Dates d'ouverture de la billetterie pour le NFL Paris Game 2026

Voici les dates de la mise en vente des tickets pour le NFL Paris Game 2026, qui sera joué au Stade de France en Octobre 2026 :
Prévente Amex : La prévente débutera le Mardi 2 Juin à 10h, jusqu'au Lundi 8 Juin à 17h CEST
Packs VIP : À partir du Jeudi 18 Juin à 12 pm CEST
Billetterie générale : À partir du Jeudi 16 Juillet à 12 pm CEST
Les billets pour le match Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints, le 25 Octobre 2026 à 15h30 CET seront disponibles dans les categories suivantes :
|Catégorie
|2026 *All In Ticket Price
|1
|425.75 €
|2
|375.75 €
|3
|325.75 €
|4
|265.75 €
|5
|235.75 €
|6
|195.86 €
|7
|151.17 €
|8
|110.84 €
|9
|91.22 €
|Catégorie 5 Enfant
|119.02 €
|Catégorie 6 Enfant
|98.31 €
|Catégorie 8 Enfant
|55.80 €
*À partir de la saison NFL 2026, la NFL va appliquer des tarifs tout compris pour la billetterie des NFL International Games. Toutes les taxes et frais seront inclus dans le prix de votre billet dès que vous commencez à parcourir notre site. Vous verrez donc le prix total de votre achat sans avoir de surprises au moment du paiement.
Veuillez trouverez les prix du match Texans vs. Jaguars au Wembley Stadium sur le site jaguars.co.uk.