Joe Burrow ilumina el Madrid Game de las estrellas

2) Una de las mejores parejas de WRs

Chase está peleando por ser considerado el mejor Wide Receiver de la NFL, los últimos años la discusión está centrada en él y el que fuera su compañero de universidad Justin Jefferson. Ambos compartieron puesto en ataque en el equipo campeón de NCAA de LSU que tenía como QB…a Joe Burrow. Y a su llegada a la NFL los Bengals escogieron en el Draft a Chase para volver a juntarlo con el QB con el que ha podido reproducir su mejor conexión en el campo y que vamos a poder disfrutar in situ en Madrid. Ja'Marr Chase es rápido, fuerte, versátil… lo puedes mover a lo largo de toda la Línea de Scrimmage y es capaz de hacer daño a las defensas rivales en los tres niveles del campo, pero por encima de todo tiene un don para ganar balones divididos con el defensor rival pegado a él. Es como si los pases de Burrow tuvieran un imán hasta las manos de Chase. Este es sin duda uno de los jugadores a los que no hay que perderles la pista en el próximo Madrid Game.