Myles Garrett podría llegar a los Rams

Los Angeles Rams quieren apostar fuerte esta temporada y están negociando para hacerse con los servicios de Myles Garrett, el jugador defensivo del año, en un acuerdo que enviaría a Jared Verse a los Cleveland Browns, junto con un pick de primera ronda en 2027, un pick de segunda ronda en 2028 y un pick de tercera ronda en 2029. Esta información ha sido confirmada por los insiders de NFL Network Ian Rapoport y Tom Pelissero, además de Adam Schefter.