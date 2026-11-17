¿Cuáles son las opciones de transporte público?
La línea del Tren Ligero, específicamente la estación Estadio Azteca, da servicio a los asistentes que se dirigen al Estadio BANORTE, ya que es la estación más cercana al estadio. Desde la estación, se puede acceder al estadio a través de una rampa que conecta con la entrada este (East Entry).
Para el partido de la NFL en la Ciudad de México en 2026, se aumentará la frecuencia de los trenes, tanto a la llegada como a la salida, para ofrecer mayor capacidad y garantizar traslados puntuales.
¿Cuáles son las opciones de transporte mediante aplicaciones y taxis?
Uber estará disponible como alternativa al transporte público. Los aficionados que deseen solicitar un viaje hacia el estadio deben ingresar “Estadio Banorte” en el campo de destino dentro de la aplicación de su preferencia.
Habrá 4 puntos de ascenso y descenso para el Estadio Banorte:
- La intersección de Av. del Imán y Cto. de las Diamantes (lado oeste del estadio).
- La intersección de Av. Sta. Úrsula y San Benjamín (lado norte del estadio).
- Sobre la Calzada de Tlalpan, tanto al norte como al sur del estadio.
También habrá taxis disponibles en los alrededores del Estadio Banorte. Habrá 5 paradas de taxis para facilitar la localización de transporte:
- Chevrolet Tlalpan
- AV. De Las Torres y Acoxpa
- Div. Del Norte y Acoxpa
- IEMS Ricardo Flores Magón
- Luis Murillo y Tlalpan
¿Dónde puedo estacionarme para asistir al partido?
No hay estacionamientos públicos en el estadio. Recomendamos utilizar taxis, servicios de transporte compartido o transporte público.
La NFL, en colaboración con la SEMOVI, también implementará un sistema de Estacionamiento Remoto (Park & Ride) para el partido. Los aficionados podrán estacionar sus vehículos en una de las cuatro ubicaciones externas, señaladas a continuación, y utilizar un servicio de autobuses para llegar al Estadio BANORTE:
- Estadio Olímpico Universitario (tarifa única de estacionamiento: $200 MXN)
- Auditorio Nacional (tarifa única de estacionamiento: $35 MXN)
- Santa Fe (tarifa única de estacionamiento: $35 MXN)
- Plaza Carso (tarifa única de estacionamiento: $35 MXN)
El costo de este servicio es de $150 pesos por trayecto.
Ten en cuenta que, para pagar el servicio, es necesario contar con una Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Podrás adquirirla en cada una de las ubicaciones por un costo de $15 MXN.
Puedes encontrar más información sobre el sistema de Estacionamiento Remoto (Park & Ride) en las redes sociales de la SEMOVI, RTP y STE, a continuación:
Redes sociales de SEMOVI
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Instagram: movilidadcdmx (@semovicdmx) • Fotos y videos de Instagram
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TikTok: https://www.tiktok.com/@lasemovi?_r=1&_t=ZS-9BDO6Dnc2DO
Redes sociales de STE
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Instagram: https://www.instagram.com/transportes_electricos_cdmx?xtok=OXl6cnRiN21ydGE5
Redes sociales de RTP
Facebook: https://www.facebook.com/share/1Es1douvd6/?mibextid=wwXIfr
Instagram: https://www.instagram.com/rtp_cdmx?xtok=MWZrejMwM29ldTdpZA==
X: https://www.facebook.com/share/1Es1douvd6/?mibextid=wwXIfr
Transporte por aplicación y taxis
Uber estará disponible como alternativa al transporte público. Los aficionados que deseen solicitar un viaje hacia el estadio deben ingresar “Estadio Banorte” en el campo de destino dentro de la aplicación de su preferencia.
Habrá 4 puntos de ascenso y descenso para el Estadio Banorte:
- La intersección de Av. del Imán y Cto. de las Diamantes (lado oeste del estadio).
- La intersección de Av. Sta. Úrsula y San Benjamín (lado norte del estadio).
- Sobre la Calzada de Tlalpan, tanto al norte como al sur del estadio.
También habrá taxis disponibles en los alrededores del Estadio Banorte. Habrá 5 paradas de taxis para facilitar la localización de transporte:
- Chevrolet Tlalpan
- AV. De Las Torres y Acoxpa
- Div. Del Norte y Acoxpa
- IEMS Ricardo Flores Magón
- Luis Murillo y Tlalpan.