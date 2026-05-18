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Equípate para el 2026 NFL Madrid Game

Published: May 18, 2026 at 07:00 PM
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Staff Mundo NFL

Apunta el 8 de noviembre de 2026 en tu calendario. La NFL regresa a Madrid y lo hace a lo grande con un enfrentamiento lleno de estrellas. Los Atlanta Falcons, designados como equipo local, recibirán a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu. Una noche mágica en la que podremos ver a Bijan Robinson, uno de los running backs más dominantes de toda la liga, pero también disfrutaremos de Joe Burrow, el espectacular quarterback de los Bengals. Además, podremos ver al mejor talento aéreo con la presencia de wide receivers como Ja'Marr Chase, Tee Higgins y Drake London.

Sabemos que un encuentro como este merece un look a la altura. Por eso, desde ya puedes hacerte con las equipaciones oficiales disponibles en NFL Shop Europe. Tanto si vas al Bernabéu como si piensas seguir el partido desde cualquier otro lugar, no solo encontrarás camisetas oficiales, sino todo el merchandising para un Madrid Game que será inolvidable.

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Viste los colores de los Falcons

Si apoyas a los Atlanta Falcons puedes lucir las equipaciones oficiales con distintas camisetas completamente personalizables. También encontrarás gorras, sudaderas y por supuesto la camiseta oficial de Bijan Robinson y de leyendas de la franquicia como Matt Ryan o Deion Sanders. ¡Prepárate para la noche en el Bernabéu!

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Representa a los Bengals en España

Si eres de los Cincinnati Bengals, también encontrarás camisetas de Joe Burrow y Ja'Marr Chase, equipaciones oficiales completamente personalizables y merchandising oficial que luce el "Who Dey" para demostrar que en Madrid tampoco hay rival que pueda vencerles.

España volverá a vestirse de NFL para una cita histórica en el Bernabéu. Miles de aficionados podrán vivir de cerca toda la emoción de un auténtico gameday, con dos equipos cargados de talento ofensivo y algunas de las mayores estrellas del deporte. La ciudad se pintará con los colores de la liga más apasionante del mundo.

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