Todos los picks de la primera ronda del NFL Draft 2026

Pick 2 - New York Jets

David Bailey, EDGE

Los Jets se han decantado por la David Bailey con su pick no. 2. El jugador más veloz, entre los DL, durante el NFL Combine 2026. La estrella de Texas Tech, que fue primer equipo All American de Associated Press y defensivo del año entre los Big 12 llega para reforzar esta unidad en New Jersey, con un primer movimiento explosivo con el que buscará capturar a los QBs en la AFC East.