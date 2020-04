Top undrafted rookie free agents following the 2020 NFL Draft

There were 255 players selected in the 2020 NFL Draft who now have a place to call home. But for those who didn't hear their name called over the three days, it doesn't mean hope of making an NFL roster is lost. Here is my position-by-position list of the best undrafted rookie free agents available (by rank).

See all of the selections for the 2020 NFL Draft here.

Quarterbacks

1. Steven Montez, QB, Colorado (UPDATE: Signing with Washington Redskins, per NFL Network's Tom Pelissero)

2. Anthony Gordon, QB, WSU (UPDATE: Signing with Seattle Seahawks, per Pelissero)

3. Brian Lewerke, Michigan State

4. Shea Patterson, Michigan

5. Bryce Perkins, Virginia (UPDATE: Signing with Los Angeles Rams, per Pelissero)

6. Kelly Bryant, Missouri

7. Kevin Davidson, Princeton (UPDATE: Signing with Cleveland Browns, per Pelissero)

8. Khalil Tate, Arizona

9. Riley Neal, Vanderbilt (UPDATE: Signing with Denver Broncos, per Pelissero)

10. Jacob Knipp, Northern Colorado

11. Mason Fine, North Texas

12. Kai Locksley, UTEP

13. Reid Sinnett, San Diego (UPDATE: Signing with Tampa Bay Buccaneers, per Pelissero)

14. Nick Tiano, Chattanooga

15. Jalen Morton, Prairie View

16. Tyler Huntley, Utah (UPDATE: Signing with Baltimore Ravens, per Pelissero)

17. Case Cookus, Northern Arizona

18. Blake Barnett, South Florida

19. Tom Flacco, Towson State

Running backs

1. James Robinson, Illinois State

2. Salvon Ahmed, Washington

3. Kennedy McKoy, West Virginia

4. Rico Dowdle, South Carolina

5. Michael Warren, Cincinnati

6. Sewo Olonilua, TCU

7. Jamycal Hasty, Baylor

8. LeVante Bellamy, Western Michigan

9. Rodney Smith, Minnesota

10. Scottie Phillips, Mississippi

11. J.J. Taylor, Arizona

12. Javon Leake, Maryland

13. Brian Herrien, Georgia

14. Darius "Jet" Anderson, TCU

15. Patrick Taylor, Memphis

16. Reggie Corbin, Illinois

17. Tony Jones, Notre Dame

18. Xavier Jones, SMU

19. Benny LeMay, Charlotte

20. Tyson Williams, BYU

21. Jaqwis Dancy, La Tech

22. Gerold Bright, Utah State

23. Cameron Scarlett, Stanford

24. Ty Chandler, Tennessee

25. Darius Bradwell, Tulane

26. Moe Neal, Syracuse

27. Tabyus Taylor, Virginia Union

28. Tra Minter, South Alabama

29. Artavis Pierce, Oregon State

30. Jordan Cronkrite, South Florida

31. Mon Denson, South Carolina

32. A.J. Hines, Duquesne

33. Antonio Williams, North Carolina

34. Trevor Allen, Northern Iowa

35. Walter Fletcher, Ball State

Wide receivers

1. Kalija Lipscomb, WR, Vanderbilt

2. Quartney Davis, Texas A&M

3. Lawrence Cager, Georgia

4. Trishton Jackson, Syracuse

5. Omar Bayless, Arkansas State

6. Binjimen Victor, Ohio State

7. Aaron Fuller, Washington

8. Austin Mack, Ohio State

9. Kendrick Rogers, Texas A&M

10. Josh Pearson, Jacksonville State

11. Marquez Callaway, Tennessee

12. Juwan Johnson, Oregon

13. Kendall Hinton, Wake Forest

14. Cody White, Michigan State

15. Stephen Guidry, Mississippi State

16. Jeff Thomas, Miami

17. Kirk Merritt, Arkansas State

18. Chris Finke, Notre Dame (UPDATE: Signing with San Francisco 49ers, per Pelissero)

19. Lee Morris, Oklahoma

20. Hasise Dubois, Virginia

21. Dejon Brissett, Virginia

22. Tony Brown, Colorado

23. Isaiah Wright, Temple

24. Josh Hammond, Florida

25. Jeff Cotton, Idaho

26. Matthew Sexton, Eastern Michigan

27. Andre Baccellia, Washington

28. Will Hastings, Auburn

29. Aleva Hifo, BYU

30. Johnathan Johnson, Missouri

31. Isaiah Zuber, Mississippi State

32. Dan Chisena, Penn State

33. Maurice Ffrench, Pittsburgh

34. Kevin Kassis, Montana State

35. Chris Rowland, Tennessee State (UPDATE: Signing with Atlanta Falcons, per NFL Network's Steve Wyche)

36. Tyler Simmons, Georgia

37. Micah Simon, BYU

38. Matt Cole, McKendree

Tight ends

1. Hunter Bryant, TE, Washington (UPDATE: Signing with Detroit Lions, per Pelissero)

2. Thaddeus Moss, LSU (UPDATE: Signing with Washington Redskins, per Pelissero)

3. Jared Pinkney, Vanderbilt

4. Charlie Taumoepeau, Portland State

5. Jacob Breeland, Oregon (UPDATE: Signing with Baltimore Ravens, per Pelissero)

6. Sean McKeon, Michigan

7. Nigel Kilby, Southern Illinois

8. Giovanni Ricci, Western Michigan

9. Chase Harrell, Arkansas

10. Luke Farrell, Ohio State

11. Dominick Wood-Anderson, Tennessee

12. Ahmad Wagner, Kentucky

13. Ben Ellefson, North Dakota State

14. Cheyenne O'Grady, Arkansas

15. Joey Magnifico, Memphis

16. Noah Togiai, Oregon State (UPDATE: Signing with Philadelphia Eagles, per Pelissero)

17. Jared Rice, Fresno State

18. Tyler Mabry, Maryland

19. Farrod Green, Mississippi State

20. Mitchell Wilcox, South Florida

21. Jay Jay Wilson, Auburn

22. Nate Wieting, Iowa

23. Woody Brandom, Sam Houston St.

24. Blaise Gammon, Kansas State

25. Tyrone Wheatley Jr., Morgan State

26. Matthew Wilkerson, Edward Waters College

Offensive tackles

1. Yasir Durant, Missouri

2. Trey Adams, Washington

3. Terence Steele, Texas Tech

4. Darrin Paulo, Utah

5. Jared Hilbers, Washington

6. Branden Bowen, Ohio State

7. Nick Kaltmayer, Kansas State

8. Evin Ksiezarczyk, Buffalo

9. Steve Nielsen, Eastern Michigan

10. Victor Johnson, Appalachian State

11. Matt Womack, Alabama

12. Carter O'Donnell, Alberta (Canada)

13. Kamaal Seymour, Rutgers

14. Josh Knipfel, Iowa State

15. Evan Greeneway, South Dakota State

16. Mason Wolfe, Kentucky

17. Brandon Walton, Florida Atlantic

18. Josh Brown, Idaho

19. Jake Fruhmorgen, Baylor

20. Jared Southers, Georgia Tech

21. Scott Hattok, Air Force

22. Chris Ferguson, Cincinnati

23. Javon Mosley, New Mexico

24. Zack Johnson, North Dakota State

25. Cole Habib, Northern Arizona

26. Jake Benzinger, Wake Forest

27. David Moorman, Wisconsin

28. Jordan Steckler, Northern Illinois

29. Mitch Brott, Montana State

30. Patrick Krall, Monmouth (Ill.)

31. Tommy Champion, Mississippi State

32. David Bolisomi, TCU

33. Miles Pate, Western Kentucky

34. Chris Schlichting, Eastern Washington

35. Ryan Roberts, Florida State

36. Hunter Atkinson, Georgia State

37. Clayton Bradley, USC

38. Drake Dorbeck, Southern Miss

39. Ketel Asse, Laval

40. Marcus Norman, South Florida

41. Gewhite Stallworth, Louisiana Tech

Interior offensive linemen

1. Cordel Iwuagwu, TCU

2. Darryl Williams, Mississippi State (UPDATE: Signing with Kansas City Chiefs, per Pelissero)

3. Cohl Cabral, Arizona State

4. Zach Shackelford, Texas

5. Jordan Johnson, Central Florida

6. Kyle Murphy, Rhode Island

7. Trystan Colon-Castillo, Missouri (UPDATE: Signing with Baltimore Ravens, per Pelissero)

8. Luke Juriga, Western Michigan

9. Donell Stanley, South Carolina

10. Dallas Warmack, Oregon

11. Tommy Kraemer, Notre Dame

12. Brady Aiello, Oregon

13. Steven Gonzalez, Penn State

14. Gabe Megginson, Illinois State

15. Evan Adams, Syracuse

16. Frederick Mauigoa, Washington State

17. Sean Pollard, Clemson

18. Tim Lynott, Colorado

19. Colton Prater, Texas A&M

20. Jake Lacina, Augustana (S.D.)

21. Cody Creason, Arizona

22. Christian Montano, Tulane

Edge rushers

1. Nick Coe, Auburn

2. Qaadir Sheppard, Mississippi

3. Bryce Huff, Memphis

4. Chauncey Rivers, Mississippi State

5. LaDarius Hamilton, North Texas

6. Bryce Sterk, Montana State

7. Trevon Hill, Miami

8. Ron'Dell Carter, James Madison

9. Azur Kamara, Kansas (UPDATE: Signing with Dallas Cowboys, per Pelissero)

10. Oluwole Betiku, Illinois

11. Joe Gaziano, Northwestern

12. Christian Rector, USC

13. Kendall Coleman, Syracuse

14. Tipa Galeai, Utah State

15. Jonah Williams, Weber State

16. Jalen Bates, Colorado State

17. Austin Edwards, Ferris State

18. Michael Divinity, LSU

19. Daelin Hayes, Notre Dame



Interior defensive linemen

1. Benito Jones, Mississippi

2. Raequan Williams, Michigan State

3. Josiah Coatney, Mississippi

4. Malcolm Roach, Texas (UPDATE: Signing with New Orleans Saints, per Pelissero)

5. Trevon McSwain, Duke

6. Darrion Daniels, Nebraska

7. Garrett Marino, Alabama-Birmingham

8. Doug Costin, Miami (Ohio)

9. Mason Bennett, North Dakota

10. Tyler Clark, Georgia

11. Calvin Taylor, Kentucky

12. Brendon Hayes, Central Florida

13. David Moa, Boise State

14. Mike Panasiuk, Michigan State

15. Teair Tart, Florida International

16. Breiden Fehoko, LSU

17. Auzoyah Alufohai, Western Georgia

18. LaCale London, Western Illinois

19. Chris Williams, Wagner

20. Kobe Smith, South Carolina (UPDATE: Signing with Tennessee Titans, per Pelissero)

21. Ray Lima, Iowa State

22. Brady Reiff, Iowa

23. Cedrick Lattimore, Iowa

24. Sterling Johnson, Coastal Carolina

Linebackers

1. Joe Bachie, LB, Michigan St.

2. Dante Olson, LB, Montana

3. Jordan Mack, Virginia

4. De'Jon Harris, Arkansas

5. Cale Garrett, Missouri

6. David Woodward, Utah State

7. Michael Pinckney, Miami

8. Kyahva Tezino, San Diego State

9. Jan Johnson, Penn State

10. Francis Bernard, Utah

11. Chris Orr, Wisconsin

12. Daniel Bituli, Tennessee

13. Cam Gill, Wagner

14. Isaiah Davis, Maryland

15. Dontavious Jackson, Florida State

16. John Houston, USC

17. Keisean Lucier-South, UCLA

18. Javin White, UNLV

19. Bryan London II, Texas State

20. Keandre Jones, Maryland

21. Asmar Bilal, Notre Dame

22. Tae Crowder, Georgia

23. Erroll Thompson, Mississippi State

24. Leo Lewis, Mississippi State

25. Caleb Kelly, Oklahoma

26. La'mar Winston, Oregon

27. Omari Cobb, Marshall

Safeties

1. Alohi Gilman, S, Notre Dame

2. J.R. Reed, Georgia (UPDATE: Signing with Jaguars, per Pelissero)

3. Myles Dorn, North Carolina

4. Chris Miller, Baylor

5. Jared Mayden, Alabama

6. Shyheim Carter, Alabama

7. Jalen Elliott, Notre Dame

8. Kam Curl, Arkansas

9. Jeremiah Dinson, Auburn

10. Rodney Clemons, SMU

11. Reggie Floyd, Virginia Tech

12. Evan Foster, Syracuse

13. Nigel Warrior, Tennessee

14. David Dowell, Michigan State

15. Jovante Moffatt, Middle Tennessee

16. Jarius Morehead, N.C. State

17. Luther Kirk, Illinois State

18. Marc-Antoine Dequoy, Montreal (Canada)

19. CJ Ibezim, American International

20. Josh Sandry, Montana

21. Brayden Konkol, Montana State

22. James Hendricks, North Dakota State

23. Javon Hagan, Ohio

24. Kekoa Nawahine, Boise State

25. Benny Walls, Temple

26. Douglas Coleman III, Texas Tech

27. Alize Ward, Stephen F. Austin

28. Jaquarius Landrews, Mississippi State

29. Marlon Bridges, Jacksonville (Ala.) State

30. Christian Campbell, Georgia Tech

Cornerbacks

1. Javaris Davis, Auburn (UPDATE: Signing with Kansas City Chiefs, per Pelissero)

2. Parnell Motley, Oklahoma

3. Grayland Arnold, Baylor

4. A.J. Green, Oklahoma State

5. DeMarkus Acy, Missouri

6. Lamar Jackson, Nebraska (UPDATE: Signing with New York Jets, per Pelissero)

7. Javelin Guidry, Utah (UPDATE: Signing with New York Jets, per Pelissero)

8. Madre Harper, Southern Illinois

9. Stanford Samuels, Florida State

10. Zane Lewis, Air Force (UPDATE: Signing with Arizona Cardinals, per Pelissero)

11. Lavert Hill, Michigan

12. Jace Witttaker, Arizona

13. Delrick Abrams Jr., Colorado

14. Trajan Bandy, Miami (UPDATE: Signing with Pittsburgh Steelers, per Pelissero)

15. Essang Bassey, Wake Forest

16. Nevelle Clarke, Central Florida

17. Amari Henderson, Wake Forest

18. Will Sunderland, Troy

19. Levonta Taylor, Florida State

20. James Pierre, Florida Atlantic<

21. Jaron Bryant, Fresno State

22. Tyler Hall, Wyoming

23. Alvin Davis, Akron

24. Raymond Buford, New Mexico State

25. Manny Patterson, Maine

26. Debione Renfro, Texas A&M

27. Charles Oliver, Texas A&M

28. Prince Robinson, Tarleton

29. Kobe Williams, Arizona State

30. Isiah Swann, Dartmouth (UPDATE: Signing with Cincinnati Bengals, per Pelissero)

Punters

1. Joseph Charlton, South Carolina

2. Michael Turk, Arizona State

3. Alex Pechin, Bucknell

4. Tommy Townsend, Florida

Place-kickers

1. Rodrigo Blankenship, Georgia (UPDATE: Signing with Indianapolis Colts, per Pelissero)

2. JJ Molson, UCLA

3. Cooper Rothe, Wyoming

4. Dominik Eberle, Utah State

Deep-snappers

1. Steve Wirtel, Iowa State

2. Richard McNitzky, Stanford

3. Liam McCullough, Ohio State