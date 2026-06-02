A.J. Brown es el nuevo WR de los Patriots

Los Philadelphia Eagles anunciaron el traspaso de AJ Brown a los New England Patriots a cambio de un pick de primera ronda en 2028 y un pick de quinta ronda en 2027. El ataque de New England contará con un WR1 que puede beneficiarse de una ofensiva de Josh McDaniels, especialista en potenciar este tipo de receptores. Drake Maye tendrá la oportunidad de sumar una nueva arma y Mike Vrabel de reconstruir una relación con el WR, camino a lo que, al menos en papel, es una temporada mucho más complicada para los Patriots, que tendrán uno de los calendarios con mayor dificultad este año.