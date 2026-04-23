Conferencia de prensa de Mike Vrabel 

Mike Vrabel, HC de los New England Patriots, se disculpó por las distracciones que sus acciones han causado a su familia, la organización, el equipo, los jugadores y los fans. Señaló que dará los pasos necesarios para poder dar su mejor versión a su familia y a los Patriots. También confirmó que no estará presente el día 3 del NFL Draft 2026, ya que su familia lo necesita este fin de semana. Esta conferencia sucede tras la publicación de fotos adicionales en compañía de Diana Russini.