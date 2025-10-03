NFL-Spiel 2025 in Berlin: Dein digitales Ticket

Wann werden die Tickets versandt?

Alle Tickets für das Olympiastadion werden digital sein und jeder Fan muss sein Ticket herunterladen und auf seinem Smartphone speichern. E-Mails mit Links zum Herunterladen der Tickets werden spätestens 48 Stunden vor dem Spieltag verschickt.

Häufig gestellte Fragen zu digitalen Tickets: Wie lade ich die Tickets aus der E-Mail herunter? Um dein digitales Ticket herunterzuladen, stelle bitte sicher, dass die Apple Wallet-App (für iPhone) oder die Google Wallet-App (für Android) auf deinem Gerät installiert ist. Scrolle in der E-Mail nach unten zu den Download-Buttons für Apple Wallet und Google Wallet neben jedem von dir gebuchten Sitzplatz.

Klicke auf die entsprechende Schaltfläche, um das Ticket in die Apple/Google Wallet deines Smartphones herunterzuladen. Sobald Du dein eigenes Ticket heruntergeladen hast, leite die E-Mail bitte an deine Begleitungen weiter, damit diese ihr Ticket ebenfalls auf ihr Gerät herunterladen können.

Welche Smartphones sind kompatibel?

Apple: Alle iPhones mit Face ID werden unterstützt ebenso wie alle iPhones mit Touch ID, mit Ausnahme der iPhone 5er-Modelle. Digitale Tickets sind auch auf allen Apple-Watch-Modellen verfügbar.

Android: Die Smartphones müssen nach Möglichkeit mit der neuesten Android-Version laufen. Google Pay muss installiert und auf dem neuesten Stand sein, und NFC muss aktiviert sein. Android-Nutzer: Um sicherzustellen, dass dein Ticket/deine Tickets korrekt heruntergeladen werden, stelle bitte Google Chrome als Standardbrowser ein, bevor du auf die unten stehenden Ticket-Links klickst.

Um Google Chrome als Standardbrowser festzulegen, gehe bitte wie folgt vor:

1. Gehe zu den Einstellungen.

2. Klicke auf "Apps".

3. Klicke auf "Chrome".

4. Klicke auf "Browser-App".

5. Kreuze "Chrome" an.

Google Chrome wird nun als Dein Standardbrowser festgelegt.

Samsung-Nutzer müssen möglicherweise auch Google Pay als Standard festlegen. Dazu müsstest Du bitte wie folgt vorgehen:

1. Gehe zu den Einstellungen

2. Klicke auf "Apps"

3. Klicke auf "Google Pay"

4. Klicke auf "Als Standard festlegen"

5. Klicke auf "Unterstützte Links öffnen"

6. Klicke auf "In dieser App"

Wie leite ich Tickets an andere Personen in meiner Gruppe weiter?

Lade zunächst Dein eigenes Ticket herunter und speichere es auf Deinem Smartphone, indem Du die entsprechende Schaltfläche für Android/Google Pay oder Apple Wallet neben Deinem Sitzplatz verwenden. Notiere Dir, welchen Sitzplatz Du heruntergeladen hast und welche Sitzplatznummern jede Person in Deiner Gruppe herunterladen soll. Leite die E-Mail an die anderen Personen in Deiner Gruppe weiter und teile ihnen mit, welches einzelne Ticket/welche Sitzplatznummer sie herunterladen sollen. So wird vermieden, dass jemand ein Ticket herunterlädt, das bereits jemand anderes in eurer Gruppe für sich beansprucht hat.

Alternativ kannst Du beim Weiterleiten der E-Mail die Tickets, die Du nicht weiterleiten möchtest, markieren und vor dem Versenden löschen. Wenn Du oder einer Deiner Gäste kein Smartphone besitzt, wende Dich bitte hier an den Kundensupport.

Wie verwende ich mein digitales Ticket, wenn ich im Stadion ankomme?

Da Dein Ticket sicher in der digitalen Geldbörse Deines Smartphones gespeichert ist, musst Du Dir keine Gedanken darüber machen, etwas auszudrucken, bevor Du das Haus verlässt. Vergewissere Dich jedoch vor Deiner Abreise, dass Dein Smartphone über einen ausreichenden Akkuladestand verfügt.

1. Wenn Du Dich dem Stadion nähern, suche Dein Ticket in Deiner Apple Wallet- oder Google Pay-App.

2. Das Olympiastadion in Berlin hat zwei Haupteingänge: einen im Süden (Coubertinplatz) und einen im Osten (Olympischer Platz). Du kannst Dein Ticket an beiden Eingängen scannen.

3. Bitte halten Dein digitales Ticket zur Sichtkontrolle vor unseren Sicherheitskontrollen bereit.

4. Halte Dein Smartphone am Drehkreuz mit dem Bildschirm nach oben und mit erhöhter Helligkeit unter den Barcode-Leser. Unsere Ordner stehen Dir bei Bedarf gerne zur Verfügung.

5. Bitte beachten, dass jedes Ticket nur einmal am Drehkreuz verwendet werden kann – es ist nicht möglich, Dein Ticket nach dem Betreten des Stadions an eine andere Person weiterzugeben.

6. Wenn Du mehrere Tickets auf Deinem Smartphone gespeichert hast, stelle sicher, dass alle Mitglieder Deiner Gruppe bereit sind, das Stadion zu betreten. Scanne die übrigen Mitglieder Deiner Gruppe einzeln durch die Drehkreuze ein, bevor Du selbst eintretrittst.

7. Nachdem Du das Drehkreuz passiert hast, überprüfe den Eingang auf Deinem Ticket. Folge der Beschilderung, um den Eingang zum Stadion und Deinen Platz/eure Plätze zu finden.

Was mache ich, wenn ich die E-Mail mit den Ticket-Links nicht erhalte?

Wenn Du die E-Mail 48 Stunden vor dem Spieltag noch nicht erhalten hast, wende Dich bitte hier an den Kundensupport.

Was mache ich, wenn ich kein Smartphone besitze?

Wenn Du oder einer deiner Gäste kein Smartphone hat, wende Dich bitte hier an den Kundensupport.

Was mache ich, wenn mein Handy-Akku leer ist, bevor ich das Stadion erreiche?

Bitte wende Dich an die Ticketschalter am Ost- und Südeingang des Stadions. Du musst deinen Namen und deine E-Mail-Adresse bestätigen und Dich ausweisen. Du erhältst dann ein Papierticket für den Eintritt ins Stadion.

Was passiert, wenn mein Handy beim Betreten des Stadions nicht gescannt werden kann?

Am Veranstaltungstag stehen mehrere Ordnungskräfte zur Verfügung, die Dir gerne weiterhelfen. Möglicherweise musst Du Dich an die Ticketschalter am Ost- und Südeingang des Stadions wenden.

Ich bringe mein Baby mit zur Veranstaltung – braucht es ein Ticket?