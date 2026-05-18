Fechas de venta de entradas del 2026 NFL Madrid Game

Las fechas de venta de entradas para el 2026 NFL Madrid Game que se jugará en el Bernabéu, son las siguientes:
- Preventa de Amex: del viernes 29 de mayo a las 10 h al jueves 4 de junio a las 17 h CEST
- Entradas VIP (Hospitality): viernes 5 de junio a las 12 h CEST
- Admisión general: jueves 9 de julio a las 12 h CEST
Estos son los precios de las entradas para el partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons que se jugará el 8 de noviembre a las 15:30 horas:
|Categoría
|Precio todo incluido* en 2026
|1
|438,75 €
|2
|383,75 €
|3
|333,75 €
|4
|278,75 €
|5
|228,75 €
|6
|180,60 €
|7
|153,35 €
|8
|131,55 €
|9
|104,30 €
|10
|93,40 €
|Categoría 8 Infantil
|66,15 €
|Categoría 10 Infantil
|47,08 €
A partir de la temporada 2026, los precios de las entradas de los partidos internacionales de la NFL serán todo incluido, de modo que podrás ver el precio total de tu compra de entradas sin sorpresas al final del proceso. Esto significa que verás el coste de tu entrada, incluyendo todas las comisiones, desde el momento en que empieces a buscar tus asientos.