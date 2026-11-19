Y los Bucs no es solo un equipo que que corra para gastar reloj o controlar el tiempo, también pueden romper perfectamente jugadas grandes por tierra: no hay ni un solo equipo en la NFL que supere a Tampa en carreras de 20 o más yardas (los Bucs llevan once aupados por un regreso triunfal de Bucky Irving)

Y, ¿por qué no hablamos más de Tampa? Tienen su División a tiro, podrían incluso ser el seed #3 de la Conferencia Nacional si superan en victorias a los Giants y tienen un calendario que puede parecer asequible… Pero es que su juego de pase es, hasta la fecha, un auténtico desastre.

Las idas y venidas de Mayfield con las lesiones y la inestabilidad de un pobre Jalon Daniels, que bastante ha hecho siendo un Unfdrafted, han sido razones de causa mayor. Tampa es el tercer peor equipo de la NFL desde el inicio de la temporada en efectividad aérea (-0.129 EPA/Dropback) solo por detrás de Indianapolis Colts y Los Angeles Chargers.

Del otro lado Detroit ha permitido 36 pases de 20 o más yardas, el peor equipo de la NFL en este aspecto. Un ataque de pase terrorífico enfrentándose a una de las defensas más flojas a la hora de limitar jugadas explosivas… ¿Quién se lleva el gato al agua?

Si Tampa consigue llevar el partido a su terreno, habrá motivos para prestarles mucha más atención. Y si son capaces de robarle el invicto a los Lions en el Ford Field… mucha más gente empezará a hablar de los resucitados de Todd Bowles