Todos los picks de la primera ronda del NFL Draft 2026

Pick 1 - Las Vegas Raiders
Fernando Mendoza, QB
Las Vegas Raiders tienen oficialmente un proyecto de QB. Fernando Mendoza, QB de Indiana, ha sido testigo desde Miami, en donde se encontraba con su familia, el ser elegido como el pick no. 1 en la primera noche del NFL Draft 2026 en Pittsburgh.
Ninguna sorpresa en el arranque ya que se esperaba que el ganador del Trofeo Heisman fuera el elegido este año tras llevar a Indiana al título estableciendo un registro de 16-0, lo que representa un récord para la institución. Tras un año con una bajísima producción ofensiva y después de haber enviado a Geno Smith a los Jets, los Raiders esperan haber elegido a su próximo jugador diferencial.
Pick 2 - New York Jets
David Bailey, EDGE
Los Jets se han decantado por la David Bailey con su pick no. 2. El jugador más veloz, entre los DL, durante el NFL Combine 2026. La estrella de Texas Tech, que fue primer equipo All American de Associated Press y defensivo del año entre los Big 12 llega para reforzar esta unidad en New Jersey, con un primer movimiento explosivo con el que buscará capturar a los QBs en la AFC East.