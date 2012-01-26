Super Bowl Champions

2011-Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25
2010-New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17
2009-Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23
2007-Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17
2006-Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10
2005-New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21
2004-New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29
2003-Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21
2002-New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17
2000-St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16
1999-Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19
1998-Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24
1997-Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21
1996-Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17
1995-San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26
1994-Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13
1993-Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17
1992-Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24
1990-San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10
1989-San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16
1988-Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10
1986-Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10
1985-San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16
1983-Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17
1982-San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21
1981-Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10
1979-Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31
1978-Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10
1977-Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14
1976-Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17
1975-Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6
1974-Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7
1973-Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7
1972-Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3
1970-Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7
1968-Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14
1967-Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10