Team-by-team breakdown of Top 100 Players of 2018

The complete list of the NFL Top 100 Players of 2018 has finally been unveiled. Below is a list of which players from each team (starting with clubs with the most selections):

Los Angeles Rams

» RB Todd Gurley (No. 6)

» DT Aaron Donald (No. 7)

» QB Jared Goff (No. 38)

» CB Aqib Talib (No. 53)

» DT Ndamukong Suh (No. 61)

» CB Marcus Peters (No. 79)

» OT Andrew Whitworth (No. 87)

Minnesota Vikings

» DE Everson Griffen (No. 19)

» WR Adam Thielen (No. 36)

» S Harrison Smith (No. 46)

» CB Xavier Rhodes (No. 55)

» WR Stefon Diggs (No. 65)

» DT Linval Joseph (No. 83)

» QB Kirk Cousins (No. 94)

Jacksonville Jaguars

» DT Calais Campbell (No. 14)

» CB Jalen Ramsey (No. 17)

» CB A.J. Bouye (No. 35)

» RB Leonard Fournette (No. 58)

» OLB Telvin Smith (No. 67)

» DE Yannick Ngakoue (No. 88)

Green Bay Packers

» QB Aaron Rodgers (No. 10)

» WR Davante Adams (No. 45)

» TE Jimmy Graham (No. 89)

» OT David Bakhtiari (No. 91)

» DT Mike Daniels (No. 93)

» S Ha Ha Clinton-Dix (No. 100)

New Orleans Saints

» QB Drew Brees (No. 8)

» RB Alvin Kamara (No. 20)

» DE Cameron Jordan (No. 26)

» RB Mark Ingram (No. 43)

» WR Michael Thomas (No. 81)

» CB Marshon Lattimore (No. 82)

Pittsburgh Steelers

» WR Antonio Brown (No. 2)

» RB Le'Veon Bell (No. 5)

» QB Ben Roethlisberger (No. 18)

» OG David DeCastro (No. 44)

» ILB Ryan Shazier (No. 47)

» DT Cameron Heyward (No. 48)

Los Angeles Chargers

» DE Joey Bosa (No. 37)

» WR Keenan Allen (No. 41)

» QB Philip Rivers (No. 56)

» CB Casey Hayward (No. 59)

» DE Melvin Ingram (No. 76)

Philadelphia Eagles

» QB Carson Wentz (No. 3)

» TE Zach Ertz (No. 68)

» DT Fletcher Cox (No. 69)

» OT Lane Johnson (No. 95)

» S Malcolm Jenkins (No. 96)

Seattle Seahawks

» QB Russell Wilson (No. 11)

» ILB Bobby Wagner (No. 21)

» S Earl Thomas (No. 42)

» S Kam Chancellor (No. 75)

» WR Doug Baldwin (No. 99)

Dallas Cowboys

» DE Demarcus Lawrence (No. 34)

» OT Tyron Smith (No. 39)

» RB Ezekiel Elliott (No. 54)

» OG Zack Martin (No. 71)

Houston Texans

» WR DeAndre Hopkins (No. 13)

» DE Jadeveon Clowney (No. 32)

» QB Deshaun Watson (No. 50)

» DE J.J. Watt (No. 84)

Tennessee Titans

» DT Jurrell Casey (No. 66)

» TE Delanie Walker (No. 72)

» OT Taylor Lewan (No. 78)

» S Kevin Byard (No. 80)

Denver Broncos

» DE Von Miller (No. 9)

» QB Case Keenum (No. 51)

» CB Chris Harris Jr. (No. 86)

Arizona Cardinals

» CB Patrick Peterson (No. 23)

» WR Larry Fitzgerald (No. 27)

» DE Chandler Jones (No. 28)

Kansas City Chiefs

» TE Travis Kelce (No. 24)

» RB Kareem Hunt (No. 33)

» WR Tyreek Hill (No. 40)

Atlanta Falcons

» WR Julio Jones (No. 4)

» QB Matt Ryan (No. 29)

» RB Devonta Freeman (No. 70)

Carolina Panthers

» ILB Luke Kuechly (No. 12)

» QB Cam Newton (No. 25)

» OLB Thomas Davis (No. 73)

Oakland Raiders

» DE Khalil Mack (No. 16)

» QB Derek Carr (No. 60)

» DE Bruce Irvin (No. 85)

San Francisco 49ers

» CB Richard Sherman (No. 64)

» QB Jimmy Garoppolo (No. 90)

Cincinnati Bengals



» WR A.J. Green (No. 22)

» DT Geno Atkins (No. 63)

Buffalo Bills

» RB LeSean McCoy (No. 30)

» S Micah Hyde (No. 62)

Cleveland Browns

» WR Jarvis Landry (No. 52)

» RB Carlos Hyde (No. 97)

New York Giants

» WR Odell Beckham Jr. (No. 77)

» S Landon Collins (No. 92)

Detroit Lions

» QB Matthew Stafford (No. 31)

» CB Darius Slay (No. 49)

New England Patriots

» QB Tom Brady (No. 1)

» TE Rob Gronkowski (No. 15)

Miami Dolphins

» DE Cameron Wake (No. 74)

Baltimore Ravens

» LB C.J. Mosley (No. 98)

Washington Redskins

» OT Trent Williams (No. 57)