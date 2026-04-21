¿Cómo funciona el NFL Draft 2026?

La primera ronda se celebra el jueves a las 8 pm ET (6 pm México, 2 h España). La 2a y 3a rondas se realizarán el viernes a las 7 pm ET (5 pm México, 1 h España) y las rondas 4-7 el sábado.

Los equipos tienen un tiempo límite para elegir que este año se ha reducido de diez a ocho minutos. El primer ajuste desde 2008 en que se acortó de quince a diez minutos. El tiempo para las rondas 2-7 permanece sin cambios, con siete minutos para hacer picks en la segunda ronda, cinco minutos para las rondas 3-6 y cuatro minutos para la ronda 7. Si el tiempo se agota, el equipo puede hacer su selección después, pero corre el riesgo de que otro equipo pueda hacerse con el jugador de su interés.