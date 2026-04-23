Conferencia de prensa de Mike Vrabel 

Mike Vrabel, HC de los New England Patriots, se disculpó por las distracciones que sus acciones han causado a su familia, la organización, el equipo, los jugadores y los fans. Señaló que dará los pasos necesarios para poder dar su mejor versión a su familia y a los Patriots. También confirmó que no estará presente el día 3 del NFL Draft 2026, ya que su familia lo necesita este fin de semana. Esta conferencia sucede tras la publicación de fotos adicionales en compañía de Diana Russini.
Al ser cuestionado por la prensa, dijo que no puede asegurar que no se ausentará de más actividades relacionadas con el futbol americano en fechas posteriores ya que no tiene claro, por ahora, lo que su familia necesitará de él. También mencionó que confía en el equipo, en Eliot Wolf y en los nuevos líderes que se han unido a la plantilla.