2017 NFL Kickoff Concert driven by Hyundai, Boston

¡El futbol americano regresa este jueves 7 de septiembre! Festeja el 2017 NFL Kickoff y el campeonato de los Patriots en el Super Bowl LI con una celebración especial en el centro de Boston.

El concierto empieza el jueves 7 de septiembre a las 12 del día en el parque Cristóbal Colón (Christopher Columbus Park) en el centro de Boston, y contará con la presencia de algunas leyendas de los Patriots, Rodney Harris y Willie McGinest, y un concierto sorpresa en vivo con una estrella musical de renombre. Antes del concierto, a las 11AM, habrá una proyección especial de "America's Game", celebrando la temporada que terminó con el campeonato de los Patriots en el Super Bowl LI.

El concierto es gratuito y para todo el público; llueve, truene o relampaguee. El acceso a las áreas de acceso general estará determinado por el orden de llegada. Los fans no necesitan boletos para ver el concierto.

SEGURIDAD

La NFL y la ciudad de Boston quieren garantizar que el evento sea disfrutable, de fácil acceso y seguro. Todos los objetos pertenecientes a los fans serán inspeccionados minuciosamente y existe la posibilidad de que no se puedan introducir al parque Cristopher Columbus. Los fans deberán de considerar el tiempo que toma la inspección de entrada, pues los procedimientos de seguridad pueden tomar más tiempo. Los objetos que se consideren inapropiados y no sean permitidos dentro del parque, serán responsabilidad de quien los porte y NO podrán ser encargados a, ni registrados con la NFL, Christopher Columbus Park, o el Departamento de Policía de Boston.

La regla sobre bolsas transparentes de la NFL, NO será aplicada al concierto del Kickoff. Sin embargo, sí habrá límites al tamaño de las bolsas que podrán meter al concierto del Kickoff. La NFL y la ciudad de Boston recomiendan que los fans se abstengan de traer cualquier tipo de bolsas, pero de ser necesarias, no podrán exceder 16" x 14" x 12". Se harán excepciones para objetos que sean necesarios por propósitos médicos, previa inspección.

Están prohibidos los siguientes objetos para garantizar la seguridad del público. Esta lista es una guía y no deberá pensarse que incluye todos los objetos prohibidos.

° Alcohol

° Cualquier vehículo a excepción de sillas de ruedas, carriolas o algún vehículo similar

° Banderas o cualquier objeto que obstruya la visibilidad de terceras personas

° Drones

° Fuegos artificiales

° Palos y pelotas de golf

° Substancias ilegales

° Láseres y señaladores luminosos

° Gas pimienta/Mace

° Trompetas u objetos para hacer ruido

° Palos, varas ni objetos que puedan aventarse

° No está permitido fumar

° Armas, cuchillos, pistolas y explosivos

Se espera que los fans respeten el reglamento y las reglas de Boston Parks and Recreation, mismas que incluyen pero no están limitadas a lo siguiente. Los fans no podrán:

° Pasar por debajo de los barandales, bardas o rejas

° Sentarse, pararse, acostarse o escalar las rejas, barandales, rieles, techos, paredes, estatuas, monumentos, fuentes, arbustos, árboles, jardines de flores, áreas cultivadas ni el pasto en el Public Garden; excepto por las áreas designadas para sentarse.

° Escarvar, cortar, romper, quitar, dañar, mancillar o remover ningún árbol, arbusto, planta, suelo, roca, grava, edificio, estructura, barda, riel, señalización o cualquier objeto relacionado con el parque o el lugar

° Molestar a los pájaros o sus nidos

° Maltratar o tomar posesión de cualquier animal salvaje o ave

° Tender trampas o señuelos

° Tirar o dejar algún cerillo encendido, cigarro, puro o cualquier otra substancia flamable

ACCESO

Los fans pueden entrar al lugar del concierto en la esquina de Atlantic Avenue y Richmond Street o por Atlantic Avenue, junto al restaurante de Tia, y podrán ver las actuaciones desde el parque Christopher Columbus. Las entradas estarán abiertas al público a partir de las 10:30AM del jueves 7 de septiembre y el concierto será a las 12PM.

TRANSPORTE

Se recomienda que los fans utilicen el transporte público para disfrutar de las actividades para evitar demoras por tráfico y estacionamiento.

COBERTURA

El livestreaming del NFL Kickoff Concert driven by Hyundai comenzará a las 12:15 a través de NFL.com, NFL Mobile, NFL Twitter y NFL YouTube.

DESPUÉS DEL CONCIERTO

Se recomienda que los fans vean el juego entre los Patriots y los Chiefs inmediatamente después del concierto en cualquiera de los establecimientos locales de Boston. El juego no se transmitirá desde la sede del concierto al terminar el evento.

Todos los horarios antes mencionados están en tiempo del este (ET).

