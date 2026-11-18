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- Date: November 14 - November 22
- Time: 11am - 9pm
Locations:
- Liverpool Polanco - Calz. Gral. Mariano Escobedo 425, Chapultepec Morales, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Satélite - Naucalpan de Juárez Circuito Centro Comercial, Pl. Satélite 2251, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx.
- Liverpool Mitikah - Av. Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Santa Fe - Vasco de Quiroga 3800, Santa Fe, Centro comercial, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Perisur - Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Coapa - Centro comercial Galerías Coapa, Calz. del Hueso 519, Coapa, Acoxpa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX
- Liverpool Insurgentes - Av. Insurgentes Sur 1310, Colonia del Valle, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX