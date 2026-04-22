Mock Draft 2026

Suena como un pick de lujo, de esos que no se pueden permitir ciertos equipos en fase de re-establecimiento como los Giants. Pero si pensamos en la lógica detrás hace mucho sentido. El General Manager Joe Schoen está contra la pared en sentido de que necesita reclutar más jugadores que lo ayuden a llegar a Playoffs. Coach Harbaugh necesita jugadores de impacto y calidad para poder dar pelea a Eagles que han dominado la división en años recientes. Hay confianza en Jaxson Dart como el quarterback del futuro pero entonces hay que rodearle de más armas en su arsenal. Malik Nabers es el WR1 del equipo pero vendrá regresando de una lesión importante y hace sentido llevarle ayuda para no abusar de la dependencia hacia él. Tyson es un receptor que haría un gran rol como complemento, en un papel a lo Tee Higgins (1B) haciendo gala de su explosividad y producción tras recepción.



