Barfield's Top-200 Fantasy Football Rankings

Strict top-to-bottom 200 overall lists aren't the best way to contextualize the fantasy football landscape. Every league is different. Every team is different. Every draft is different. This is a disclaimer that these ranks are far from the be-all and end-all, and you should be doing far more research than just blindly following my list. I wrote detailed team previews with outlooks on every player, Marcas Grant has been diving deep on players that you're too high and too low on, and I have a Tiers cheat sheet that is free to download to give my ranks just a little more context.

As a reminder, NFL Fantasy has switched to PPR (one point per reception) as our default scoring system this year. If you're new to PPR, I wrote a primer on how these critical changes should impact your team-building process.

Below are my top-200 QBs, RBs, WRs, and TEs for 2019. I also ranked the top-15 D/ST and kicker options at the bottom of the page. I'll update this article once or twice per week until the beginning of the season, so make sure you bookmark or save this page!

Top-200

Top-15 Defenses

1. Saquon Barkley -- RB12. Alvin Kamara -- RB23. Ezekiel Elliott -- RB34. Christian McCaffrey -- RB45. David Johnson -- RB56. DeAndre Hopkins -- WR17. Davante Adams -- WR28. Odell Beckham Jr. -- WR39. Tyreek Hill -- WR410. Michael Thomas -- WR511. Julio Jones -- WR612. Travis Kelce -- TE113. James Conner -- RB614. Le'Veon Bell -- RB715. Joe Mixon -- RB816. JuJu Smith-Schuster -- WR717. Mike Evans -- WR818. Nick Chubb -- RB919. Dalvin Cook -- RB1020. Damien Williams -- RB1121. T.Y. Hilton -- WR922. Melvin Gordon -- RB1223. Todd Gurley -- RB1324. Keenan Allen -- WR1025. Kerryon Johnson -- RB1426. Devonta Freeman -- RB1527. Julian Edelman -- WR1128. Leonard Fournette -- RB1629. Adam Thielen -- WR1230. Antonio Brown -- WR1331. Amari Cooper -- WR1432. Aaron Jones -- RB1633. Stefon Diggs -- WR1534. Marlon Mack -- RB1735. George Kittle -- TE236. Derrick Henry -- RB1937. Brandin Cooks -- WR1638. Zach Ertz -- TE339. Robert Woods -- WR1740. Mark Ingram -- RB2041. Josh Jacobs -- RB2142. Tyler Lockett -- WR1843. Kenny Golladay -- WR1944. Chris Godwin -- WR2045. James White -- RB2246. Cooper Kupp -- WR2147. David Montgomery -- RB2348. Patrick Mahomes -- QB149. O.J. Howard -- TE450. D.J. Moore -- WR2251. Chris Carson -- RB2452. Evan Engram -- TE553. Hunter Henry -- TE654. Mike Williams -- WR2355. Calvin Ridley -- WR2456. A.J. Green -- WR2557. Deshaun Watson -- QB258. Sony Michel -- RB2559. Lamar Miller -- RB2660. Tyler Boyd -- WR2661. Tevin Coleman -- RB2762. Robby Anderson -- WR2763. Alshon Jeffery -- WR2864. Allen Robinson -- WR2965. Miles Sanders -- RB2866. Phillip Lindsay -- RB2967. Marvin Jones -- WR3068. Jarvis Landry -- WR3169. Kenyan Drake -- RB3070. Tarik Cohen -- RB3171. Will Fuller -- WR3272. Andrew Luck -- QB373. Darrell Henderson -- RB3274. Rashaad Penny -- RB3375. Dante Pettis -- WR3476. Sammy Watkins -- WR3577. Jared Cook -- TE778. Curtis Samuel -- WR3679. Austin Ekeler -- RB3480. Royce Freeman -- RB3581. Vance McDonald -- TE882. Aaron Rodgers -- QB483. Sterling Shepard -- WR3784. Geronimo Allison -- WR3885. Corey Davis -- WR3986. Dede Westbrook -- WR4087. Marques Valdez-Scantling -- WR4188. Latavius Murray -- RB3689. Keke Coutee -- WR4290. DeSean Jackson -- WR4391. Baker Mayfield -- QB592. Matt Ryan -- QB693. Carson Wentz -- QB794. Larry Fitzgerald -- WR4495. Courtland Sutton -- WR4596. Cam Newton -- QB897. Derrius Guice -- RB3798. Jordan Howard -- RB3899. David Njoku -- TE9100. Peyton Barber -- RB39101. N'Keal Harry -- WR46102. Eric Ebron -- TE10103. James Washington -- WR47104. Russell Wilson -- QB9105. Jared Goff -- QB10106. Adrian Peterson -- RB40107. Damien Harris -- RB41108. Mark Andrews -- TE11109. Jameis Winston -- QB11110. Dak Prescott -- QB12111. Drew Brees -- QB13112. Anthony Miller -- WR48113. Kalen Ballage -- RB42114. Lamar Jackson -- QB14115. Kyler Murray -- QB15116. Matt Breida -- RB43117. John Brown -- WR49118. Jaylen Samuels -- RB44119. Devin Funchess -- WR50120. Donte Moncrief -- WR51121. Dion Lewis -- RB45122. Ronald Jones -- RB46123. Trey Burton -- TE12124. Delanie Walker -- TE13125. Jordan Reed -- TE14126. DaeSean Hamilton -- WR52127. Golden Tate -- WR53128. Parris Campbell -- WR54129. LeSean McCoy -- RB47130. Justin Jackson -- RB48131. Phillip Rivers -- QB16132. Michael Gallup -- WR55133. Tre'Quan Smith -- WR56134. Kyle Rudolph -- TE15135. Nyheim Hines -- RB49136. Austin Hooper -- TE16137. Carlos Hyde -- RB50138. Kirk Cousins -- QB17139. Ben Roethlisberger -- QB18140. Tyrell Williams -- WR57141. Kenny Stills -- WR58142. Jimmy Garoppolo -- QB19143. Devin Singletary -- RB51144. C.J. Anderson -- RB52145. Jack Doyle -- TE17146. Mitchell Trubisky -- QB20147. Josh Allen -- QB21148. Jamison Crowder -- WR59149. Jerick McKinnon -- RB53150. Greg Olsen -- TE18151. Jimmy Graham -- TE19152. Dallas Goedert -- TE20153. Marquise Brown -- WR60154. Chase Edmonds -- RB54155. Alexander Mattison -- RB55156. D.K. Metcalf -- WR61157. Tom Brady -- QB22158. Mohamed Sanu -- WR62159. Ito Smith -- RB56160. Duke Johnson -- RB57161. Justice Hill -- RB58162. Noah Fant -- TE21163. Andy Isabella -- WR63164. Albert Wilson -- WR64165. Sam Darnold -- QB23166. T.J. Hockenson -- TE22167. Chris Thompson -- RB59168. Giovani Bernard -- RB60169. Chris Herndon -- TE23170. Malcolm Brown -- RB61171. Emmanuel Sanders -- WR65172. Marquise Goodwin -- WR66173. Deebo Samuel -- WR67174. Quincy Enunwa -- WR68175. Josh Gordon -- WR69176. Mecole Hardman -- WR70177. Mike Gesicki -- TE24178. Derek Carr -- QB24179. Matthew Stafford -- QB25180. Tony Pollard -- RB62181. Tyler Eifert -- TE25182. Darren Waller -- TE26183. Jamaal Williams -- RB63184. Kareem Hunt -- RB64185. David Moore -- WR71186. Taylor Gabriel -- WR72187. Jalen Richard -- RB65188. Mike Davis -- RB66189. Darwin Thompson -- RB67190. Ricky Seals-Jones -- TE27191. Benjamin Watson -- TE28192. DeVante Parker -- WR73193. Zay Jones -- WR74194. Ryquell Armstead -- RB68195. Alfred Blue -- RB69196. Robert Foster -- WR75197. Benny Snell -- RB70198. Matt LaCosse -- TE29199. Andy Dalton -- QB26200. Marcus Mariota -- QB271. Chicago Bears 2. Los Angeles Rams 3. Jacksonville Jaguars4. Baltimore Ravens 5. Los Angeles Chargers 6. Minnesota Vikings 7. Denver Broncos 8. Buffalo Bills 9. New England Patriots 10. Houston Texans 11. Philadelphia Eagles 12. New Orleans Saints 13. Dallas Cowboys 14. Cleveland Browns 15. Pittsburgh Steelers

Note: My favorite targets this year have been the Ravens, Bills, and Patriots D/ST. Baltimore is underrated in general this year and their schedule should allow them to have a lot of leads and play aggressively on defense. The Bills and Patriots are usually available in the final round of drafts and both D/ST have easy opening matchups against weak offenses.

Top-15 Kickers

1. Greg Zuerlein 2. Harrison Butker 3. Wil Lutz 4. Stephen Gostkowski 5. Justin Tucker 6. Adam Vinatieri 7. Robbie Gould 8. Jake Elliot9. Ka'imi Fairbairn 10. Giorgio Tavecchio 11. Brett Maher 12. Dan Bailey 13. Mason Crosby 14. Graham Gano 15. Mike Badgley

Note: I chase opportunity and scoring offenses at kicker, and Robbie Gould is my main target this year. He's ranked third and seventh in field goal attempts per game in each of the last two years and the 49ers finally have their full cast of weapons healthy. Tavecchio is a sharp pick, too. Atlanta has ranked top-12 in total kick attempts (field goal and extra points) in three-straight seasons.