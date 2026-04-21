- ¿Cuándo es el NFL Draft? El 23 de abril a las 8 pm ET (ronda 1), el 24 de abril a las 7 pm ET (rondas 2-3) y el 25 de abril a partir de las 12 pm (rondas 4-7)
- ¿Dónde puedo seguirlo? En México puedes seguir el día 1 por ESPN, Disney + y TUDN. El día 2 se transmitirá por ESPN, Disney + y VIX y el día 3 por ESPN/Disney +. En España a través de DAZN. También puedes ver todos los picks gratis por NFL Game Pass.
La edición 91 del NFL Draft se realizará en Pittsburgh por primera vez desde 1948. Las 32 franquicias se reunirán del 23 al 25 de abril en Point State Park y el Acrisure Stadium para elegir a las próximas estrellas de la NFL.
¿Cómo funciona el NFL Draft 2026?
La primera ronda se celebra el jueves a las 8 pm ET (6 pm México, 2 h España). La 2a y 3a rondas se realizarán el viernes a las 7 pm ET (5 pm México, 1 h España) y las rondas 4-7 el sábado.
Los equipos tienen un tiempo límite para elegir que este año se ha reducido de diez a ocho minutos. El primer ajuste desde 2008 en que se acortó de quince a diez minutos. El tiempo para las rondas 2-7 permanece sin cambios, con siete minutos para hacer picks en la segunda ronda, cinco minutos para las rondas 3-6 y cuatro minutos para la ronda 7. Si el tiempo se agota, el equipo puede hacer su selección después, pero corre el riesgo de que otro equipo pueda hacerse con el jugador de su interés.
Cada equipo realiza su selección en conjunto con staff en el recinto del Draft y en las oficinas generales del club anotando nombre, posición y universidad del jugador de su interés. El runner lleva la tarjeta que se ingresa a una base de datos para darse a conocer a los 32 equipos y, después de ser revisada, se comparte con el comisionado para anunciarse en la transmisión. Puedes conocer el proceso completo del NFL Draft aquí.
¿En qué orden elegirán los equipos en el NFL Draft 2026?
Los Raiders están listos para hacer la primera selección del Draft y junto a Jets, Cardinals, Titans y Giants confirmar el top 5 en el orden de elección. Este es el último orden para la primera ronda, aunque siempre es posible que existan cambios de último minuto e incluso es posible para los equipos continuar efectuando trades durante el propio Draft: