2019 NFL free agents by position

NOTE: These lists are not intended to be complete, but they include all key free agents in the league.

Quarterbacks

Teddy Bridgewater

Matt Cassel

Austin Davis

David Fales

Ryan Fitzpatrick

Nick Foles

Robert Griffin III

Ryan Griffin

Brett Hundley

Josh Johnson

Sean Mannion

Josh McCown

Brock Osweiler

Tom Savage

Matt Schaub

Trevor Siemian

Geno Smith

Tyrod Taylor

Joe Webb

Brandon Weeden

Running Backs

Ameer Abdullah

Javorius Allen

Jay Ajayi

C.J. Anderson

Cameron Artis-Payne

Kenjon Barner

Le'Veon Bell

LeGarrette Blount

Alfred Blue

Brandon Bolden

Tevin Coleman

Benny Cunningham

Mike Davis

Frank Gore

Corey Grant

Jeremy Hill

Mark Ingram

Marshawn Lynch

Doug Martin

Ty Montgomery

Alfred Morris

Latavius Murray

Bilal Powell

Adrian Peterson

Jacquizz Rodgers

Rod Smith

Darren Sproles

Spencer Ware

T.J. Yeldon

Zach Zenner

Wide Receivers

Tavon Austin

Cole Beasley

Kelvin Benjamin

John Brown

Dez Bryant

Randall Cobb

Chris Conley

Jamison Crowder

Phillip Dorsett

Bruce Ellington

Michael Floyd

Devin Funchess

Ryan Grant

Justin Hardy

Chris Hogan

Adam Humphries

Justin Hunter

Dontrelle Inman

Jermaine Kearse

Cody Latimer

Rishard Matthews

Jordan Matthews

Donte Moncrief

J.J. Nelson

Cordarrelle Patterson

Breshad Perriman

Aldrick Robinson

Eli Rogers

Russell Shepard

Golden Tate

De'Anthony Thomas

Demaryius Thomas

Deonte Thompson

Mike Wallace

Tyrell Williams

Tight Ends

Jared Cook

Tyler Eifert

Austin Seferian-Jenkins

C.J. Uzomah

Tackles

Trent Brown

Ja'Wuan James

Donovan Smith

Daryl Williams

Guards/Centers

Ramon Foster

Mitch Morse

Matt Paradis

Rodger Saffold

Defensive Linemen

Henry Anderson

Christian Covington

Mario Edwards

Margus Hunt

David Irving

Grady Jarrett

Darius Philon

Sheldon Richardson

Ndamukong Suh

Muhammad Wilkerson

Edge Defenders

Ezekiel Ansah

Shaquil Barret

Frank Clark

Jadeveon Clowney

Vinny Curry

Trey Flowers

Dee Ford

Dante Fowler Jr.

Markus Golden

Brandon Graham

DeMarcus Lawrence

Clay Matthews

Derrick Morgan

Alex Okafor

Shane Ray

John Simon

Preston Smith

Za'Darius Smith

Terrell Suggs

Cameron Wake



4-3 Off-Ball Linebackers

Anthony Barr

Thomas Davis

K.J. Wright

Inside Linebackers

Kwon Alexander

Preston Brown

Deone Bucannon

L.J. Fort

Jordan Hicks

Gerald Hodges

C.J. Mosley

Denzel Perryman

Jake Ryan

Adarius Taylor

Cornerbacks

Bashaud Breeland

Bryce Callahan

Morris Claiborne

Justin Coleman

Ronald Darby

Darqueze Dennard

Pierre Desir

E.J. Gaines

Brent Grimes

Davon House

Kareem Jackson

Jason McCourty

Rashaan Melvin

Steven Nelson

Bradley Roby

Eric Rowe

Buster Skrine

Jason Verrett

B.W. Webb

P.J. Williams

Safeties

Mike Adams

Adrian Amos

Tre Boston

Ha Ha Clinton-Dix

Landon Collins

Clayton Geathers

George Iloka

Lamarcus Joyner

Tyrann Mathieu

Mike Mitchell

Adrian Phillips

Curtis Riley

Earl Thomas

Kenny Vaccaro

Jimmie Ward

Restricted Free Agents

New York Jets WR Robby Anderson

Seattle Seahawks T George Fant

Los Angeles Rams LB Cory Littleton

Los Angeles Chargers CB Trevor Williams