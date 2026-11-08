NFL Shop präsentiert von American Express

NFL Shop München präsentiert von American Express

Datum: 12.–16. November 2026

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Samstag: 10:00–20:00 Uhr

Sonntag, 15. November (Spieltag): geschlossen

Montag, 16. November: 10:00–20:00 Uhr

Adresse: Neuhauser Straße 47, 80331 München

Besuche ab Donnerstag, dem 12. November, den offiziellen NFL-Fan-Shop, präsentiert von American Express, in der Münchner Innenstadt, wo offizielle Spieltags- und Team-Fanartikel aller 32 Teams erhältlich sind.

Freue dich auf limitierte Kollaborationen mit Mitchell & Ness und New Era, eine exklusive München-Kollektion sowie Produkte zu den Spielpaarungen und Erinnerungsstücke.

TOPPS

Datum: Freitag und Samstag, 13. und 14. November 2026

Öffnungszeiten: 10:00–20:00 Uhr

Adresse: Fanatics Collectibles Pop-Up-Store, Neuhauser Str. 25, 80331 München

Veranstaltungsübersicht: Topps übernimmt den Fanatics Collectibles Pop-Up-Store und feiert das NFL-Spiel in München sowie die Kultur des Sammelns von Football-Karten. Die Türen öffnen um 10:00 Uhr zu zwei Tagen voller besonderer Auftritte ehemaliger NFL-Spieler und anderer besonderer Gäste, Werbegeschenke und weiterer Aktionen. Die Besucherinnen und Besucher haben die Chance, ausgewählte Karten, die während der Veranstaltung gezogen werden, mit nach Hause zu nehmen sowie im Rahmen spezieller Gewinnspiele Produkte zu gewinnen. Der Fanatics Collectibles Pop-Up-Store wird zu einem Treffpunkt für erfahrene Sammlerinnen und Sammler, neue Fans und die gesamte NFL-Community, während die Vorfreude auf das Spiel in München steigt.

YETI

Datum: Samstag, 14. November

Öffnungszeiten: 10:00–18:00 Uhr

Adresse: YETI Store, Georg-Kronawitter-Platz 2, 80331 München

Veranstaltungsübersicht: Mach dich im YETI Store München bereit für den Spieltag. Stöbere in den neuesten YETI x NFL-Produkten, genieße kostenlose Getränke und personalisiere deinen Einkauf während der gesamten Veranstaltung mit einer kostenlosen Live-Gravur. Kreiere dir einen einzigartigen NFL-Fanartikel und nimm etwas wirklich Einzigartiges mit nach Hause.

GALERIA

Datum: Samstag, 14. November 2026

Öffnungszeiten: 9:30–20:00 Uhr

Adresse: Galeria München Marienplatz, Kaufingerstr. 1–5, 80331 München

Veranstaltungsübersicht: Triff die NFL-Legende Troy Brown, dreifacher Super-Bowl-Sieger mit den New England Patriots, live im Store von 13:00 bis 14:00 Uhr. Halte den Moment mit Fotos und Autogrammen fest, gewinne exklusive Preise und stöbere durch die neuesten NFL-Fanartikel.

Für weitere Unterhaltung sorgen die Cheerleader der New England Patriots in traditioneller bayrischer Tracht, Auftritte von Pat Patriot sowie ein Live-DJ, der für die ultimative Spieltagsstimmung sorgt. Verpasse nicht eines der besten NFL-Fan-Erlebnisse in München!