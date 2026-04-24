 Skip to main content

Mundo NFL | Sitio oficial de la NFL en español

Todos los picks de la primera ronda del NFL Draft 2026

Published: Apr 23, 2026 at 08:15 PM

Pick 1 - Las Vegas Raiders

Fernando Mendoza, QB

Las Vegas Raiders tienen oficialmente un proyecto de QB. Fernando Mendoza, QB de Indiana, ha sido testigo desde Miami, en donde se encontraba con su familia, el ser elegido como el pick no. 1 en la primera noche del NFL Draft 2026 en Pittsburgh.

Ninguna sorpresa en el arranque ya que se esperaba que el ganador del Trofeo Heisman fuera el elegido este año tras llevar a Indiana al título estableciendo un registro de 16-0, lo que representa un récord para la institución. Tras un año con una bajísima producción ofensiva y después de haber enviado a Geno Smith a los Jets, los Raiders esperan haber elegido a su próximo jugador diferencial.

Pick1

Pick 2 - New York Jets

David Bailey, EDGE

Los Jets se han decantado por la David Bailey con su pick no. 2. El jugador más veloz, entre los DL, durante el NFL Combine 2026. La estrella de Texas Tech, que fue primer equipo All American de Associated Press y defensivo del año entre los Big 12 llega para reforzar esta unidad en New Jersey, con un primer movimiento explosivo con el que buscará capturar a los QBs en la AFC East.

Pick2_CP

Related Content

noticias

2026 NFL Draft: Cardinals select Notre Dame RB Jeremiyah Love with No. 3 overall pick

The Arizona Cardinals selected Notre Dame running back Jeremiyah Love with the No. 3 overall pick of the 2026 NFL Draft on Thursday night in Pittsburgh.

noticias

2026 NFL Draft: Jets select Texas Tech edge David Bailey with No. 2 overall pick

Gang Green added an explosive pass rusher with its first pick on Thursday night to give Aaron Glenn's defense a needed pop. The New York Jets selected Texas Tech edge rusher David Bailey with the No. 2 overall pick of the 2026 NFL Draft in Pittsburgh.

noticias

2026 NFL Draft: Bucky Brooks' pick-by-pick analysis for Round 1

Bucky Brooks breaks down every selection from Round 1 of the 2026 NFL Draft. Follow along as we update live!

noticias

Best prospects still available in the 2026 NFL Draft

With the 2026 NFL Draft underway, we're tracking the best prospects remaining from Daniel Jeremiah's Top 150 Big Board.