Día 2 del NFL Draft 2026

Después de todos los picks de primera ronda y los trades que modificaron el tablero, los equipos están listos para arrancar el segundo día del Draft con algunos cambios y con franquicias que aún no han hecho selecciones en el NFL Draft 2026.
¿Cuáles son los prospectos más interesantes aún disponibles para el día 2 del NFL Draft?
Los equipos consideran múltiples factores al tomar sus decisiones, por lo que en ocasiones quedan fuera de primera ronda jugadores que se proyectaban para irse como picks de primera o, en lo que podrían convertirse, picks de 2da alta. En 2026, este es el caso de:
- Emmanuel McNeil-Warren, S
- Colton Hood, CB
- Jermod McCoy, CB
- Denzel Boston, WR
- TJ Parker, EDGE
- Cashius Howell, EDGE
También quedan otros prospectos como Germie Bernard, Jacob Rodríguez, Lee Hunter o CJ Allen, entre otros, a los que convendrá mantenerse atentos de su destino en la NFL.
¿Qué equipos aún no eligen jugadores en el NFL Draft 2026?
San Francisco 49ers
Los 49ers entrarán en acción con el primer pick de la segunda ronda después de haber hecho un trade back con los New York Jets, para elegir en las posiciones 33, 58 y 90.
Buffalo Bills
Los Bills entraron al Draft sin picks de 2da ronda tras el trade por DJ Moore, pero ahora cuentan con el pick 35 y 66 tras intercambiar con Titans, quienes también les entregaron el pick 101.
Cincinnati Bengals
Los Bengals elegirán a su primer jugador con los picks 41 y 72 de esta segunda ronda del Draft.
Indianapolis Colts
Los Colts entrarán en acción eligiendo, hasta ahora, en las posiciones 47 y 78.
Atlanta Falcons
Los Falcons, que visitarán Madrid este año, tienen los picks 48 y 79 para elegir nuevo talento para la próxima temporada.
Denver Broncos
Los Broncos no contaban con pick de primera ronda después de firmar a Jaylen Waddle y solamente cuentan con un pick para este segundo día, en la posición 62, así que no descartamos la posibilidad de trade para incrementar su capital de Draft, que tampoco cuenta hasta ahora con picks de 6a ronda.
Green Bay Packers
Matt LaFleur podrá comenzar a seleccionar talento a partir de la posición 52 y 84 en este segundo día.
Jacksonville Jaguars
A pesar de no contar con pick de primera ronda, los Jags serán uno de los equipos más activos este segundo día con 4 picks: 56, 81, 88 y 100.
Sigue los picks minuto a minuto:
Consulta el NFL Draft Tracker para llevar el registro de todos los trades y picks del NFL Draft 2026.