QB Fernando Mendoza, Indiana
- Ronda 2 (No. 38): DB Treydan Stukes, Arizona
- Ronda 3 (No. 67): Edge Keyron Crawford, Auburn
- Ronda 3 (No. 91): OG Trey Zuhn III, Texas A&M
- Ronda 4 (No. 101): CB Jermod McCoy, Tennessee
- Ronda 4 (No. 122): RB Mike Washington Jr., Arkansas
- Ronda 5 (No. 150): S Dalton Johnson, Arizona
- Ronda 5 (No. 175): CB Hezekiah Masses, Cal
- Ronda 6 (No. 195): WR Malik Benson, Oregon
- Ronda 7 (No. 229): DT Brandon Cleveland, N.C. State
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B+
- Día 3: A
Análisis:
- Mendoza fue la mejor elección en la parte alta del draft por su inteligencia, precisión, movilidad y habilidad para hacer jugadas en situaciones críticas. Los Raiders recibieron un pick de cuarta ronda de los Texans para bajar solo dos puestos en la segunda ronda hasta el número 38, donde seleccionaron a Stukes, un defensor físico y versátil con una velocidad excelente. El tiempo dirá si es mejor jugador que los corners más pequeños D'Angelo Ponds y Aveion Terrell, quienes estaban disponibles en ese momento. Crawford encaja bien en el nuevo esquema 3-4 de los Raiders, especialmente después de que Vegas traspasara a Tyree Wilson, debido a su estilo físico como stand-up rusher. El pick de tercera ronda Zuhn, de fortaleza mental, cubre una gran necesidad de ayuda en el interior.
- Los Raiders traspasaron un pick de séptima ronda de 2027 para subir un puesto por McCoy, quien será una ganga como corner si su rodilla aguanta. Washington fue valioso como un back que cambia rápidamente de ritmo y puede ser recambio para Ashton Jeanty, y Johnson es un jugador inteligente y físico que probablemente acabará siendo titular como safety para los Raiders. Recibieron picks de cuarta y sexta ronda de los Jaguars por el receptor Jakobi Meyers en noviembre y enviaron a Wilson y una séptima ronda a los Saints por un pick de quinta ronda (Johnson) durante el draft. A menos que el equipo crea que Zuhn puede jugar como tackle, debe añadir bloqueadores exteriores como agentes libres para competir con Charles Grant y Dalton Wagner.
Picks:
- Ronda 1 (No. 22): Edge Akheem Mesidor, Miami
- Ronda 2 (No. 63): OG Jake Slaughter, Florida
- Ronda 4 (No. 105): WR Brenen Thompson, Mississippi State
- Ronda 4 (No. 117): OT Travis Burke, Memphis
- Ronda 4 (No. 131): S Genesis Smith, Arizona
- Ronda 5 (No. 145): DT Nick Barrett, South Carolina
- Ronda 6 (No. 202): OG Logan Taylor, Boston College
- Ronda 6 (No. 206): OG Alex Harkey, Oregon
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B-
- Día 3: B+
Análisis:
- Mesidor, de 25 años, es mayor que la mayoría de los picks de primera ronda, pero su capacidad para perseguir quarterbacks y mantenerse firme contra la carrera hizo que valiera la pena la selección del jueves por la noche. Los Chargers seleccionaron al versátil Slaughter con su único pick del día 2, cubriendo una gran necesidad en la línea ofensiva interior y renunciando a tres guards disponibles para los que yo tenía notas más altas (Gennings Dunker, Emmanuel Pregnon y Trey Zuhn).
- La velocidad de Thompson debería ser valorada en el ataque de los Chargers, aunque su necesidad de cornerback podría haberse cubierto en ese puesto. Burke debería convertirse en un sólido swing tackle en los próximos dos años, y Smith es un safety de calidad que podría competir por un puesto de titular antes de eso. Los Chargers encontraron una buena profundidad en ambas líneas con Barrett y Harkey.
Picks:
- Ronda 1 (No. 13): QB Ty Simpson, Alabama
- Round 2 (No. 61): TE Max Klare, Ohio State
- Ronda 3 (No. 93): OT Keagen Trost, Missouri
- Ronda 6 (No. 197): WR CJ Daniels, Miami
- Ronda 7 (No. 232): DT Tim Keenan III, Alabama
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: B
- Día 3: B+
Análisis:
- Los Rams eligieron a un potencial sucesor para Matthew Stafford con el pick número 13 global, el cual recibieron de Atlanta en una negociación en día de draft en 2025. Simpson fue titular durante un año en Alabama y mostró su falta de experiencia en ocasiones, pero el equipo claramente pensó que sus cualidades físicas y su agudeza mental hacían que valiera la pena adquirirlo en lugar de intentar cubrir necesidades de receptor y offensive tackle. Klare posee las manos, la dureza y la rapidez en espacios cortos para ser un buen tight end de la NFL, pero veremos si demuestra ser merecedor de una selección de segunda ronda. La solidez de Trost como protector de pase podría ganarle un puesto de titular en el futuro cercano.
- Los Rams traspasaron picks del día 3 por los cornerbacks Roger McCreary y Trent McDuffie. Daniels no es un atleta de élite, pero es un típico receptor de los Rams que añade la profundidad necesaria, gana con dureza y es hábil en screens, así como en rutas intermedias y profundas. Su pick final fue para un Keenan, capaz de frenar la carrera, en lugar de buscar profundidad en el edge.
Picks:
- Ronda 1 (No. 12): OT Kadyn Proctor, Alabama
- Ronda 1 (No. 27): CB Chris Johnson, San Diego State
- Ronda 2 (No. 43): LB Jacob Rodriguez, Texas Tech
- Ronda 3 (No. 75): WR Caleb Douglas, Texas Tech
- Ronda 3 (No. 87): TE Will Kacmarek, Ohio State
- Ronda 3 (No. 94): WR Chris Bell, Louisville
- Ronda 4 (No. 130): LB Trey Moore, Texas
- Ronda 4 (No. 138): LB Kyle Louis, Pittsburgh
- Ronda 5 (No. 158): S Michael Taaffe, Texas
- Ronda 5 (No. 177): WR Kevin Coleman Jr., Missouri
- Ronda 5 (No. 180): TE Seydou Traore, Mississippi State
- Ronda 6 (No. 200): OG DJ Campbell, Texas
- Ronda 7 (No. 238): Edge Max Llewellyn, Iowa
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: B
- Día 3: B+
Análisis:
- Los Dolphins primero hicieron un traspaso para bajar posiciones, renunciando a la oportunidad de draftear al estrella safety Caleb Downs en el número 11 a cambio de dos picks de quinta ronda de los Cowboys, y luego añadieron la enorme complexión y fuerza de Proctor a la línea ofensiva con la elección global número 12. A continuación, los Dolphins subieron posiciones en un traspaso, enviando a San Francisco el pick de primera ronda obtenido al traspasar a Jaylen Waddle a Denver por la oportunidad de seleccionar a Johnson, uno de mis defensores favoritos en el draft debido a su velocidad, fluidez de movimientos y habilidades con el balón. Miami añadió a Rodriguez, un jugador ultraatlético y el mejor jugador disponible, en el número 43, y luego se hicieron con dos receptores en la tercera ronda: Douglas, una amenaza a lo largo del campo, y Bell, un receptor tipo A.J. Brown que viene de una lesión de rodilla.
- Moore pasó del edge en UTSA al segundo nivel con Texas, planteando dudas sobre cómo podrían traducirse su tamaño y envergadura, pero Miami lo eligió como edge por encima de otros prospectos interesantes. Louis y Taaffe serán defensores nickel efectivos como linebacker y safety y también deberían aportar ayuda en los special teams. El traslado de Traore de Inglaterra a los EE. UU. para jugar al fútbol es una gran historia, pero su atleticismo es lo que ayudará al depth chart de tight ends de Miami.
Picks:
- Ronda 1 (No. 18): DL Caleb Banks, Florida
- Ronda 2 (No. 51): LB Jake Golday, Cincinnati
- Ronda 3 (No. 82): DT Domonique Orange, Iowa State
- Ronda 3 (No. 97): OT Caleb Tiernan, Northwestern
- Ronda 3 (No. 98): S Jakobe Thomas, Miami
- Ronda 5 (No. 159): FB Max Bredeson, Michigan
- Ronda 5 (No. 163): CB Charles Demmings, Stephen F. Austin
- Ronda 6 (No. 198): RB Demond Claiborne, Wake Forest
- Ronda 7 (No. 235): C Gavin Gerhardt, Cincinnati
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: C+
- Día 3: A-
Análisis:
- Con necesidad de ayuda en la línea defensiva, los Vikings se la jugaron con la excelente combinación de tamaño y agilidad de Banks, a pesar de sus problemas de lesiones, que según se informa incluyen un pie roto sufrido en el combine. Golday tiene tamaño y atleticismo, pero necesitará ser mejor jugador que su compañero linebacker CJ Allen (elegido en el puesto 53 global por los Colts) y el safety Emmanuel McNeil-Warren (seleccionado en el puesto 58 global por los Browns) para demostrar que fue la mejor decisión. Minnesota reforzó su línea defensiva de nuevo en la ronda 3 con el potente Orange ( apodado "Big Citrus"), encontró un swing tackle en Tiernan y eligió al físico Thomas por delante de los prospectos disponibles Kamari Ramsey y Zakee Wheatley.
- Me encanta que Bredeson vaya a los Vikings como un potencial reemplazo para el valorado fullback C.J. Ham, quien se retiró este año, aunque Bredeson fue elegido un poco antes de lo que pensaba, dada su historia de lesiones y el valor de la posición. El pick de quinta ronda recibido de Philadelphia por el quarterback Sam Howell se convirtió en un valor excelente en Demmings, quien tiene el tamaño y el atleticismo para ser titular en la NFL a pesar del menor nivel de competición al que se enfrentó en la universidad. Claiborne es el veloz corredor que Minnesota necesitaba para impulsar su producción de running backs; merecía ser elegido al menos una ronda antes. Los Vikings deberían haber añadido un center y un WR en este draft, pero esperaron hasta la ronda 7 por Gerhardt y no seleccionaron a un receptor.
Picks:
- Ronda 1 (No. 28): OT Caleb Lomu, Utah
- Ronda 2 (No. 55): Edge Gabe Jacas, Illinois
- Ronda 3 (No. 95): TE Eli Raridon, Notre Dame
- Ronda 5 (No. 171): CB Karon Prunty, Wake Forest
- Ronda 6 (No. 196): OT Dametrious Crownover, Texas A&M
- Ronda 6 (No. 212): LB Namdi Obiazor, TCU
- Ronda 7 (No. 234): QB Behren Morton, Texas Tech
- Ronda 7 (No. 245): RB Jam Miller, Alabama
- Ronda 7 (No. 247): Edge Quintayvious Hutchins, Boston College
Notas:
- Día 1: A-
- Día 2: B
- Día 3: B
Análisis:
- Los Patriots abordaron la línea ofensiva por segundo año consecutivo en la primera ronda, eligiendo a Lomu para jugar frente al pick del top-five de 2025 Will Campbell. Las habilidades de protección de pase de Lomu deberían ser sólidas en el lado derecho, pero debe ser un bloqueador más físico contra los edge rushers de la NFL. Traspasaron dos picks del día 3 a los Chargers para seleccionar al potente Jacas, pagando el precio para cubrir una necesidad urgente. En medio de una racha de tight ends el viernes por la noche, los Pats se llevaron a Raridon un poco antes de lo que proyecté, aunque podría convertirse en un sólido número 2 con algunas habilidades de bloqueo.
- Prunty destacó en North Carolina A&T antes de ganar honores All-ACC en Wake Forest, y mostró una gran velocidad en su pro day. Crownover es otro tackle ofensivo fuerte para añadir profundidad de plantilla. Morton proyecta como un sólido backup para Drake Maye en el futuro. Miller podría ser un excelente activo si es capaz de volver a su forma de 2024, cuando corrió para 668 yardas y siete TDs.
Picks:
- Ronda 1 (No. 8): WR Jordyn Tyson, Arizona State
- Ronda 2 (No. 42): DT Christen Miller, Georgia
- Ronda 3 (No. 73): TE Oscar Delp, Georgia
- Ronda 4 (No. 132): OG Jeremiah Wright, Auburn
- Ronda 4 (No. 136): WR Bryce Lance, North Dakota State
- Ronda 5 (No. 172): S Lorenzo Styles Jr., Ohio State
- Ronda 6 (No. 190): KR Barion Brown, LSU
- Ronda 7 (No. 219): CB TJ Hall, Iowa
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: A
- Día 3: B+
Análisis:
- New Orleans encontró un nuevo compañero de recepciones para Chris Olave. Tyson pareció un pick top 10 como playmaker por momentos en la universidad, pero tuvo problemas para mantenerse en el campo debido a las lesiones. Los Saints seleccionaron el atleticismo superior de Miller por encima de Lee Hunter (quien se fue en el número 49 a Carolina) para reforzar la línea defensiva, luego eligieron a Delp, otro antiguo jugador de Georgia, quien mostró potencial por momentos con los Bulldogs pero destacó más por su excelente pro day que por su producción universitaria.
- Los Saints encontraron a un liniero arrollador (Wright) y a un experto en velocidad/equipos speciales (Styles) con los picks adquiridos de Seattle a cambio de Rashid Shaheed la temporada pasada. Lance y Brown podrían desarrollarse como veloces amenazas como Shaheed con el tiempo. Al traspasar un pick de quinta ronda a Las Vegas por Tyree Wilson (y una séptima ronda), New Orleans cubrió su necesidad de otro pass rusher, pero Wilson está programado para convertirse en agente libre después de la temporada.
Picks:
- Ronda 1 (No. 5): LB/Edge Arvell Reese, Ohio State
- Ronda 1 (No. 10): OT Francis Mauigoa, Miami
- Ronda 2 (No. 37): CB Colton Hood, Tennessee
- Ronda 3 (No. 74): WR Malachi Fields, Notre Dame
- Ronda 6 (No. 186): DT Bobby Jamison-Travis, Auburn
- Ronda 6 (No. 192): OG J.C. Davis, Illinois
- Ronda 6 (No. 193): LB Jack Kelly, BYU
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B+
- Día 3: C+
Análisis:
- Los Giants recibieron un regalo con Reese cayendo en sus manos en el número 5; será un excelente pass rusher y defensor contra la carrera, ya sea alineado en el box o en el edge. Traspasar a Dexter Lawrence a los Bengals le reportó a Nueva York la elección global número 10, que el equipo usó para seleccionar a Mauigoa, un bloqueador intenso y potente que podría jugar como guard o tackle. Conseguir al atlético y duro Hood en la ronda 2 fue una ganga. El precio para ponerse en posición por Fields, sin embargo, fue alto, requiriendo que los Giants se desprendieran de un pick de cuarta y quinta ronda de este año y otra cuarta ronda en el potencialmente competido NFL Draft de 2027. Fields es un atrapa pases de gran físico que hizo jugadas para Notre Dame pero carece de la explosividad y velocidad punta que típicamente se espera de los receptores del día 2.
- Los Giants gastaron sus picks de cuarta y quinta ronda en Fields en lugar de usarlos para encontrar valor el sábado. Su primer pick del día 3 fue Jamison-Travis, un nose tackle que podría ayudar a compensar una parte de lo que el equipo perdió al traspasar a Lawrence. El estado físico y el movimiento de Davis me recuerdan al right tackle titular Jermaine Eluemunor, y creo que Kelly es mucho mejor jugador de lo que indica su estatus de sexta ronda.
Picks:
- Ronda 1 (No. 2): Edge David Bailey, Texas Tech
- Ronda 1 (No. 16): TE Kenyon Sadiq, Oregon
- Ronda 1 (No. 30): WR Omar Cooper Jr., Indiana
- Ronda 2 (No. 50): CB D'Angelo Ponds, Indiana
- Ronda 4 (No. 103): DT Darrell Jackson Jr., Florida State
- Ronda 4 (No. 110): QB Cade Klubnik, Clemson
- Ronda 6 (No. 188): OG Anez Cooper, Miami
- Ronda 7 (No. 228): S VJ Payne, Kansas State
Notas:
- Día 1: A-
- Día 2: B+
- Día 3: B+
Análisis:
- Los Jets terminaron el debate previo al draft entre Bailey y Arvell Reese seleccionando a Bailey, un graduado de Stanford que aterrorizó a los quarterbacks para Texas Tech la temporada pasada con un primer paso rápido y un esfuerzo constante. "Sadiq the Freak" fue un sólido pick de mitad de la primera ronda que podría ser un emparejamiento ventajoso contra las defensas si se convierte en un atrapador de pases consistente. Cooper fue una excelente incorporación al final de la primera ronda; entregar un pick de quinta ronda a San Francisco para adquirir su velocidad y fuerza tras la recepción fue una ganga. Debido a que los Jets subieron desde la ronda 2 por Cooper y realizaron un desafortunado traspaso de su pick de tercera ronda por Haason Reddick hace dos años, su único pick del día 2 fue Ponds, un defensor pequeño pero aguerrido que podría encajar de manera excelente en el slot o como corner exterior al estilo de su nuevo head coach,
- Jackson formará pareja con el recién adquirido T'Vondre Sweat para presentar dos jugadores enormes en el medio de la línea defensiva de los Jets. El equipo necesitaba un quarterback joven, y aunque Klubnik careció de consistencia en Clemson, presenta el brazo, la experiencia y la movilidad para ser un backup sólido, si no un titular. Los Jets recibieron al safety Minkah Fitzpatrick de los Dolphins por solo un pick de séptima ronda en marzo, y luego usaron otra séptima ronda en un safety más joven con potencial de titular al seguir disponible Payne.
Picks:
- Ronda 1 (No. 20): WR Makai Lemon, USC
- Ronda 2 (No. 54): TE Eli Stowers, Vanderbilt
- Ronda 3 (No. 68): OT Markel Bell, Miami
- Ronda 5 (No. 178): QB Cole Payton, North Dakota State
- Ronda 6 (No. 207): OG Micah Morris, Georgia
- Ronda 7 (No. 244): S Cole Wisniewski, Texas Tech
- Ronda 7 (No. 251): DT Uar Bernard, IPP program
- Ronda 7 (No. 252): Edge Keyshawn James-Newby, New Mexico
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: B+
- Día 3: A-
Análisis:
- Los Eagles se adelantaron a sus rivales estatales, los Steelers, por Lemon, enviando dos picks de cuarta ronda a su enemigo de división Dallas para añadir al ultra-competitivo receptor, entregando capital del draft para asegurar un potencial reemplazo para A.J. Brown, a pesar del atleticismo promedio de Lemon. Stowers fue un excelente pick en la segunda ronda como una combinación de receptor slot/tight end, y Bell, de 6-9 y 346 libras, debería convertirse al menos en un sólido swing tackle. Su nota del día 2 también refleja su adquisición del edge rusher Jaelan Phillips a cambio de una elección de tercera ronda la temporada pasada; él tuvo dos sacks en ocho partidos con los Eagles antes de marcharse como agente libre.
- Incluso más allá del acuerdo por Lemon, Philly terminó repartiendo una buena parte de su capital del día 3, incluyendo un pick de quinta ronda enviado a los Packers por el receptor Dontayvion Wicks y picks de quinta y séptima ronda entregados a los Vikings por Sam Howell el pasado agosto. Proyecté que los Eagles elegirían al zurdo Payton con la elección global número 178 en mi mock de siete rondas como una inversión a largo plazo. Morris tiene potencial de titular, y el olfato para el balón y el tackleo seguro de Wisniewski podrían convertirlo en un valor de rondas tardías similar al de Reed Blankenship. Bernard es un prospecto nigeriano con poca experiencia en el fútbol pero con un atleticismo superior; los Eagles seguramente esperan que este pick internacional sea tan exitoso como la selección del left tackle Jordan Mailata allá por 2018.
Picks:
- Ronda 1 (No. 21): OT Max Iheanachor, Arizona State
- Ronda 2 (No. 47): WR Germie Bernard, Alabama
- Ronda 3 (No. 76): QB Drew Allar, Penn State
- Ronda 3 (No. 85): CB Daylen Everette, Georgia
- Ronda 3 (No. 96): OG Gennings Dunker, Iowa
- Ronda 4 (No. 121): WR Kaden Wetjen, Iowa
- Ronda 5 (No. 169): TE Riley Nowakowski, Indiana
- Ronda 6 (No. 210): DE Gabe Rubio, Notre Dame
- Ronda 7 (No. 224): S Robert Spears-Jennings, Oklahoma
- Ronda 7 (No. 230): RB Eli Heidenreich, Navy
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B+
- Día 3: A-
Análisis:
- Con el futuro de Broderick Jones en el aire (está intentando recuperarse de una lesión de cuello y se acerca al final de su contrato de novato), perder al receptor Malik Lemon podría resultar ser una bendición disfrazada, si el físico y ágil Iheanachor mantiene las cosas intactas en el frente. Y la fuerza, habilidades de correr rutas y elusividad tras la recepción de Bernard le dan la oportunidad de ser tan bueno como Lemon a largo plazo. Pittsburgh usó el pick de tercera ronda recibido de Dallas a cambio del receptor George Pickens para seleccionar a Allar, quien viene de una lesión y no tenía cinta digna del día 2, pero ciertamente tiene las herramientas físicas para ser un titular en la NFL. Everette tampoco tuvo un rendimiento constante la temporada pasada pero, al igual que Allar, tiene las herramientas para ser titular en el siguiente nivel. Dunker fue un valor excelente al final de la tercera ronda, proyectándose como un titular interior por mucho tiempo debido a su rapidez en espacios cortos y su actitud agresiva.
- Pittsburgh se hizo con el mejor returner del draft para reemplazar a Kenneth Gainwell y Calvin Austin III; no os sorprendáis si Wetjen también gana tiempo de juego en el slot. Nowakowski puede reemplazar al agente libre que se marchó Connor Heyward como un half back receptor/bloqueador esta temporada. Los Steelers pasaron por alto la falta de productividad de Rubio y su historial de lesiones con los Irish para añadir su volumen a la línea defensiva. Necesitaban algo de ayuda en el safety y en los special teams, y encontraron un pick con valor top 150 en el veloz Spears-Jennings. La bienvenida que la multitud de los Steelers le dio a Heidenreich, una estrella de Navy y nativo de Pittsburgh, fue uno de los mejores momentos del fin de semana.
Picks:
- Ronda 2 (No. 33): WR De'Zhaun Stribling, Mississippi
- Ronda 3 (No. 70): Edge Romello Height, Texas Tech
- Ronda 3 (No. 90): RB Kaelon Black, Indiana
- Ronda 4 (No. 107): DT Gracen Halton, Oklahoma
- Ronda 4 (No. 127): OG Carver Willis, Washington
- Ronda 4 (No. 139): CB Ephesians Prysock, Washington
- Ronda 5 (No. 154): LB Jaden Dugger, Louisiana
- Ronda 5 (No. 179): OT Enrique Cruz, Kansas
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: A-
- Día 3: A
Análisis:
- San Francisco bajó posiciones sabiamente dos veces en la primera ronda para mejorar su reserva de capital del draft de rondas medias. Stribling debería cubrir la necesidad de los Niners de un receptor debido a su combinación de tamaño/velocidad y habilidad para hacer grandes jugadas tras la recepción, pero ya veremos si Germie Bernard (elegido en el puesto 47 global) o Denzel Boston (39) tienen carreras más productivas. Añadieron al veterano tackle Osa Odighizuwa y su presión al pasador mediante un traspaso con su pick original de tercera ronda, pero adquirieron dos selecciones más de tercera ronda para seleccionar a un pass rusher espigado pero explosivo (Height) y a un corredor duro, rápido y productivo (Black) que puede darle un respiro a Christian McCaffrey.
- Halton fue un activo valioso como tackle que presiona el pase a principios de la cuarta ronda, incluso después del traspaso por Odighizuwa. Los Niners también encontraron profundidad en la línea ofensiva el día 3 con Willis, un guard/tackle versátil, y Cruz, un atlético protector de pase. El alto, atlético y bruto Prysock fue un proyecto de quinta ronda digno.
Picks:
- Ronda 1 (No. 32): RB Jadarian Price, Notre Dame
- Ronda 2 (No. 64): S Bud Clark, TCU
- Ronda 3 (No. 99): CB Julian Neal, Arkansas
- Ronda 5 (No. 148): OG Beau Stephens, Iowa
- Ronda 6 (No. 199): WR Emmanuel Henderson Jr., Kansas
- Ronda 7 (No. 236): CB Andre Fuller, Toledo
- Ronda 7 (No. 242): DT Deven Eastern, Minnesota
- Ronda 7 (No. 255): CB Michael Dansby, Arizona
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: A-
- Día 3: B
Análisis:
- Ante la pérdida de Kenneth Walker III en la agencia libre y la falta de corredores de élite en esta clase del draft, los Seahawks, campeones de la Super Bowl, eligieron a Price con el último pick de la primera ronda. Esperarán que pueda destacar como corredor, receptor y protector de pase en un rol más amplio los días de partido. Seattle abordó su mermada secundaria el día 2, encontrando a Clark, un atlético cazabalones, y a Neal, un corner grande y físico.
- El traspaso de los Seahawks de picks de cuarta y quinta ronda por el receptor Rashid Shaheed demostró ser una inversión que valió la pena durante su camino a la Super Bowl. Dicho esto, el movimiento limitó sus picks del día 3, y tuvieron que entregar una cuarta ronda de 2027 para ponerse en posición por Stephens, quien se perfila para competir por el puesto de right guard este año. Seattle reforzó la secundaria dos veces con Fuller y Dansby al final y no encontró ningún pass rusher en el draft.
Picks:
- Ronda 1 (No. 15): Edge Rueben Bain Jr., Miami
- Ronda 2 (No. 46): LB Josiah Trotter, Missouri
- Ronda 3 (No. 84): WR Ted Hurst, Georgia State
- Ronda 4 (No. 116): DB Keionte Scott, Miami
- Ronda 5 (No. 155): DT DeMonte Capehart, Clemson
- Ronda 5 (No. 160): OG Billy Schrauth, Notre Dame
- Ronda 6 (No. 185): TE Bauer Sharp, LSU
Notas:
- Día 1: A
- Día 2: B
- Día 3: A
Análisis:
- Tampa Bay estaba entusiasmado al encontrar a Bain todavía esperando en la green room a mitad de la primera ronda. Debería ser uno de los mejores defensores de la clase del draft, causando estragos por dentro y por fuera en el sistema defensivo de los Buccaneers. Trotter fue elegido antes de lo que imaginé, pero es un middle linebacker fuerte que frena la carrera y que puede ayudar a compensar el retiro de Lavonte David. Hurst no es un portento físico como el antiguo receptor de los Bucs Mike Evans, pero puede contribuir como novato debido a sus manos fuertes y su habilidad para separarse tras el snap y campo abajo.
- La incapacidad de Scott para encajar en el esquema de todos los equipos podría haberle costado posiciones en el draft, pero Tampa Bay podría usar al defensor versátil como nickel o safety, o como un corner exterior físico. Capehart fue un buen valor como DT que frena la carrera en la ronda 5. Schrauth probablemente habría sido un pick del día 2 si no se hubiera perdido tiempo la temporada pasada por una lesión de rodilla; es una bestia por dentro que debería ser titular este año o el que viene. Los Bucs fueron inteligentes al esperar para el tight end hasta tarde, cuando seleccionaron a Sharp.
Picks:
- Ronda 1 (No. 4): WR Carnell Tate, Ohio State
- Ronda 1 (No. 31): Edge Keldric Faulk, Auburn
- Ronda 2 (No. 60): LB Anthony Hill Jr., Texas
- Ronda 5 (No. 142): OG Fernando Carmona, Arkansas
- Ronda 5 (No. 165): RB Nicholas Singleton, Penn State
- Ronda 6 (No. 184): DT Jackie Marshall, Baylor
- Ronda 6 (No. 194): C Pat Coogan, Indiana
- Ronda 7 (No. 225): TE Jaren Kanak, Oklahoma
Notas:
- Día 1: B+
- Día 2: A-
- Día 3: A
Análisis:
- La selección por parte de los Titans del mejor receptor del draft fue una sorpresa, no porque el talento de Tate no lo mereciera, sino porque los defensores top Arvell Reese y Sonny Styles todavía estaban disponibles. Tennessee intercambió picks de rondas medias con los Bills para subir por Faulk, quien encaja perfectamente en el esquema defensivo de Robert Saleh debido a su fuerza y envergadura en el edge. Los Titans encontraron un gran valor en su única selección del día 2 al elegir a Hill, un middle linebacker atlético y contundente que debería tener presencia en el campo pronto.
- Los Titans consiguieron picks de quinta ronda en este draft de los Ravens y Rams por Dre'Mont Jones y Roger McCreary. Carmona es un futuro potencial titular por el interior que también cuenta con experiencia como titular en el tackle. El liderazgo de Coogan y su bloqueo robusto pueden ayudarle a competir por minutos de juego esta temporada. Encontrar a Singleton en la quinta ronda debería dar sus frutos, porque es un buen corredor de doble amenaza que jugó en un mal equipo de Penn State en 2025.
Picks:
- Ronda 1 (No. 7): LB Sonny Styles, Ohio State
- Ronda 3 (No. 71): WR Antonio Williams, Clemson
- Ronda 5 (No. 147): Edge Joshua Josephs, Tennessee
- Ronda 6 (No. 187): RB Kaytron Allen, Penn State
- Ronda 6 (No. 209): C Matt Gulbin, Michigan State
- Ronda 7 (No. 223): QB Athan Kaliakmanis, Rutgers
Notas:
- Día 1: B
- Día 2: B+
- Día 3: B
Análisis:
- Con los Chiefs subiendo posiciones para sacar del tablero al cornerback Mansoor Delane en el número 6, Washington seleccionó a Styles por encima de su antiguo compañero de equipo en Ohio State, el safety Caleb Downs. Styles debería entrar en el centro de la defensa de Dan Quinn sin problemas, pero solo el tiempo dirá si era el mejor prospecto disponible en el número 7. El pick original de segunda ronda de los Commanders fue parte del traspaso del año pasado por Laremy Tunsil, quien necesita mantenerse sano y ayudar a impulsar una racha de playoffs de los Commanders este año para que ese acuerdo valga la pena. Williams fue un valor muy bueno en la tercera ronda en una posición de necesidad, porque es rápido y más fuerte de lo que se podría pensar para su tamaño.
- El pick original de cuarta ronda de Washington fue el último entregado por Tunsil. La envergadura de Josephs debería convertirlo en un eficaz edge rusher suplente como novato, con la posibilidad de que pueda ser algo más en el futuro. Allen fue un valor muy bueno en la sexta ronda como un corredor que puede tomar el relevo de Austin Ekeler y Chris Rodriguez. No os sorprendáis si el constante Gulbin es el center titular del equipo para el final de su temporada de novato. Los Commanders no lograron añadir a un cornerback en el draft a pesar de perder a varios veteranos en la primavera y de que Trey Amos viene de una lesión.