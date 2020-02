2020 NFL free agency: Free agents by position

With the historic 2019 campaign in the rearview, teams will soon begin making decisions that will shape the 2020 NFL season. Below is a position-by-position rundown of notable players set to enter free agency on Wednesday, March 18.

NOTE: These lists are not intended to be complete, but rather the key free agents in the league.

Quarterbacks

Tom Brady

Drew Brees

Teddy Bridgewater

Case Keenum

Marcus Mariota

Josh McCown

Dak Prescott

Philip Rivers

Ryan Tannehill

Jameis Winston

Running Backs

Ameer Abdullah

Peyton Barber

Kenyan Drake

Melvin Gordon

Frank Gore

Derrick Henry

Jordan Howard

Carlos Hyde

Lamar Miller

Ty Montgomery

C.J. Prosise

Wendell Smallwood

Chris Thompson

DeAndre Washington

Jonathan Williams

Wide Receivers

Nelson Agholor

Geronimo Allison

Robby Anderson

Randall Cobb

Amari Cooper

Phillip Dorsett

Devin Funchess

Taylor Gabriel

A.J. Green

Josh Gordon

Rashard Higgins

Breshad Perriman

Demarcus Robinson

Emmanuel Sanders

Tight Ends

Eric Ebron

Hunter Henry

Austin Hooper

Jason Witten

Tackles

Bryan Bulaga

Anthony Castonzo

Jack Conklin

Demar Dotson

Jason Peters

Andrew Whitworth

Guards/Centers

Graham Glasgow

Brandon Scherff

Joe Thuney

Daryl Williams

Defensive Linemen

Michael Brockers

Maliek Collins

Javon Hargrave

Damon Harrison

Quinton Jefferson

Chris Jones

Gerald McCoy

D.J. Reader

Jarran Reed

Leonard Williams

Edge Defenders

Arik Armstead

Vic Beasley

Shaquil Barrett

Jadeveon Clowney

Jamie Collins

Dante Fowler Jr.

Markus Golden

Everson Griffen

Jason Pierre-Paul

Yannick Ngakoue

Robert Quinn

Linebackers

De'Vondre Campbell

Cory Littleton

Blake Martinez

Joe Schobert

Danny Trevathan

Nick Vigil

Cornerbacks

Prince Amukamara

Eli Apple

James Bradberry

Bashaud Breeland

Ronald Darby

Darqueze Dennard

Kendall Fuller

Chris Harris Jr.

Byron Jones

Jalen Mills

Bradley Roby

Logan Ryan

Jimmy Smith

Trae Waynes

Safeties

Vonn Bell

Ha Ha Clinton-Dix

Anthony Harris

Karl Joseph

Devin McCourty

Rodney McLeod

Damarious Randall

Justin Simmons

Jimmie Ward

Restricted Free Agents

49ers RB Matt Breida

Eagles RB Corey Clement

Chargers RB Austin Ekeler

Vikings FB C.J. Ham

Saints QB Taysom Hill

Browns RB Kareem Hunt

Bears DE Roy Robertson-Harris

Ravens C Matt Skura