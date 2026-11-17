¿Cuáles son las opciones de transporte público?

La línea del Tren Ligero, específicamente la estación Estadio Azteca, da servicio a los asistentes que se dirigen al Estadio BANORTE, ya que es la estación más cercana al estadio. Desde la estación, se puede acceder al estadio a través de una rampa que conecta con la entrada este (East Entry).

Para el partido de la NFL en la Ciudad de México en 2026, se aumentará la frecuencia de los trenes, tanto a la llegada como a la salida, para ofrecer mayor capacidad y garantizar traslados puntuales.

¿Cuáles son las opciones de transporte mediante aplicaciones y taxis?

Uber estará disponible como alternativa al transporte público. Los aficionados que deseen solicitar un viaje hacia el estadio deben ingresar “Estadio Banorte” en el campo de destino dentro de la aplicación de su preferencia.

Habrá 4 puntos de ascenso y descenso para el Estadio Banorte:

La intersección de Av. del Imán y Cto. de las Diamantes (lado oeste del estadio).

La intersección de Av. Sta. Úrsula y San Benjamín (lado norte del estadio).

Sobre la Calzada de Tlalpan, tanto al norte como al sur del estadio.

También habrá taxis disponibles en los alrededores del Estadio Banorte. Habrá 5 paradas de taxis para facilitar la localización de transporte: