Equípate para el 2026 NFL Madrid Game

Apunta el 8 de noviembre de 2026 en tu calendario. La NFL regresa a Madrid y lo hace a lo grande con un enfrentamiento lleno de estrellas. Los Atlanta Falcons, designados como equipo local, recibirán a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu. Una noche mágica en la que podremos ver a Bijan Robinson, uno de los running backs más dominantes de toda la liga, pero también disfrutaremos de Joe Burrow, el espectacular quarterback de los Bengals. Además, podremos ver al mejor talento aéreo con la presencia de wide receivers como Ja'Marr Chase, Tee Higgins y Drake London.