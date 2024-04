Nascidos Para Jogar

Dayne entra no seu carro para começar mais um dia. Dá início a viagem em direção ao Campo do Chiqueirinho, no Bairro da Independência. No caminho uma parada no supermercado, precisa comprar lanche para as 40 crianças esperadas para o treino do dia. O primeiro do ano após o recesso de natal.

Dayne sentiu o chamado do esporte em 2017. Esbarrou com o futebol americano, viu ali uma vocação, em 2020 entendeu a potência daquilo e sentiu a necessidade de transformar o chamado em ação. Encontrou no Campo do Chiqueirinho o terreno propício para o esporte fazer sua mágica.

Quem chega naquele local, dificilmente vai imaginar que ali há crianças que praticam futebol americano, pois acredite. Há! Mais de 50. A maioria nunca tinha nem ouvido falar nesta modalidade. O chão de barro, a paleta de cor terra cota, as construções humildes, improvisadas, muitas vezes no limite. O futebol americano entrou mesmo no cotidiano daquela comunidade. Não só as crianças, os próprios adultos passaram a conhecer e até mesmo entender o esporte. Muitos ali nunca nem mesmo viram um jogo da NFL, mas já reconhecem o valor recreativo e esportivo daquela atividade.

Mayte diz que não mudaria em nada sua vida, que tem amigos e esportes para praticar e que isso faz dela uma jovem feliz. Vive em uma humilde casa da região com sua mãe, padrasto e 3 irmãos. Ela joga de QB, e vem se destacando na posição, com agilidade, velocidade e passes precisos. Conheceu o esporte quando o projeto chegou ao campo da sua comunidade, foi amor à primeira vista.

Alexandre tem 11 anos, parece ter menos. Esbanja simpatia e soltura no campo. Joga de quarterback e afirma ser o melhor da região na posição. Antes de conhecer o esporte o garoto apresentava traços que preocupavam as pessoas da comunidade, vivia andando pela região sem um destino certo, muitas vezes passando horas vagando desacompanhado. O esporte o aterrou um pouco, e reforçou seus laços de amizade. Alexandre hoje vislumbra a possibilidade de se tornar um jogador.