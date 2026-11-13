Tras la gran acogida vivida en Sevilla, la fiesta del fútbol americano continúa acercando la emoción y la cultura NFL a los aficionados de cada rincón del país a través de las NFL Experiences, unas jornadas diseñadas para vivir el espectáculo en comunidad. De la mano de grandes clubes de LaLiga, estas Watch Parties oficiales transformarán recintos deportivos emblemáticos en auténticos puntos de encuentro para fans de todas las edades:
- NFL Experience Mallorca (Domingo, 22 de noviembre): El Mallorca Sports Bar del Estadio Son Moix, junto al RCD Mallorca, acogerá el duelo entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins.
- NFL Experience Bilbao (Jueves, 26 de noviembre): San Mamés abrirá sus puertas en colaboración con el Athletic Club para vibrar con el choque entre los Detroit Lions y los Chicago Bears.
En las dos citas, que se celebrarán en horario de 17:30 h a 22:30 h, los asistentes podréis disfrutar de la retransmisión en directo en pantalla gigante, además de participar en juegos interactivos, concursos y sorteos de premios exclusivos.
La entrada es completamente gratuita mediante registro previo a través de la app oficial NFL OnePass.
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