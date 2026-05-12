Joe Burrow ilumina el Madrid Game de las estrellas

El Bernabéu está más que acostumbrado a albergar a las mayores y más rutilantes estrellas del deporte mundial, no en vano es la casa del club más laureado del fútbol mundial, pero desde su reforma otro tipo de football se ha hecho hueco en su césped y en sus graderíos: La NFL consiguió el pasado noviembre la mejor entrada del nuevo Bernabéu desde su reforma. Esa primera edición del Madrid Game que tuvo a Miami y a Washington como protagonistas fue un rotundo éxito de asistencia, de audiencia televisiva y de impacto en la ciudad de Madrid durante toda la semana previa. Ese éxito se tradujo en el regreso de la NFL por dos años más al mismo escenario y, quién sabe, quizá fue el primer paso para que España se convierta en una sede habitual, incluso fija en el calendario de partidos internacionales de la NFL.
Si la primera experiencia fue positiva, la segunda edición del Madrid Game promete superar a la anterior. De primeras, si un ingrediente no va a faltar en Madrid es el de la presencia de grandes super estrellas de la NFL, lideradas en este caso por uno de los mejores Quarterbacks de la liga, Joe Burrow, que liderará a los Cincinnati Bengals y que hará realidad su deseo de jugar en España y en el Bernabéu. Cuando la pasada temporada afloraron los rumores sobre la posible presencia de los Bengals en Madrid como rival de los Dolphins, Burrow publicó una story en su cuenta de Instagram en la que escribía en inglés "¿los Bengals contra los Dolphins en Madrid? Por favor que sea verdad". Y entonces no lo fue, este año sí, Burrow y los Bengals ejercerán como visitante en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se va a jugar en España en noviembre, midiéndose a los Atlanta Falcons.
Burrow hará realidad su sueño de jugar en España y, a la vez, el sueño de miles de aficionados españoles de poder verle jugar en directo.
Pero Joe Burrow no es la única gran estrella de la NFL que va a participar en este partido, la pléyade de grandes jugadores presentes pasa por los grandes socios del QB de Cincinnati, la pareja de receptores formada por Ja'Marr Chase y Tee Higgins y llega hasta el que se ha convertido en uno de los mejores Running Backs de la NFL, en este caso jugando para los Falcons, Bijan Robinson.
Pero vamos a conocer mejor los principales alicientes que nos trae esta segunda edición del Madrid Game:
1) Uno de los cinco mejores Quarterbacks de la NFL
Si hablamos de alicientes es obligatorio empezar por Joe Burrow. El jugador salido de la universidad de LSU se ha convertido en estos últimos años en auténtica élite de la NFL si hablamos de Quarterbacks. Junto a Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y Matt Stafford, es actualmente uno de los cinco mejores QBs del planeta y sólo las lesiones le han privado de estar incluso a un nivel superior. Burrow llegará a Madrid a punto de cumplir los 30 años y ya tiene a sus espaldas una presencia en Super Bowl y varios premios individuales y récords de la NFL. Lo que le falta es ese paso colectivo de los Bengals que le acabe llevando al anillo de campeón que se le escapó en la prórroga del Super Bowl de Los Ángeles en febrero del 2022.
Burrow es un maestro procesando el juego desde el pocket, capaz de anticiparse a lo que van a hacer las defensas con una precisión de pase de otro planeta, tiene el brazo y el talento para regalarnos en Madrid algunas de las jugadas más espectaculares que hayamos visto en nuestra vida. Además, tiene ese "football IQ" o inteligencia del juego que unida a su enorme competitividad seguro que hacen las delicias de los aficionados que llenen las gradas del Bernabéu y de los que lo sigan desde su sofá por televisión. Joe Burrow es sin lugar a dudas uno de los jugadores más espectaculares de ver en toda la NFL.
2) Una de las mejores parejas de WRs
Ojo, que Burrow no viene solo. Sus principales socios forman una de las mejores parejas de receptores de la liga –para algunos incluso la mejor–, con Ja'Marr Chase y Tee Higgins, dos WRs muy especiales de los que Joe Burrow saca máximo partido… y jugadas para llevarnos grabadas en la memoria para siempre.
Chase está peleando por ser considerado el mejor Wide Receiver de la NFL, los últimos años la discusión está centrada en él y el que fuera su compañero de universidad Justin Jefferson. Ambos compartieron puesto en ataque en el equipo campeón de NCAA de LSU que tenía como QB…a Joe Burrow. Y a su llegada a la NFL los Bengals escogieron en el Draft a Chase para volver a juntarlo con el QB con el que ha podido reproducir su mejor conexión en el campo y que vamos a poder disfrutar in situ en Madrid. Ja'Marr Chase es rápido, fuerte, versátil… lo puedes mover a lo largo de toda la Línea de Scrimmage y es capaz de hacer daño a las defensas rivales en los tres niveles del campo, pero por encima de todo tiene un don para ganar balones divididos con el defensor rival pegado a él. Es como si los pases de Burrow tuvieran un imán hasta las manos de Chase. Este es sin duda uno de los jugadores a los que no hay que perderles la pista en el próximo Madrid Game.
Y su socio, Tee Higgins, es el complemento ideal para Chase: espigado y veloz, es una amenaza profunda ideal y un arma letal en la Red Zone, que a nadie le extrañe que se vaya del Bernabéu con algún Touchdown como botín.
Esta pareja de receptores es un dolor de cabeza para cualquier defensa rival pero un regalo para los ojos de los aficionados que acudan al partido el próximo mes de noviembre.
3) Bijan Robinson, la nueva generación de los grandes Running Backs
Todavía hay otro jugador ofensivo de élite del que hablar de cara al próximo Madrid Game. Si los Bengals aportan a uno de los mejores QBs y uno de los mejores WR de toda la liga, los Falcons tienen como principal atractivo a uno de los candidatos a convertirse en el mejor RB de la NFL, Bijan Robinson. Si los Christian McCaffrey, Derrick Henry o Saquon Barkley han sido los corredores que han dominado durante los últimos años, Bijan Robinson es, junto a Jahmyr Gibbs, el principal candidato a heredar ese trono del mejor Running Back del planeta y representa, además, una nueva generación de corredores capaces de hacerlo absolutamente todo.
Bijan es el RB del futuro, bueno con el balón en las manos y también saliendo a recibir. El número 7 de los Falcons es la mayor amenaza ofensiva de Atlanta y las defensas rivales preparan los partidos pensando en él porque es capaz de ejecutar cualquier tipo de esquema de carrera y hacer daño leyendo los espacios y, a la vez, tiene la capacidad de correr todo el árbol de rutas como si fuera un WR. La elusividad de Robinson con el balón en las manos le convierte en uno de los mayores atractivos de este partido porque le podemos ver rompiendo placajes es espacios muy reducidos y firmar jugadas explosivas que acaben con ganancias de muchísimas yardas e incluso llevando el balón a la End Zone contraria para anotar Touchdowns en los que recorra el campo entero. El de Bijan Robinson es otro nombre que hay que llevar anotado para el partido.
4) El nuevo ataque de los Falcons, a cargo de Kevin Stefanski
En Atlanta se está iniciando una nueva era con cambio de entrenador, Kevin Stefanski, que fue capaz de devolver a los Cleveland Browns a los Playoffs después de muchos años, acabó esta offseason saliendo de la franquicia de Ohio y Atlanta no tuvo dudas, apenas dejó que estuviera libre para contratarlo y ponerle a los mandos de un equipo repleto de talento pero que lo acaba de dar con la tecla correcta para que todo funcione.
Stefanski demostró en Cleveland, un lugar que no se lo puso nada fácil, que tiene los dones para liderar un equipo y, sobre todo, para construir un ataque que pueda marcar las diferencias y ahora que va a contar con el talento necesario, puede regalarnos un ataque espectacular que llame la atención al público de Madrid. Con Drake London de WR, Kyle Pitts de TE… a Bijan Robinson al que ya hemos nombrado… el material lo tiene asegurado para esa construcción ofensiva de nivel, la pregunta llega con el QB: ¿Quién será el elegido? Tua Tagovailoa vuelve al Bernabéu después de haberlo visitado con los Dolphins la pasada temporada, ¿lo tendremos en el césped al mando de los Falcons? ¿O le ganará la partida Michael Penix, que está saliendo de una lesión?
Una curiosidad que trae esta batalla de Quarterbacks que se va a dar en los Falcons es que durante muchos años no hubo QB zurdos en la NFL y en este caso ambos lo son. Esto significa que la configuración del ataque de Atlanta se dispondrá al revés que en el resto de equipos de la NFL, siendo el lado ciego del QB el derecho en vez del izquierdo y colocándose los receptores y TEs al revés a lo largo de la Línea de Scrimmage. Ésta es sólo una curiosidad en un ataque de los Falcons que tiene el potencial para dar mucho espectáculo con las ideas de un Kevin Stefanski que quizá aquí sí pueda sacar todo su potencial a su mente ofensiva.
No son pocos los alicientes que nos trae este Madrid Game que tiene los ingredientes para superar a una primera edición que dejó el listón muy alto en cuanto a igualdad y emoción, con prórroga incluida. Pero lo que sí nos garantiza este segundo partido en el Bernabéu es la presencia de un buen puñado de súper estrellas que iluminarán el próximo mes de noviembre un partido para el que ya estamos contando los días desde España.
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