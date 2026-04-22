Mock Draft 2026

Predicción de la primera ronda
Con la primera selección bastante predecible, y la dos bastante perfilada, el pick 3 de los Cardinals es dónde todo se puede romper. Es una generación con pocos prospectos con potencial de superestrellas, gran año para tener necesidad de tackles ofensivos y receptores. Considerando que es una liga copy-paste; varios buscarán emular la fórmula de los Seahawks y tratarán de encontrar jugadores versátiles, adaptables y que no dependan de un esquema específico para ser productivos.
Disfruten la Navidad de la NFL, llegaron nuevos juguetes a la liga.
Llegó Klint Kubiak a asumir el puesto de Head Coach después de reivindicar a Sam Darnold y elevar a Jaxon Smith-Njigba a ser un receptor elite. Ahora llega a los Raiders para desarrollar a un quarterback que brilla por su eficiencia y técnica depurada que devolverá la esperanza a los Raiders.
El Head Coach Aaron Glenn llevó a los Lions al siguiente nivel en su etapa como Coordinador Defensivo con la irrupción de Aidan Hutchinson. Will McDonald es un gran pass rusher pero no es tier 1, con la adición de David Baley los Jets cubren esa necesidad en posición premium con el mejor edge de la clase.
No creo que sea la selección número tres, quizá haya algún trade hacia abajo pero eventualmente Monti Ossenfort terminará seleccionando a un jugador que inyectará una chispa de energía y optimismo que urge en el desierto después de una offseason tan decepcionante; no hay jugador más emocionante en el Draft que Love, quien podría terminar con una carrera tipo Alvin Kamara - Christian McCaffrey.
El Head Coach Robert Saleh elegiría a un linebacker que a día de hoy recuerda por su forma de jugar a Fred Warner y que también tiene el potencial de desarrollarse en un pass rusher importante. Las dos son necesidades en Tennessee y seguramente sería muy complicado dejar pasar a un jugador que reúne ambas características para un Coach de corte defensivo como Saleh.
Es el jugador híbrido de alta categoría que presenta esta generación, algo parecido a lo que fue Kyle Hamilton en su momento y que ha tenido un gran impacto en la defensiva de Ravens desde que llegó. ¿Quién estaba en Ravens para elegir a Hamilton? John Harbaugh. El mismo Head Coach que ha llegado a la Gran Manzana y que, en este escenario, empezaría su periplo en los Giants con una selección que atraería muchos reflectores por el jugador tan dinámico que es Styles, y al mismo tiempo tendría un comodín en una defensiva que está ávida de un líder en el centro del campo.
Es casi un hecho que elegirán un tackle ofensivo o un receptor; la cuestión va de entender cuál posición priorizan los Browns. En la offseason invirtieron bastante en linieros ofensivos aunque no necesariamente podemos decir que están en la mejor posición. Sin embargo, invirtieron recursos ahí, contrario al puesto de receptor donde prácticamente no se ha movido nada en Cleveland y se necesita ayuda para Jerry Jeudy; juntarlo con el receptor más completo de la generación suena como una buena idea para darle una segunda oportunidad a Shedeur Sanders (o a Dillon Gabriel).
No estoy seguro que el puesto de Dan Quinn esté tan seguro en Washington si no tiene un buen año, para asegurarse de eso, el coach Quinn probablemente apueste por redoblar esfuerzos en la unidad que siempre le ha representado éxito en sus equipos: el front seven. Adquirieron a Charles Omenihu y Odafe Oweh en la offseason, pero Quinn siempre ha preferido tener una rotación amplia y talentosa en la frontal defensiva para mantener la presión en todo momento y la elección de Bain Jr. cumpliría ese propósito.
En New Orleans siguen en fase de reconstrucción, por lo que este año aún se pueden dar el lujo de no elegir basados en presión, pero si necesitan jugadores de alto impacto y que puedan hacer huesos viejos en Louisiana. En este escenario, Downs además de ser un jugador sólido y de efecto inmediato, cubre una necesidad importante en la defensiva de Saints. Brandon Staley estuvo a cargo de los Chargers durante algunas de las mejores temporadas de Derwin James y no sería extraño que el Head Coach Kellen Moore, decidiera hacerle un regalo para fortalecer una defensiva que no va precisamente sobrada de playmakers.
Jaylon Moore no me parece que sea una respuesta segura ni con mucho futuro en una línea ofensiva que ha sufrido las últimas temporadas, además está en su último año de contrato. Si tomamos esto en consideración, junto con el hecho de que Patrick Mahomes estará regresando de una lesión importante, es casi por default pensar que Kansas City buscará reforzar su línea ofensiva en las primeras rondas; en este ejercicio, el catalogado como mejor liniero ofensivo de la clase cae a ellos sin que tengan que subir a alcanzarlo.
Suena como un pick de lujo, de esos que no se pueden permitir ciertos equipos en fase de re-establecimiento como los Giants. Pero si pensamos en la lógica detrás hace mucho sentido. El General Manager Joe Schoen está contra la pared en sentido de que necesita reclutar más jugadores que lo ayuden a llegar a Playoffs. Coach Harbaugh necesita jugadores de impacto y calidad para poder dar pelea a Eagles que han dominado la división en años recientes. Hay confianza en Jaxson Dart como el quarterback del futuro pero entonces hay que rodearle de más armas en su arsenal. Malik Nabers es el WR1 del equipo pero vendrá regresando de una lesión importante y hace sentido llevarle ayuda para no abusar de la dependencia hacia él. Tyson es un receptor que haría un gran rol como complemento, en un papel a lo Tee Higgins (1B) haciendo gala de su explosividad y producción tras recepción.
Todo sirve para los Dolphins, es una reconstrucción total y necesitan piezas sólidas y que puedan soportar los años de transición para continuar en su prime en 2-3 temporadas que es cuando Miami prevé volver a ser competitivo. Fano es un liniero ofensivo muy seguro, quizá no el que mayor potencial ofrece, pero uno que aporta un suelo muy alto. Tiene versatilidad para alinearse por fuera de la línea ofensiva, pero si se requiere puede también jugar como guardia. La nueva directiva de Dolphins, asumo que vería con buenos ojos tener un jugador completo, sólido y versátil para iniciar la nueva era de los Dolphins.
Clarísimo está cuál es el lado del balón que los Cowboys deben reforzar con más ahínco en este Draft. Después de permitir casi 400 yardas por partido en la temporada pasada, tener la oportunidad de seleccionar al cornerback más completo de la clase es un regalo para la familia Jones.
Según Ian Rapoport, los Rams estuvieron interesados en intercambiar este pick por AJ Brown en su momento o algún otro receptor top. Según Peter Schrager, el interés por el tight end Kenyon Sadiq es sumamente alto en la oficina de los Rams. Asumo que en este pick no va a elegir Les Snead y compañía, lo más probable es que bajen en el Draft o que cambien por un jugador, pero si llegaran a permanecer, es necesario creer que el interés por Sadiq es justificado para que Matthew Stafford pueda tener un último asalto al Super Bowl con otro jugador devora yardas como lo han sido Cooper Kupp y Puka Nacua en el pasado reciente.
Sea con Ozzie Newsome o con Eric DeCosta como General Manager, los Ravens han tenido éxito tras éxito eligiendo linieros ofensivos; ahora, además, es una necesidad en el equipo para reforzar la parte interna después de la salida de Tyler Linderbaum. Ioane de inmediato impulsará el juego terrestre ofensivo por su potente físico.
Uno de los prospectos de mayor edad (25 años), Mesidor logró 12.5 sacks en la temporada 2025 a pesar de compartir alineación con Rueben Bain Jr. Los Bucs han perdido firepower en los últimos años y la falta de presión al quarterback fue una de las razones por las que no pudieron repetir el título divisional la temporada anterior.
Un receptor de corte similar al de Tyler Lockett y del que se puede esperar una producción similar, dependiente de volúmen y no necesariamente el receptor principal del equipo, sino un acompañante de primera categoría. Eso es lo que necesita Garrett Wilson y los Jets y podrían conseguir ese importante segundo receptor con la llegada del ex troyano.
Una monstruosa presencia (6’7) en las trincheras que permitiría mantener a Penei Sewell en el lado derecho de la línea ofensiva y reemplazar la salida de Taylor Decker. Con esta elección, el Head Coach Dan Campbell, asegura tener fortalecida la unidad que fue realmente la base del éxito de los Lions en años anteriores e intentar volver a los Playoffs.
Es un ejercicio relativamente sencillo, considerando el esquema del Coach Brian Flores, la versatilidad y adaptabilidad que tiene Thieneman y la salida de Harrison Smith. Todo hace check y los Vikings en varias ocasiones buscan complicarse lo menos posible eligiendo los mejores jugadores disponibles que cubren sus necesidades y este es otro de esos casos.
Un verdadero playmaker por todas las zonas del campo que destaca por la facilidad de crear separación en cualquier nivel. Concepcion sería el complemento ideal para la amenaza vertical y profunda que representa Tet McMillan y de esta forma el esquema del Coach Dave Canales podría replicar el 1-2 punch que formó en Buccaneers con Mike Evans y Chris Godwin.
Los Cowboys deberían reforzar su apuesta en la parte defensiva en este Draft, todo lo que puedan sumar para recomponer el mal desempeño de 2025 será bienvenido. Después de haber tomado al mejor CB de la clase con su primer pick, en esta ocasión estarían apostando por un pass rusher que tuvo su mejor producción en 2024 y que esta última temporada no brilló con la misma intensidad y sin embargo siguió siendo productivo sobre el final de temporada.
Con su estampa de 6’7 y más de 300 libras, Freeling es uno de los prospectos con mayor potencial en la clase hablando de tackles ofensivos. A pesar de no haber llegado a su máximo potencial, logró hacerse de un lugar en la línea de los Bulldogs, aunque haya sido titular solamente por una temporada y media, estamos hablando de un jugador con un techo muy alto.
El clásico dilema de cada año: un jugador que tiene todas las características físico-atléticas para desarrollarse en un jugador élite, pero que no ha tenido la producción deseada en College. Llevar a un jugador de tales características como jugador de rotación no es una mala idea, sobre todo considerando que aprendería de Khalil Mack y Tuli Tuipulotu.
El jugador “olvidado” de los Utes en la línea ofensiva, sobre todo, porque Spencer Fano se llevó los reflectores. Aún así, fue lo suficientemente sólido para amasar 24 titularidades; si bien siempre ha jugado como tackle izquierdo, podría ver el escenario en que Howie Roseman lo lleva para empezar a prepararlo para el eventual retiro de Lane Johnson que cada año se siente más cerca.
Mencionamos que hay dos necesidades fuertes para los Browns: WR y OL, en el primer pick de este mock, se eligió a un receptor top, ahora los Browns cubrirán la otra exigencia que tiene este plantel. En los planes de los Browns, este pick no sería un titular inmediato y es algo bueno considerando que Iheanacho empezó a jugar football en 2022.
Algunos se han aventurado a compararlo con Derwin James, sea como sea, es un defensivo con un físico imponente; largo, atlético, fuerte y veloz que se especializa en irrumpir las trayectorias del balón que ayudaría mucho a un perímetro que se ha reconstruido en la pareja de sus safeties y que sumaría a uno de los tres mejores prospectos de la posición.
Una máquina de anotaciones que consiguió 22 touchdowns en las dos temporadas pasadas. A pesar del bust que significó la elección de Keon Coleman, el General Manager de los Bills, Brandon Beane debería seguir buscando a un compañero para Josh Allen, y esta sería una elección inteligente considerando que tendría como mentor al recién llegado DJ Moore.
Por puro talento es el mejor CB de la generación, el tema es que se perdió la temporada 2025 por una lesión. Un caso muy similar al de Will Johnson el año pasado; los Cardinals eligieron a Johnson en 2025 y aunque se perdió unos juegos fue su mejor CB. Los 49ers pueden tener aún más paciencia con McCoy y emplearlo en el campo hasta que esté completamente recuperado. Es un pick arriesgado pero si resulta, sería el robo del Draft.
Los Texans han dejado ver por varios lados la intención de descender de la primera ronda y recolectar más picks. Monti Ossenfort, General Manager de Cardinals, me parece que esta temporada está compitiendo por mantener su trabajo y en esa posición, encarar la temporada con Gardner Minshew y Jacoby Brissett es poco alentador. Simpson hace mucho sentido en un esquema como el de Mike LaFleur que se asemeja más al de Kyle Shanahan y en el que brilló Mac Jones, con quien ha sido comparado Ty Simpson en este proceso.
Paquete completo e ideal para la posición; no tiene un reel de highlights tan destacado como el de Mansoor Delane, pero es rápido, alto, fluido y muy eficaz en cobertura personal. Los Chiefs perdieron a uno de los mejores corners del juego tras la salida de Trent McDuffie a los Rams, y con ese pick escogerían a su sucesor que encaja perfecto en el esquema agresivo y personal de Steve Spagnuolo.
Del molde de Tet McMillan, Boston es un receptor con un físico imponente para jugar en el perímetro y ganar balones divididos con sus manos seguras y su capacidad para rastrear el balón. Clásico receptor para jugar pegado al sideline que haría mucho sentido considerando el brazo de Malik Willis.
54 partidos de experiencia bajo su cinturón, Miller no es el tackle más dominante de la generación pero quizá es el que menos tiempo necesite para adaptarse al ritmo NFL por la vasta experiencia que tiene. Morgan Moses no se hace más joven y Miller sería su eventual reemplazo para jugar del lado opuesto de Will Campbell y fortalecer una línea ofensiva que dejó una lastimosa imagen la última vez que la vimos en el campo.
El segundo mejor corredor de la generación detrás de su compañero Jeremiyah Love. En Seattle perdieron a Kenneth Walker y Zach Charbonnet viene recuperándose de una lesión importante. Lo más probable es que Seattle salga de este pick, pero si permanece sería una buena forma de fortalecer una de las pocas unidades en las que sufrieron debilitamiento post Super Bowl.