En las dos citas, que se celebrarán en horario de 17:30 h a 22:30 h, los asistentes podréis disfrutar de la retransmisión en directo en pantalla gigante, además de participar en juegos interactivos, concursos y sorteos de premios exclusivos.

La entrada es completamente gratuita mediante registro previo a través de la app oficial NFL OnePass.

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¡Te esperamos!