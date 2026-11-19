Hay un equipo en la NFL que empezó el año 0-4, que tiene tres victorias y seis derrotas… y al que yo empezaría a mirar con lupa: los Tampa Bay Buccaneers
Porque ves su clasificación y piensas que están prácticamente acabados. Pero miras cómo están defendiendo, cómo corren y cómo están recuperando balones, y empiezas a hacerte otra pregunta: ¿cuánto necesitan mejorar para convertirse en un rival realmente peligroso?
Estos son los datos desde la Semana 5 de competición. Mirad donde están los Bucs: desde la semana 5 son el mejor equipo defendiendo el pase de toda la NFL y con una ventaja importante sobre el equipo del que todos hablamos: los Vikings de Brian Flores.
Y los datos que tenemos de la defensa de Tampa en las últimas tres semanas son una barbaridad: diez intercepciones, seis sacks y tres fumbles recuperados. Son trece recuperaciones de balón e innumerables oportunidades para su ataque, muchas veces en posiciones de campo muy ventajosas para anotar.
Ahora, tampoco les vamos a pedir a esta gran defensa que intercepte 10 pases cada 3 semanas y que le de más y más vidas a su ataque. Y ahí es donde entra su otra gran baza: un espectacular juego de carrera.
Aunque pueda parecer increíble este es un dato totalmente cierto: los Buccaneers son el único equipo en la NFL que promedia más yardas por carrera (5.0 yardas/carrera) que por pase (4.8 yardas/carrera). De hecho, llegan a esta jornada liderando la NFL en yardas terrestres por partido, con casi 164. Y también son quienes menos yardas de carrera permiten: apenas 79. Tienen una manera muy clara de competir. Correr ellos y complicarte que tú hagas lo mismo.
Y los Bucs no es solo un equipo que que corra para gastar reloj o controlar el tiempo, también pueden romper perfectamente jugadas grandes por tierra: no hay ni un solo equipo en la NFL que supere a Tampa en carreras de 20 o más yardas (los Bucs llevan once aupados por un regreso triunfal de Bucky Irving)
Y, ¿por qué no hablamos más de Tampa? Tienen su División a tiro, podrían incluso ser el seed #3 de la Conferencia Nacional si superan en victorias a los Giants y tienen un calendario que puede parecer asequible… Pero es que su juego de pase es, hasta la fecha, un auténtico desastre.
Las idas y venidas de Mayfield con las lesiones y la inestabilidad de un pobre Jalon Daniels, que bastante ha hecho siendo un Unfdrafted, han sido razones de causa mayor. Tampa es el tercer peor equipo de la NFL desde el inicio de la temporada en efectividad aérea (-0.129 EPA/Dropback) solo por detrás de Indianapolis Colts y Los Angeles Chargers.
Del otro lado Detroit ha permitido 36 pases de 20 o más yardas, el peor equipo de la NFL en este aspecto. Un ataque de pase terrorífico enfrentándose a una de las defensas más flojas a la hora de limitar jugadas explosivas… ¿Quién se lleva el gato al agua?
Si Tampa consigue llevar el partido a su terreno, habrá motivos para prestarles mucha más atención. Y si son capaces de robarle el invicto a los Lions en el Ford Field… mucha más gente empezará a hablar de los resucitados de Todd Bowles