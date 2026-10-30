Harrison Smith se mantiene en pie

"Looking like a true survivor, feeling like a little kid", enuncia el músico británico Elton John en su himno de batalla I'm Still Standing. Después de ver el excepcional estado de forma con el que se ha presentado a su decimoquinta temporada con los Minnesota Vikings, se puede afirmar que el veterano safety Harrison Smith, de 37 años, se manifiesta como un superviviente y destila la emoción de un niño pequeño.

"Ese sentimiento es, egoístamente para todos nosotros, la razón por la que queríamos que regresara tanto", dijo en rueda de prensa un conmovido Kevin O'Connell, entrenador en jefe de Minnesota, cuando evocó el momento en el que Smith conquistó la intercepción número cuarenta en su carrera. El hito sirvió, además, para que los Vikings vencieran a los Colts, se establecieran como la mejor defensiva en puntos permitidos de la liga y se mantuvieran como el único equipo invicto en toda la NFL.

Luego de contemplar la posibilidad del retiro durante varios meses, Smith alcanzó un acuerdo contractual a principios de septiembre para volver un año más con Minnesota, la única franquicia con la que ha jugado como profesional desde que fue seleccionado en las postrimerías de la primera ronda del draft de 2012.