Soundtrack alternativo de la NFL (Sin Taylor Swift)

Aprovechando que la fiebre por el Corona Capital no se ha diluido del todo, me interesa recuperar a Pulp, quizá la banda con mayor grandeza y sofisticación de todo el movimiento britpop. "Common People", su gran himno por encima de "Like A Friend" y "Disco 2000", es una canción ideal para trazar una analogía con el Do Your Job que patentaron los Patriots dinásticos bajo el ala de Bill Belichick. Si Pulp es la redención pop de la clase trabajadora, el Do Your Job fue una especie de revolución silenciosa que le plantó cara e incluso postergó el encumbramiento del culto a la personalidad en la NFL. Sing along with the common people / Sing along and it might just get you through / Laugh along with the common people / Laugh along even though they're really laughing at you / And the stupid things that you do / Because you think that poor is cool. Los Patriots ofrecían precisamente eso: la sublimación del colectivo, condenar el individualismo y la ostentación y, con un poco de suerte, ganar campeonatos. Mira si era potente el discurso que Tom Brady tardó dos décadas en abandonar la comunidad.