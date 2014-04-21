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Schedule Release

Complete 2014 NFL schedule

Published: Apr 21, 2014 at 03:14 PM

2014 NFL REGULAR-SEASON SCHEDULE (ALL TIMES EASTERN)

WEEK 1

THURSDAY, SEPTEMBER 4

GREEN BAY PACKERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 8:30 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 7

NEW ORLEANS SAINTS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

BUFFALO BILLS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.

CLEVELAND BROWNS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.

CAROLINA PANTHERS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 4:25 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT DENVER BRONCOS -- 8:30 p.m.

MONDAY, SEPTEMBER 8

N.Y. GIANTS AT DETROIT LIONS -- 7:10 p.m.

SAN DIEGO CHARGERS AT ARIZONA CARDINALS -- 10:20 p.m.

WEEK 2

THURSDAY, SEPTEMBER 11

PITTSBURGH STEELERS AT BALTIMORE RAVENS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 14

MIAMI DOLPHINS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

ATLANTA FALCONS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

NEW ORLEANS SAINTS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

DALLAS COWBOYS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 4:05 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.

N.Y. JETS AT GREEN BAY PACKERS -- 4:25 p.m.

HOUSTON TEXANS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.

CHICAGO BEARS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 8:30 p.m.

MONDAY, SEPTEMBER 15

PHILADELPHIA EAGLES AT INDIANAPOLIS COLTS -- 8:30 p.m.

WEEK 3

THURSDAY, SEPTEMBER 18

TAMPA BAY BUCCANEERS AT ATLANTA FALCONS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 21

SAN DIEGO CHARGERS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT DETROIT LIONS-- 1:00 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.

DALLAS COWBOYS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:05 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT MIAMI DOLPHINS -- 4:25 p.m.

DENVER BRONCOS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

PITTSBURGH STEELERS AT CAROLINA PANTHERS -- 8:30 p.m.

MONDAY, SEPTEMBER 22

CHICAGO BEARS AT N.Y. JETS -- 8:30 p.m.

WEEK 4

(BYES: ARIZONA, CINCINNATI, CLEVELAND, DENVER, SEATTLE, ST. LOUIS)

THURSDAY, SEPTEMBER 25

N.Y. GIANTS AT WASHINGTON REDSKINS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 28

CAROLINA PANTHERS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

BUFFALO BILLS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

ATLANTA FALCONS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT OAKLAND RAIDERS (LONDON) -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.

NEW ORLEANS SAINTS AT DALLAS COWBOYS -- 8:30 p.m.

MONDAY, SEPTEMBER 29

NEW ENGLAND PATRIOTS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 8:30 p.m.

WEEK 5

(BYES: MIAMI, OAKLAND)

THURSDAY, OCTOBER 2

MINNESOTA VIKINGS AT GREEN BAY PACKERS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, OCTOBER 5

CHICAGO BEARS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT DALLAS COWBOYS -- 1:00 p.m.

BUFFALO BILLS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

PITTSBURGH STEELERS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

ATLANTA FALCONS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.

CLEVELAND BROWNS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT DENVER BRONCOS -- 4:05 p.m.

N.Y. JETS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:25 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT NEW ENGLAND PATRIOTS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, OCTOBER 6

SEATTLE SEAHAWKS AT WASHINGTON REDSKINS -- 8:30 p.m.

WEEK 6

(BYES: KANSAS CITY, NEW ORLEANS)

THURSDAY, OCTOBER 9

INDIANAPOLIS COLTS AT HOUSTON TEXANS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, OCTOBER 12

CHICAGO BEARS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

CAROLINA PANTHERS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

PITTSBURGH STEELERS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

DENVER BRONCOS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

SAN DIEGO CHARGERS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:05 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.

DALLAS COWBOYS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

N.Y. GIANTS AT PHILADELPHIA EAGLES * -- 8:30 p.m.

MONDAY, OCTOBER 13

SAN FRANCISCO 49ERS AT ST. LOUIS RAMS -- 8:30 p.m.

WEEK 7

(BYES: PHILADELPHIA, TAMPA BAY)

THURSDAY, OCTOBER 16

N.Y. JETS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, OCTOBER 19

ATLANTA FALCONS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

NEW ORLEANS SAINTS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.

CAROLINA PANTHERS AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

CLEVELAND BROWNS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

N.Y. GIANTS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT DENVER BRONCOS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, OCTOBER 20

HOUSTON TEXANS AT PITTSBURGH STEELERS -- 8:30 p.m.

WEEK 8

(BYES: N.Y. GIANTS, SAN FRANCISCO)

THURSDAY, OCTOBER 23

SAN DIEGO CHARGERS AT DENVER BRONCOS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, OCTOBER 26

DETROIT LIONS AT ATLANTA FALCONS (LONDON) -- 9:30 a.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

CHICAGO BEARS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.

BUFFALO BILLS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT ARIZONA CARDINALS -- 4:05 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT CLEVELAND BROWNS -- 4:25 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT PITTSBURGH STEELERS -- 4:25 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT NEW ORLEANS SAINTS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, OCTOBER 27

WASHINGTON REDSKINS AT DALLAS COWBOYS -- 8:30 p.m.

WEEK 9

(BYES: ATLANTA, BUFFALO, CHICAGO, DETROIT, GREEN BAY, TENNESSEE)

THURSDAY, OCTOBER 30

NEW ORLEANS SAINTS AT CAROLINA PANTHERS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, NOVEMBER 2

JACKSONVILLE JAGUARS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00p p.m.

ARIZONA CARDINALS AT DALLAS COWBOYS -- 1:00 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

N.Y. JETS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

SAN DIEGO CHARGERS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:05 p.m.

DENVER BRONCOS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 4:25 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT PITTSBURGH STEELERS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, NOVEMBER 3

INDIANAPOLIS COLTS AT N.Y. GIANTS -- 8:30 p.m.

WEEK 10

(BYES: HOUSTON, INDIANAPOLIS, MINNESOTA, NEW ENGLAND, SAN DIEGO, WASHINGTON)

THURSDAY, NOVEMBER 6

CLEVELAND BROWNS AT CINCINNATI BENGALS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, NOVEMBER 9

TENNESSEE TITANS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.

DALLAS COWBOYS AT JACKSONVILLE JAGUARS (LONDON) -- 1:00 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

PITTSBURGH STEELERS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

ATLANTA FALCONS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

DENVER BRONCOS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:05 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.

N.Y. GIANTS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

CHICAGO BEARS AT GREEN BAY PACKERS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, NOVEMBER 10

CAROLINA PANTHERS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 8:30 p.m.

WEEK 11

(BYES: BALTIMORE, DALLAS, JACKSONVILLE, N.Y. JETS)

THURSDAY, NOVEMBER 13

BUFFALO BILLS AT MIAMI DOLPHINS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, NOVEMBER 16

ATLANTA FALCONS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT CLEVELAND BROWNS --- 1:00 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

DENVER BRONCOS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

DETROIT LIONS AT ARIZONA CARDINALS -- 4:25 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT INDIANAPOLIS COLTS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, NOVEMBER 17

PITTSBURGH STEELERS AT TENNESSEE TITANS -- 8:30 p.m.

WEEK 12

(BYES: CAROLINA, PITTSBURGH)

THURSDAY, NOVEMBER 20

KANSAS CITY CHIEFS AT OAKLAND RAIDERS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, NOVEMBER 23

CLEVELAND BROWNS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.

N.Y. JETS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 1:00 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:05 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.

DALLAS COWBOYS AT N.Y. GIANTS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, NOVEMBER 24

BALTIMORE RAVENS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 8:30 p.m.

WEEK 13

THURSDAY, NOVEMBER 27

CHICAGO BEARS AT DETROIT LIONS -- 12:30 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT DALLAS COWBOYS -- 4:30 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 8:30 p.m.

SUNDAY, NOVEMBER 30

SAN DIEGO CHARGERS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

CLEVELAND BROWNS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

TENNESSEE TITANS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

N.Y. GIANTS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

CAROLINA PANTHERS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

NEW ORLEANS SAINTS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT ST. LOUIS RAMS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT ATLANTA FALCONS -- 4:05 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT GREEN BAY PACKERS -- 4:25 p.m.

DENVER BRONCOS AT KANSAS CITY CHIEFS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, DECEMBER 1

MIAMI DOLPHINS AT N.Y. JETS -- 8:30 p.m.

WEEK 14

THURSDAY, DECEMBER 4

DALLAS COWBOYS AT CHICAGO BEARS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, DECEMBER 7

PITTSBURGH STEELERS AT CINCINNATI BENGALS -- 1:00 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

N.Y. JETS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

CAROLINA PANTHERS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

N.Y. GIANTS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT ARIZONA CARDINALS -- 5p.m.

BUFFALO BILLS AT DENVER BRONCOS -- 4:05 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT PHILADELPHIA EAGLES -- 4:25 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT SAN DIEGO CHARGERS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, DECEMBER 8

ATLANTA FALCONS AT GREEN BAY PACKERS -- 8:30 p.m.

WEEK 15

THURSDAY, DECEMBER 11

ARIZONA CARDINALS AT ST. LOUIS RAMS -- 8:25 p.m.

SUNDAY, DECEMBER 14

PITTSBURGH STEELERS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT BALTIMORE RAVENS 1:00p

GREEN BAY PACKERS AT BUFFALO BILLS -- 1:00 p.m.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT CLEVELAND BROWNS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT DETROIT LIONS -- 1:00 p.m.

HOUSTON TEXANS AT INDIANAPOLIS COLTS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

MIAMI DOLPHINS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.

WASHINGTON REDSKINS AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

DENVER BRONCOS AT SAN DIEGO CHARGERS -- 4:05 p.m.

N.Y. JETS AT TENNESSEE TITANS -- 4:05 p.m.

SAN FRANCISCO 49ERS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

DALLAS COWBOYS AT PHILADELPHIA EAGLES * -- 8:30 p.m.

MONDAY, DECEMBER 15

NEW ORLEANS SAINTS AT CHICAGO BEARS -- 8:30 p.m.

WEEK 16

THURSDAY, DECEMBER 18

TENNESSEE TITANS AT JACKSONVILLE JAGUARS -- 8:25 p.m.

SATURDAY, DECEMBER 20

SAN DIEGO CHARGERS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- TBD

PHILADELPHIA EAGLES AT WASHINGTON REDSKINS -- TBD

SUNDAY, DECEMBER 21

CLEVELAND BROWNS AT CAROLINA PANTHERS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT CHICAGO BEARS -- 1:00 p.m.

BALTIMORE RAVENS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

MINNESOTA VIKINGS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

ATLANTA FALCONS AT NEW ORLEANS SAINTS -- 1:00 p.m.

NEW ENGLAND PATRIOTS AT N.Y. JETS -- 1:00 p.m.

KANSAS CITY CHIEFS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.

GREEN BAY PACKERS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

N.Y. GIANTS AT ST. LOUIS RAMS -- 3:05 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT DALLAS COWBOYS -- 4:25 p.m.

BUFFALO BILLS AT OAKLAND RAIDERS -- 4:25 p.m.

SEATTLE SEAHAWKS AT ARIZONA CARDINALS * -- 8:30 p.m.

MONDAY, DECEMBER 22

DENVER BRONCOS AT CINCINNATI BENGALS -- 8:30 p.m.

WEEK 17

SUNDAY, DECEMBER 28

CAROLINA PANTHERS AT ATLANTA FALCONS -- 1:00 p.m.

CLEVELAND BROWNS AT BALTIMORE RAVENS -- 1:00 p.m.

DETROIT LIONS AT GREEN BAY PACKERS -- 1:00 p.m.

JACKSONVILLE JAGUARS AT HOUSTON TEXANS -- 1:00 p.m.

SAN DIEGO CHARGERS AT KANSAS CITY CHIEFS -- 1:00 p.m.

N.Y. JETS AT MIAMI DOLPHINS -- 1:00 p.m.

CHICAGO BEARS AT MINNESOTA VIKINGS -- 1:00 p.m.

BUFFALO BILLS AT NEW ENGLAND PATRIOTS -- 1:00 p.m.

PHILADELPHIA EAGLES AT N.Y. GIANTS -- 1:00 p.m.

CINCINNATI BENGALS AT PITTSBURGH STEELERS -- 1:00 p.m.

NEW ORLEANS SAINTS AT TAMPA BAY BUCCANEERS -- 1:00 p.m.

INDIANAPOLIS COLTS AT TENNESSEE TITANS -- 1:00 p.m.

DALLAS COWBOYS AT WASHINGTON REDSKINS -- 1:00 p.m.

OAKLAND RAIDERS AT DENVER BRONCOS -- 4:25 p.m.

ARIZONA CARDINALS AT SAN FRANCISCO 49ERS -- 4:25 p.m.

ST. LOUIS RAMS AT SEATTLE SEAHAWKS -- 4:25 p.m.

  • -- Sunday night games in Weeks 5-16 subject to change
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