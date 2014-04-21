Complete 2014 NFL schedule

2014 NFL REGULAR-SEASON SCHEDULE (ALL TIMES EASTERN)
WEEK 1
THURSDAY, SEPTEMBER 4
GREEN BAY PACKERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 8:30 p.m.
SUNDAY, SEPTEMBER 7
NEW ORLEANS SAINTS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
BUFFALO BILLS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.
CLEVELAND BROWNS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.
CAROLINA PANTHERS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 4:25 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT DENVER BRONCOS -- 8:30 p.m.
MONDAY, SEPTEMBER 8
N.Y. GIANTS AT DETROIT LIONS -- 7:10 p.m.
SAN DIEGO CHARGERS AT ARIZONA CARDINALS -- 10:20 p.m.
WEEK 2
THURSDAY, SEPTEMBER 11
PITTSBURGH STEELERS AT BALTIMORE RAVENS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, SEPTEMBER 14
MIAMI DOLPHINS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
ATLANTA FALCONS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
NEW ORLEANS SAINTS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
DALLAS COWBOYS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 4:05 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.
N.Y. JETS AT GREEN BAY PACKERS -- 4:25 p.m.
HOUSTON TEXANS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.
CHICAGO BEARS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 8:30 p.m.
MONDAY, SEPTEMBER 15
PHILADELPHIA EAGLES AT INDIANAPOLIS COLTS -- 8:30 p.m.
WEEK 3
THURSDAY, SEPTEMBER 18
TAMPA BAY BUCCANEERS AT ATLANTA FALCONS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, SEPTEMBER 21
SAN DIEGO CHARGERS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT DETROIT LIONS-- 1:00 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.
DALLAS COWBOYS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:05 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT MIAMI DOLPHINS -- 4:25 p.m.
DENVER BRONCOS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
PITTSBURGH STEELERS AT CAROLINA PANTHERS -- 8:30 p.m.
MONDAY, SEPTEMBER 22
CHICAGO BEARS AT N.Y. JETS -- 8:30 p.m.
WEEK 4
(BYES: ARIZONA, CINCINNATI, CLEVELAND, DENVER, SEATTLE, ST. LOUIS)
THURSDAY, SEPTEMBER 25
N.Y. GIANTS AT WASHINGTON REDSKINS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, SEPTEMBER 28
CAROLINA PANTHERS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
BUFFALO BILLS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
ATLANTA FALCONS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT OAKLAND RAIDERS (LONDON) -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.
NEW ORLEANS SAINTS AT DALLAS COWBOYS -- 8:30 p.m.
MONDAY, SEPTEMBER 29
NEW ENGLAND PATRIOTS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 8:30 p.m.
WEEK 5
(BYES: MIAMI, OAKLAND)
THURSDAY, OCTOBER 2
MINNESOTA VIKINGS AT GREEN BAY PACKERS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, OCTOBER 5
CHICAGO BEARS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT DALLAS COWBOYS -- 1:00 p.m.
BUFFALO BILLS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
PITTSBURGH STEELERS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
ATLANTA FALCONS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.
CLEVELAND BROWNS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT DENVER BRONCOS -- 4:05 p.m.
N.Y. JETS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:25 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT NEW ENGLAND PATRIOTS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, OCTOBER 6
SEATTLE SEAHAWKS AT WASHINGTON REDSKINS -- 8:30 p.m.
WEEK 6
(BYES: KANSAS CITY, NEW ORLEANS)
THURSDAY, OCTOBER 9
INDIANAPOLIS COLTS AT HOUSTON TEXANS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, OCTOBER 12
CHICAGO BEARS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
CAROLINA PANTHERS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
PITTSBURGH STEELERS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
DENVER BRONCOS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
SAN DIEGO CHARGERS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:05 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.
DALLAS COWBOYS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
N.Y. GIANTS AT PHILADELPHIA EAGLES * -- 8:30 p.m.
MONDAY, OCTOBER 13
SAN FRANCISCO 49ERS AT ST. LOUIS RAMS -- 8:30 p.m.
WEEK 7
(BYES: PHILADELPHIA, TAMPA BAY)
THURSDAY, OCTOBER 16
N.Y. JETS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, OCTOBER 19
ATLANTA FALCONS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
NEW ORLEANS SAINTS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.
CAROLINA PANTHERS AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
CLEVELAND BROWNS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
N.Y. GIANTS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT DENVER BRONCOS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, OCTOBER 20
HOUSTON TEXANS AT PITTSBURGH STEELERS -- 8:30 p.m.
WEEK 8
(BYES: N.Y. GIANTS, SAN FRANCISCO)
THURSDAY, OCTOBER 23
SAN DIEGO CHARGERS AT DENVER BRONCOS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, OCTOBER 26
DETROIT LIONS AT ATLANTA FALCONS (LONDON) -- 9:30 a.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
CHICAGO BEARS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.
BUFFALO BILLS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT ARIZONA CARDINALS -- 4:05 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT CLEVELAND BROWNS -- 4:25 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT PITTSBURGH STEELERS -- 4:25 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT NEW ORLEANS SAINTS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, OCTOBER 27
WASHINGTON REDSKINS AT DALLAS COWBOYS -- 8:30 p.m.
WEEK 9
(BYES: ATLANTA, BUFFALO, CHICAGO, DETROIT, GREEN BAY, TENNESSEE)
THURSDAY, OCTOBER 30
NEW ORLEANS SAINTS AT CAROLINA PANTHERS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, NOVEMBER 2
JACKSONVILLE JAGUARS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00p p.m.
ARIZONA CARDINALS AT DALLAS COWBOYS -- 1:00 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
N.Y. JETS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
SAN DIEGO CHARGERS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:05 p.m.
DENVER BRONCOS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 4:25 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT PITTSBURGH STEELERS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, NOVEMBER 3
INDIANAPOLIS COLTS AT N.Y. GIANTS -- 8:30 p.m.
WEEK 10
(BYES: HOUSTON, INDIANAPOLIS, MINNESOTA, NEW ENGLAND, SAN DIEGO, WASHINGTON)
THURSDAY, NOVEMBER 6
CLEVELAND BROWNS AT CINCINNATI BENGALS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, NOVEMBER 9
TENNESSEE TITANS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.
DALLAS COWBOYS AT JACKSONVILLE JAGUARS (LONDON) -- 1:00 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
PITTSBURGH STEELERS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
ATLANTA FALCONS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
DENVER BRONCOS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:05 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.
N.Y. GIANTS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
CHICAGO BEARS AT GREEN BAY PACKERS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, NOVEMBER 10
CAROLINA PANTHERS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 8:30 p.m.
WEEK 11
(BYES: BALTIMORE, DALLAS, JACKSONVILLE, N.Y. JETS)
THURSDAY, NOVEMBER 13
BUFFALO BILLS AT MIAMI DOLPHINS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, NOVEMBER 16
ATLANTA FALCONS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT CLEVELAND BROWNS --- 1:00 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
DENVER BRONCOS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
DETROIT LIONS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT INDIANAPOLIS COLTS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, NOVEMBER 17
PITTSBURGH STEELERS AT TENNESSEE TITANS -- 8:30 p.m.
WEEK 12
(BYES: CAROLINA, PITTSBURGH)
THURSDAY, NOVEMBER 20
KANSAS CITY CHIEFS AT OAKLAND RAIDERS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, NOVEMBER 23
CLEVELAND BROWNS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.
N.Y. JETS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:05 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.
DALLAS COWBOYS AT N.Y. GIANTS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, NOVEMBER 24
BALTIMORE RAVENS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 8:30 p.m.
WEEK 13
THURSDAY, NOVEMBER 27
CHICAGO BEARS AT DETROIT LIONS -- 12:30 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT DALLAS COWBOYS -- 4:30 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 8:30 p.m.
SUNDAY, NOVEMBER 30
SAN DIEGO CHARGERS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
CLEVELAND BROWNS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
TENNESSEE TITANS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
N.Y. GIANTS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
CAROLINA PANTHERS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
NEW ORLEANS SAINTS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT ATLANTA FALCONS -- 4:05 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT GREEN BAY PACKERS -- 4:25 p.m.
DENVER BRONCOS AT KANSAS CITY CHIEFS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, DECEMBER 1
MIAMI DOLPHINS AT N.Y. JETS -- 8:30 p.m.
WEEK 14
THURSDAY, DECEMBER 4
DALLAS COWBOYS AT CHICAGO BEARS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, DECEMBER 7
PITTSBURGH STEELERS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
N.Y. JETS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
CAROLINA PANTHERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
N.Y. GIANTS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT ARIZONA CARDINALS -- 5p.m.
BUFFALO BILLS AT DENVER BRONCOS -- 4:05 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 4:25 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT SAN DIEGO CHARGERS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, DECEMBER 8
ATLANTA FALCONS AT GREEN BAY PACKERS -- 8:30 p.m.
WEEK 15
THURSDAY, DECEMBER 11
ARIZONA CARDINALS AT ST. LOUIS RAMS -- 8:25 p.m.
SUNDAY, DECEMBER 14
PITTSBURGH STEELERS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT BALTIMORE RAVENS 1:00p
GREEN BAY PACKERS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.
TAMPA BAY BUCCANEERS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.
HOUSTON TEXANS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
MIAMI DOLPHINS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.
WASHINGTON REDSKINS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
DENVER BRONCOS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.
N.Y. JETS AT TENNESSEE TITANS -- 4:05 p.m.
SAN FRANCISCO 49ERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
DALLAS COWBOYS AT PHILADELPHIA EAGLES * -- 8:30 p.m.
MONDAY, DECEMBER 15
NEW ORLEANS SAINTS AT CHICAGO BEARS -- 8:30 p.m.
WEEK 16
THURSDAY, DECEMBER 18
TENNESSEE TITANS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 8:25 p.m.
SATURDAY, DECEMBER 20
SAN DIEGO CHARGERS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- TBD
PHILADELPHIA EAGLES AT WASHINGTON REDSKINS -- TBD
SUNDAY, DECEMBER 21
CLEVELAND BROWNS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.
BALTIMORE RAVENS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
MINNESOTA VIKINGS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
ATLANTA FALCONS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.
NEW ENGLAND PATRIOTS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.
KANSAS CITY CHIEFS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.
GREEN BAY PACKERS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
N.Y. GIANTS AT ST. LOUIS RAMS -- 3:05 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.
BUFFALO BILLS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.
SEATTLE SEAHAWKS AT ARIZONA CARDINALS * -- 8:30 p.m.
MONDAY, DECEMBER 22
DENVER BRONCOS AT CINCINNATI BENGALS -- 8:30 p.m.
WEEK 17
SUNDAY, DECEMBER 28
CAROLINA PANTHERS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.
CLEVELAND BROWNS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.
DETROIT LIONS AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.
JACKSONVILLE JAGUARS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.
SAN DIEGO CHARGERS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.
N.Y. JETS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.
CHICAGO BEARS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.
BUFFALO BILLS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.
PHILADELPHIA EAGLES AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.
CINCINNATI BENGALS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.
NEW ORLEANS SAINTS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.
INDIANAPOLIS COLTS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.
DALLAS COWBOYS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.
OAKLAND RAIDERS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.
ARIZONA CARDINALS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.
ST. LOUIS RAMS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.
- -- Sunday night games in Weeks 5-16 subject to change