Patriots vs Packers: ¿qué N°10 te gusta más?

Da la casualidad que uno de esos dos o tres quarterbacks que le compiten a Love en dicha categoría utiliza el mismo dorsal (#10) y estará esperándolo del otro costado del emparrillado este domingo. Un pequeño paréntesis antes de meternos de lleno: ¿qué deep ball les gusta más? ¿La de Love o la de Maye? Muy difícil elegir, eh. Creo que me quedo con la del 10…de los Pats.

Para los Patriots, todo empieza -y termina- con Drake Maye. Para describir cómo viene la campaña de New England, basta con repasar lo que ha sido, hasta aquí, la tercera temporada de su quarterback franquicia.

Al igual que ocurriera con los Packers, el arranque de Maye fue escandalosamente malo. Varios lectores recordarán sus tres intercepciones en el debut ante Seattle Seahawks, incluyendo la última que directamente le costó el partido a su equipo. También debemos mencionar la catastrófica actuación frente a Jacksonville Jaguars, en donde se lo vio al borde del llanto en el sideline (banco de suplentes).

Es evidente que, luego de aquella derrota vs Jaguars, Maye flippeó un switch. Algo cambió dentro de su espíritu, porque pasó de mostrarse como un QB con dudas concretas sobre su futuro (habría que incluir también su postemporada anterior, que no fue para nada buena más allá de haber alcanzado el Super Bowl) a el Drake Maye con el que todos los bostonianos sueñan cada noche cuando cierran sus ojos.

De nuevo, aquí se repite la tendencia entre Packers y Patriots: el equipo dirigido por Mike Vrabel también ha ganado en cuatro de sus últimas cinco presentaciones. Maye está jugando incluso mejor que la temporada regular pasada (donde finalizó segundo en la votación para el MVP, detrpas de Matthew Stafford). Sus números en estos últimos cinco partidos son sublimes: 14 touchdowns (contra 2 intercepciones), 1398 yardas y un rating de pasador de 122.2.

¿Confiamos en la resurrección de los Packers y de los Patriots? Qué dilema. La NFL este año está bien difícil de predecir. Los mismos Falcons, por nombrar un caso, le quitaron el invicto a San Francisco 49ers en la Semana 7…y luego anotaron 0 puntos ante Tampa Bay Buccaneers la semana siguiente.