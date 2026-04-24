Día 2 del NFL Draft 2026

¿Qué equipos aún no eligen jugadores en el NFL Draft 2026?

San Francisco 49ers

Los 49ers entrarán en acción con el primer pick de la segunda ronda después de haber hecho un trade back con los New York Jets, para elegir en las posiciones 33, 58 y 90.

Buffalo Bills

Los Bills entraron al Draft sin picks de 2da ronda tras el trade por DJ Moore, pero ahora cuentan con el pick 35 y 66 tras intercambiar con Titans, quienes también les entregaron el pick 101.

Cincinnati Bengals

Los Bengals elegirán a su primer jugador con los picks 41 y 72 de esta segunda ronda del Draft.

Indianapolis Colts

Los Colts entrarán en acción eligiendo, hasta ahora, en las posiciones 47 y 78.

Atlanta Falcons

Los Falcons, que visitarán Madrid este año, tienen los picks 48 y 79 para elegir nuevo talento para la próxima temporada.

Denver Broncos

Los Broncos no contaban con pick de primera ronda después de firmar a Jaylen Waddle y solamente cuentan con un pick para este segundo día, en la posición 62, así que no descartamos la posibilidad de trade para incrementar su capital de Draft, que tampoco cuenta hasta ahora con picks de 6a ronda.

Green Bay Packers

Matt LaFleur podrá comenzar a seleccionar talento a partir de la posición 52 y 84 en este segundo día.

Jacksonville Jaguars

A pesar de no contar con pick de primera ronda, los Jags serán uno de los equipos más activos este segundo día con 4 picks: 56, 81, 88 y 100.

Sigue los picks minuto a minuto: