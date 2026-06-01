Myles Garrett podría llegar a los Rams

Los Angeles Rams quieren apostar fuerte esta temporada y están negociando para hacerse con los servicios de Myles Garrett, el jugador defensivo del año, en un acuerdo que enviaría a Jared Verse a los Cleveland Browns, junto con un pick de primera ronda en 2027, un pick de segunda ronda en 2028 y un pick de tercera ronda en 2029. Esta información ha sido confirmada por los insiders de NFL Network Ian Rapoport y Tom Pelissero, además de Adam Schefter.
Un movimiento agresivo por parte de los Rams, que complementa el de Trent McDuffie, una franquicia que anteriormente ya ha movido fichas para buscar talento consolidado por encima de promesas del Draft, lo que incluso redituó en un Super Bowl conseguido en 2022 al derrotar a los Bengals.
Queda pendiente la confirmación del traspaso, lo que incrementaría sustancialmente los bonos de los de Sean McVay de cara al próximo Super Bowl que recibirán en casa, en el SoFi Stadium, el 14 de febrero de 2027.