Patriots vs Packers: ¿qué N°10 te gusta más?

Pasado el segundo mes de la temporada regular, no caben dudas de que estamos viviendo una temporada atípica en la NFL. Luego de la Semana 8, no queda ningún equipo invicto y apenas una sola franquicia ostenta un 0 en su registro de victorias (los lamentables Los Angeles Chargers).
El dato anterior se puede interpretar de varias formas. Una de ellas, entiendo que sería la optimista/positiva, sería enfocarse en la paridad e imprevisibilidad de la liga, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera Any Given Sunday.
Una segunda visión, la que utilizaremos para referirnos al partido destacado en esta columna, refiere a la irregularidad de la gran mayoría de los equipos (y jugadores, con contadas excepciones). En ambos casos, la imprevisibilidad es el común denominador. Depende de cada uno si lo elige tomar como un activo o un factor que va en contra del mejor espectáculo/producto posible.
En esa sintonía, el duelo entre New England Patriots y Green Bay Packers, a disputarse en la segunda ventana de partidos (#LateAfternoon) del próximo domingo en Foxborough, obra como un referéndum de estas dos icónicas franquicias.
El inicio de temporada de los Packers mostró huecos en tres aspectos claves de su estructura: la defensa, el juego terrestre y la línea ofensiva. No parecía importar la cantidad y calidad de pases explosivos de Jordan Love, ni el desarrollo de Christian Watson y Matthew Golden, estableciéndose como una de las duplas de receptores de mejor producción en la liga; las falencias mencionadas eran demasiado evidentes.
Poco a poco -y a pesar de sufrir lesiones cruciales en defensa, como las de Javon Hargrave y Edgerrin Cooper-, Green Bay comenzó a tapar esos agujeros. En el caso de la línea ofensiva, llegando a tener que optar por soluciones radicales, como contratar agentes libres veteranos y sin rodaje.
Matt LaFleur, luego de la escandalosa derrota en Thursday Night Football ante Atlanta Falcons (el 24 de septiembre), parece haberse repuesto del cimbronazo que significaron las críticas para su labor, que incluyeron pedidos concretos de despido. Desde aquella caída en Lambeau Field, los Packers han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.
Green Bay está lejos de ser un equipo perfecto. El juego terrestre sigue dejando muchísimo que desear, aún con el regreso (por el momento) de Josh Jacobs.
La única constante de la temporada de los Empacadores ha sido el juego de su quarterback: Jordan Love continúa destacándose como uno de los QBs más explosivos (y eficientes dentro de esa explosividad) en toda la liga. No creo que hayan más de 2-3 lanzadores con una deep ball (pases de +20 yardas / pases en profundidad) más precisa que Love.
Da la casualidad que uno de esos dos o tres quarterbacks que le compiten a Love en dicha categoría utiliza el mismo dorsal (#10) y estará esperándolo del otro costado del emparrillado este domingo. Un pequeño paréntesis antes de meternos de lleno: ¿qué deep ball les gusta más? ¿La de Love o la de Maye? Muy difícil elegir, eh. Creo que me quedo con la del 10…de los Pats.
Para los Patriots, todo empieza -y termina- con Drake Maye. Para describir cómo viene la campaña de New England, basta con repasar lo que ha sido, hasta aquí, la tercera temporada de su quarterback franquicia.
Al igual que ocurriera con los Packers, el arranque de Maye fue escandalosamente malo. Varios lectores recordarán sus tres intercepciones en el debut ante Seattle Seahawks, incluyendo la última que directamente le costó el partido a su equipo. También debemos mencionar la catastrófica actuación frente a Jacksonville Jaguars, en donde se lo vio al borde del llanto en el sideline (banco de suplentes).
Es evidente que, luego de aquella derrota vs Jaguars, Maye flippeó un switch. Algo cambió dentro de su espíritu, porque pasó de mostrarse como un QB con dudas concretas sobre su futuro (habría que incluir también su postemporada anterior, que no fue para nada buena más allá de haber alcanzado el Super Bowl) a el Drake Maye con el que todos los bostonianos sueñan cada noche cuando cierran sus ojos.
De nuevo, aquí se repite la tendencia entre Packers y Patriots: el equipo dirigido por Mike Vrabel también ha ganado en cuatro de sus últimas cinco presentaciones. Maye está jugando incluso mejor que la temporada regular pasada (donde finalizó segundo en la votación para el MVP, detrpas de Matthew Stafford). Sus números en estos últimos cinco partidos son sublimes: 14 touchdowns (contra 2 intercepciones), 1398 yardas y un rating de pasador de 122.2.
¿Confiamos en la resurrección de los Packers y de los Patriots? Qué dilema. La NFL este año está bien difícil de predecir. Los mismos Falcons, por nombrar un caso, le quitaron el invicto a San Francisco 49ers en la Semana 7…y luego anotaron 0 puntos ante Tampa Bay Buccaneers la semana siguiente.
Este cruce, que además contará con un factor externo al juego muy interesante (el regreso de Tom Brady a New England, en este caso como comentarista del encuentro), servirá para mostrarnos si los ajustes que realizaron ambos equipos pueden ser duraderos. Es, realmente, un partidazo. No se lo pierdan.