Programa previo al NFL Madrid Game

La National Football League anunció hoy que el guitarrista clásico español Pablo Sáinz-Villegas y la cantante de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, interpretarán los himnos nacionales de España y Estados Unidos antes del NFL Madrid Game 2026, que enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre a las 15:30 h CET (9:30 a.m. ET) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno nacional de España y Taylor Momsen interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Nacido en España y residente en Estados Unidos desde hace más de 25 años, Pablo Sáinz-Villegas es uno de los guitarristas clásicos más reconocidos del mundo. Ha actuado en más de 40 países junto a algunas de las orquestas más prestigiosas, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín, además de presentarse en escenarios emblemáticos como Carnegie Hall y el Hollywood Bowl. Sáinz-Villegas ha actuado para Su Santidad el Dalái Lama, ha colaborado con leyendas de la música como Plácido Domingo y Yo-Yo Ma, e interpretado obras compuestas especialmente para él por el legendario compositor de cine John Williams. Tras haber cautivado con anterioridad a más de 85.000 espectadores en el Bernabéu, su regreso supondrá una celebración única de sus raíces españolas y de su trayectoria en Estados Unidos.

“Como español orgulloso que ha llamado hogar a Estados Unidos durante los últimos 25 años, interpretar el himno nacional de España en el icónico Bernabéu para la NFL es un momento increíblemente emotivo y significativo”, afirmó Sáinz-Villegas. “Ambos países me han inspirado, tanto personal como artísticamente, y esta ocasión une esos dos mundos de una manera verdaderamente especial. Representar a España a través de la voz de mi guitarra, un instrumento tan profundamente ligado a nuestra cultura e identidad, es un honor extraordinario. La música tiene el poder de unirnos más allá de las fronteras y no podría estar más orgulloso de formar parte de esta celebración histórica”.

Una de las voces más distintivas del rock actual, Taylor Momsen, lidera la banda multiplatino The Pretty Reckless, conocida por combinar un rock contundente con potentes actuaciones en directo. Desde el lanzamiento de su álbum debut, Light Me Up (2010), la banda ha alcanzado reconocimiento mundial con éxitos como el multiplatino “Heaven Knows” y ha hecho historia al conseguir nueve sencillos número uno en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, más que cualquier otra banda liderada por una mujer. Tras realizar giras junto a artistas legendarios como AC/DC, The Rolling Stones, Soundgarden, Foo Fighters y Guns N’ Roses, The Pretty Reckless se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo. Su quinto álbum de estudio, DEAR GOD, publicado en 2026, volvió a alcanzar las primeras posiciones de las listas con el éxito “When I Wake Up”, afianzando aún más a Momsen como una de las figuras más destacadas del rock actual.

“He tenido la oportunidad de interpretar muchas canciones increíbles junto a artistas verdaderamente legendarios, pero hay algo muy especial en cantar el himno en el NFL Madrid Game 2026 y poder representar a mi país en un escenario internacional”, afirmó Momsen.

El 9 de octubre se anunció que Manuel Turizo será el artista principal del halftime show del NFL Madrid Game 2026. La actuación en Madrid será uno de los siete halftime shows presentados por American Express durante los International Games 2026, la mayor programación de actuaciones musicales internacionales de la historia de la liga, con eventos en siete países y cuatro continentes en la temporada más global de la NFL hasta la fecha.

“Estamos orgullosos de contar con Pablo Sáinz-Villegas y Taylor Momsen en el escenario previo al partido para nuestro regreso a Madrid”, afirmó Tim Tubito, director sénior de presentación de eventos, música y entretenimiento de la NFL. “Queremos que la música conecte con nuestros aficionados y refleje la ciudad en la que jugamos. Estos dos increíbles artistas nos ayudarán a crear esa energía en el estadio y a marcar el tono para una gran jornada de fútbol americano de la NFL”.

Tanto los himnos de España y Estados Unidos como el espectáculo completo de medio tiempo se retransmitirán en directo en España a través de DAZN, Cuatro y Mediaset Infinity.

Las entradas para el NFL Madrid Game 2026 ya están a la venta en NFL.com/madrid.

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Hasta la fecha, se han disputado 67 partidos de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, con Berlín, Dublín, Fráncfort, Londres, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, Múnich, Río de Janeiro, São Paulo y Toronto como ciudades anfitrionas.