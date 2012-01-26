Super Bowl Champions

Published: Jan 26, 2012 at 09:57 AM

2011-Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25

2010-New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17

2009-Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23

2008-N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14

2007-Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17

2006-Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10

2005-New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21

2004-New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29

2003-Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21

2002-New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17

2001-Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7

2000-St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16

1999-Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19

1998-Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24

1997-Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21

1996-Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17

1995-San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26

1994-Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13

1993-Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17

1992-Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24

1991-N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19

1990-San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10

1989-San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16

1988-Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10

1987-N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20

1986-Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10

1985-San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16

1984-L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9

1983-Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17

1982-San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21

1981-Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10

1980-Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19

1979-Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31

1978-Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10

1977-Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14

1976-Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17

1975-Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6

1974-Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7

1973-Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7

1972-Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3

1971-Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13

1970-Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7

1969-N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7

1968-Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14

1967-Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10

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