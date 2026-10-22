¿Qué le pasa a McVay?

Hay derrotas que se pueden explicar por el rival. Perder contra Buffalo entra dentro de lo posible. Anotar solo 16 puntos contra una defensa de Arizona que llegaba siendo la que más puntos permitía en la NFL cuesta bastante más de entender. Y cuando las oportunidades se escapan por decisiones difíciles de justificar, hay que mirar también al entrenador. Aunque ese entrenador sea Sean McVay.

Porque muchas veces tenemos las dudas de si hay que juzgar a las caras visibles de esta Liga. Los McVay, los Andy Reid o los Shanahan deberían seguir la misma suerte que el resto de entrenadores más mundanos, y muchas veces no nos atrevemos.

En 2025, el play action de Los Ángeles generaba 0,29 EPA/jugada y recibía presión en el 27% de esas acciones. Este año, la producción ha caído a 0,10 EPA/jugada y la presión ha subido al 44%. A eso hay que añadirle que las defensas parece que están empezando a descifrar el ataque de los Rams: cuando Stafford se coloca directamente under center, las defensas mandan blitz en el 52% de las ocasiones, frente al 35% del año pasado. Y McVay no tiene respuestas.

La diferencia es importante. El engaño de carrera necesita tiempo para desarrollarse y, si la presión llega antes de que Stafford pueda encontrar a su receptor, el ataque pierde parte de su ventaja. Los datos sugieren que las defensas están siendo más agresivas contra esas formaciones y los Rams no tienen respuestas.

Pero no hay que irse solo a los números. Hay decisiones de McVay que son inexplicables: Ante Buffalo, Stafford venía de dirigir tres drives seguidos de touchdown y, con su kicker habiendo fallado ya una patada en el partido y 2 en los primeros 3 partidos de la temporada, en una situación de 3&5 en la yarda 30 hace una carrera. Incomprensible. Y cobarde. Y Mevis falló la patada.