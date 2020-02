2020 NFL Scouting Combine: Invited prospects, by school

The NFL released the list of players invited to the 2020 NFL Scouting Combine on Friday. A total of 337 prospects are invited to attend the annual event, which will take place in Indianapolis from Feb. 24 through March 1. Here are the invitees, by school:

Alabama

» Shyheim Carter, DB, Alabama

» Raekwon Davis, DL, Alabama

» Trevon Diggs, DB, Alabama

» Anfernee Jennings, LB, Alabama

» Jerry Jeudy, WR, Alabama

» Terrell Lewis, LB, Alabama

» Xavier McKinney, DB, Alabama

» Henry Ruggs III, WR, Alabama

» Tua Tagovailoa, QB, Alabama

» Jedrick Wills, OL, Alabama

Appalachian State

» Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

» Darrynton Evans, RB, Appalachian State

Arizona

» J.J. Taylor, RB, Arizona

Arizona State

» Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

» Eno Benjamin, RB, Arizona State

» Cohl Cabral, OL, Arizona State

» Michael Turk, P, Arizona State

Arkansas

» McTelvin Agim, DL, Arkansas

» Kamren Curl, DB, Arkansas

» Scoota Harris, LB, Arkansas

» C.J. O'Grady, TE, Arkansas

Arkansas State

» Omar Bayless, WR, Arkansas State

Auburn

» Derrick Brown, DL, Auburn

» Nick Coe, LB, Auburn

» Marlon Davidson, DL, Auburn

» Javaris Davis, DB, Auburn

» Jack Driscoll, OL, Auburn

» Noah Igbinoghene, DB, Auburn

» Arryn Siposs, P, Auburn

» Daniel Thomas, DB, Auburn

» Prince Tega Wanogho, OL, Auburn

Ball State

» Danny Pinter, OL, Ball State

Baylor

» Grayland Arnold, DB, Baylor

» JaMycal Hasty, RB, Baylor

» Clay Johnston, LB, Baylor

» James Lynch, DL, Baylor

» Chris Miller, DB, Baylor

» Denzel Mims, WR, Baylor

Boise State

» Ezra Cleveland, OL, Boise State

» John Hightower, WR, Boise State

» John Molchon, OL, Boise State

» Curtis Weaver, LB, Boise State

Boston College

» AJ Dillon, RB, Boston College

Bucknell

» Alex Pechin, P, Bucknell

California

» Ashtyn Davis, DB, California

» Jaylinn Hawkins, DB, California

» Evan Weaver, LB, California

Central Florida

» Nevelle Clarke, DB, Central Florida

» Gabriel Davis, WR, Central Florida

Cincinnati

» Josiah Deguara, TE, Cincinnati

» Mike Warren, RB, Cincinnati

Clemson

» Tremayne Anchrum, OL, Clemson

» Tee Higgins, WR, Clemson

» Tanner Muse, DB, Clemson

» Isaiah Simmons, LB, Clemson

» John Simpson, OL, Clemson

» A.J. Terrell, DB, Clemson

» K'Von Wallace, DB, Clemson

Colorado

» Tony Brown, WR, Colorado

» Steven Montez, QB, Colorado

» Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

» Davion Taylor, LB, Colorado

Connecticut

» Matt Peart, OL, Connecticut

Dayton

» Adam Trautman, TE, Dayton

Florida

» Tyrie Cleveland, WR, Florida

» Jonathan Greenard, DL, Florida

» C.J. Henderson, DB, Florida

» Van Jefferson, WR, Florida

» La'Mical Perine, RB, Florida

» Freddie Swain, WR, Florida

» Tommy Townsend, P, Florida

» Jabari Zuniga, DL, Florida

Florida Atlantic

» Harrison Bryant, TE, Florida Atlantic

» James Pierre, DB, Florida Atlantic

Florida International

» James Morgan, QB, Florida International

» Stantley Thomas-Oliver, DB, Florida International

Florida State

» Cam Akers, RB, Florida State

» Stanford Samuels, DB, Florida State

Fresno State

» Netane Muti, OL, Fresno State

» Mykal Walker, LB, Fresno State

Georgia

» Rodrigo Blankenship, K, Georgia

» Lawrence Cager, WR, Georgia

» Jake Fromm, QB, Georgia

» Brian Herrien, RB, Georgia

» Solomon Kindley, OL, Georgia

» J.R. Reed, DB, Georgia

» D'Andre Swift, RB, Georgia

» Andrew Thomas, OL, Georgia

» Isaiah Wilson, OL, Georgia

» Charlie Woerner, TE, Georgia

Georgia Southern

» Tyler Bass, K, Georgia Southern

» Kindle Vildor, DB, Georgia Southern

Hawaii

» Cole McDonald, QB, Hawaii

Houston

» Joshua Jones, OL, Houston

Illinois State

» James Robinson, RB, Illinois State

Indiana

» Simon Stepaniak, OL, Indiana

Iowa

» A.J. Epenesa, DL, Iowa

» Michael Ojemudia, DB, Iowa

» Nate Stanley, QB, Iowa

» Geno Stone, DB, Iowa

» Tristan Wirfs, OL, Iowa

Iowa State

» Steven Wirtel, LS, Iowa State

Kansas

» Hakeem Adeniji, OL, Kansas

» Azur Kamara, LB, Kansas

Kentucky

» Lynn Bowden, WR, Kentucky

» Logan Stenberg, OL, Kentucky

Lenoir-Rhyne

» Kyle Dugger, DB, Lenoir-Rhyne

Liberty

» Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

Louisiana-Lafayette

» Raymond Calais, RB, Louisiana-Lafayette

» Robert Hunt, OL, Louisiana-Lafayette

Louisiana Tech

» Amik Robertson, DB, Louisiana Tech

» L'Jarius Sneed, DB, Louisiana Tech

Louisville

» Mekhi Becton, OL, Louisville

LSU

» Joe Burrow, QB, LSU

» K'Lavon Chaisson, LB, LSU

» Saahdiq Charles, OL, LSU

» Lloyd Cushenberry, OL, LSU

» Grant Delpit, DB, LSU

» Michael Divinity, LB, LSU

» Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

» Blake Ferguson, LS, LSU

» Kristian Fulton, DB, LSU

» Justin Jefferson, WR, LSU

» Rashard Lawrence II, DL, LSU

» Damien Lewis, OL, LSU

» Thaddeus Moss, TE, LSU

» Jacob Phillips, LB, LSU

» Patrick Queen, LB, LSU

» Stephen Sullivan, TE, LSU

Maryland

» Antoine Brooks Jr., DB, Maryland

» Javon Leake, RB, Maryland

» Anthony McFarland, RB, Maryland

Memphis

» Antonio Gibson, WR, Memphis

» Patrick Taylor, RB, Memphis

Miami

» Trajan Bandy, DB, Miami

» DeeJay Dallas, RB, Miami

» Jonathan Garvin, DL, Miami

» Trevon Hill, DL, Miami

» K.J. Osborn, WR, Miami

» Michael Pinckney, LB, Miami

» Shaquille Quarterman, LB, Miami

» Jeff Thomas, WR, Miami

Michigan

» Ben Bredeson, OL, Michigan

» Lavert Hill, DB, Michigan

» Khaleke Hudson, LB, Michigan

» Sean McKeon, TE, Michigan

» Josh Metellus, DB, Michigan

» Mike Onwenu, OL, Michigan

» Shea Patterson, QB, Michigan

» Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

» Cesar Ruiz, OL, Michigan

» Jon Runyan, OL, Michigan

» Josh Uche, LB, Michigan

Michigan State

» Joe Bachie, LB, Michigan State

» Brian Lewerke, QB, Michigan State

» Josiah Scott, DB, Michigan State

» Darrell Stewart, WR, Michigan State

» Cody White, WR, Michigan State

» Kenny Willekes, DL, Michigan State

» Raequan Williams, DL, Michigan State

Minnesota

» Carter Coughlin, LB, Minnesota

» Tyler Johnson, WR, Minnesota

» Kamal Martin, LB, Minnesota

» Antoine Winfield Jr., DB, Minnesota

Mississippi

» Josiah Coatney, DL, Mississippi

» Benito Jones, DL, Mississippi

» Scottie Phillips, RB, Mississippi

» Qaadir Sheppard, DL, Mississippi

Mississippi State

» Brian Cole II, DB, Mississippi State

» Cameron Dantzler, DB, Mississippi State

» Willie Gay Jr., LB, Mississippi State

» Stephen Guidry, WR, Mississippi State

» Tyre Phillips, OL, Mississippi State

» Chauncey Rivers, DL, Mississippi State

» Darryl Williams, OL, Mississippi State

Missouri

» Kelly Bryant, QB, Missouri

» Trystan Colon-Castillo, OL, Missouri

» Yasir Durant, OL, Missouri

» Jordan Elliott, DL, Missouri

» Cale Garrett, LB, Missouri

» Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

Montana

» Dante Olson, LB, Montana

Navy

» Malcolm Perry, WR, Navy

Nebraska

» Darrion Daniels, DL, Nebraska

» Carlos Davis, DL, Nebraska

» Khalil Davis, DL, Nebraska

» Lamar Jackson, DB, Nebraska

North Carolina

» Charlie Heck, OL, UNC

» Jason Strowbridge, DL, UNC

North Carolina-Charlotte

» Cameron Clark, OL, UNC-Charlotte

» Alex Highsmith, DL, UNC-Charlotte

» Benny LeMay, RB, UNC-Charlotte

North Carolina State

» Larrell Murchison, DL, North Carolina State

» James Smith-Williams, DL, North Carolina State

North Dakota State

» Derrek Tuszka, DL, North Dakota State

North Texas

» LaDarius Hamilton, DL, North Texas

Notre Dame

» Chase Claypool, WR, Notre Dame

» Jalen Elliott, DB, Notre Dame

» Chris Finke, WR, Notre Dame

» Alohi Gilman, DB, Notre Dame

» Tony Jones, RB, Notre Dame

» Khalid Kareem, DL, Notre Dame

» Cole Kmet, TE, Notre Dame

» Julian Okwara, DL, Notre Dame

» Troy Pride, DB, Notre Dame

Ohio State

» Damon Arnette, DB, Ohio State

» J.K. Dobbins, RB, Ohio State

» Jordan Fuller, DB, Ohio State

» DaVon Hamilton, DL, Ohio State

» Malik Harrison, LB, Ohio State

» K.J. Hill, WR, Ohio State

» Jonah Jackson OL, Ohio State

» Austin Mack, WR, Ohio State

» Jeff Okudah, DB, Ohio State

» Ben Victor, WR, Ohio State

» Chase Young, DL, Ohio State

Oklahoma

» Neville Gallimore, DL, Oklahoma

» Jalen Hurts, QB, Oklahoma

» CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

» Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Oklahoma State

» A.J. Green, DB, Oklahoma State

Oregon

» Jacob Breeland, TE, Oregon

» Troy Dye, LB, Oregon

» Jake Hanson, OL, Oregon

» Justin Herbert, QB, Oregon

» Juwan Johnson, WR, Oregon

» Shane Lemieux, OL, Oregon

» Calvin Throckmorton, OL, Oregon

Oregon State

» Isaiah Hodgins, WR, Oregon State

» Jake Luton, QB, Oregon State

Penn State

» Cameron Brown, LB, Penn State

» Yetur Gross-Matos, DL, Penn State

» KJ Hamler, WR, Penn State

» John Reid, DB, Penn State

» Rob Windsor, DL, Penn State

Pittsburgh

» Dane Jackson, DB, Pittsburgh

Portland State

» Charlie Taumoepeau, TE, Portland State

Princeton

» Kevin Davidson, QB, Princeton

Purdue

» Markus Bailey, LB, Purdue

» Brycen Hopkins, TE, Purdue

Rhode Island

» Isaiah Coulter, WR, Rhode Island

» Kyle Murphy, OL, Rhode Island

» Aaron Parker, WR, Rhode Island

San Diego State

» Keith Ismael, OL, San Diego State

SMU

» Rodney Clemons, DB, SMU

» James Proche, WR, SMU

South Carolina

» Joseph Charlton, P, South Carolina

» Rico Dowdle, RB, South Carolina

» Bryan Edwards, WR, South Carolina

» Javon Kinlaw, DL, South Carolina

» D.J. Wonnum, DL, South Carolina

South Carolina State

» Alex Taylor, OL, South Carolina State

South Florida

» Mitchell Wilcox, TE, South Florida

Southern Illinois

» Jeremy Chinn, DB, Southern Illinois

Southern Mississippi

» Quez Watkins, WR, Southern Mississippi

Stanford

» Colby Parkinson, TE, Stanford

» Casey Toohill, LB, Stanford

St. John's (MN)

» Ben Bartch, OL, St. John's (MN)

Syracuse

» Kendall Coleman, DL, Syracuse

» Sterling Hofrichter, P, Syracuse

» Trishton Jackson, WR, Syracuse

» Alton Robinson, DL, Syracuse

TCU

» Jet Anderson, RB, TCU

» Ross Blacklock, DL, TCU

» Jeff Gladney, DB, TCU

» Cordel Iwuagwu, OL, TCU

» Lucas Niang, OL, TCU

» Sewo Olonilua, RB, TCU

» Jalen Reagor, WR, TCU

Temple

» Shaun Bradley, LB, Temple

» Harrison Hand, DB, Temple

» Matt Hennessy, OL, Temple

» Chapelle Russell, LB, Temple

Tennessee

» Daniel Bituli, LB, Tennessee

» Marquez Callaway, WR, Tennessee

» Jauan Jennings, WR, Tennessee

» Darrell Taylor, LB, Tennessee

» Dom Wood-Anderson, TE, Tennessee

Texas

» Devin Duvernay, WR, Texas

» Collin Johnson, WR, Texas

» Brandon Jones, DB, Texas

» Malcolm Roach, DL, Texas

Texas A&M

» Quartney Davis, WR, Texas A&M

» Justin Madubuike, DL, Texas A&M

» Braden Mann, P, Texas A&M

» Kendrick Rogers, WR, Texas A&M

Texas Tech

» Jordan Brooks, LB, Texas Tech

» Terence Steele, OL, Texas Tech

» Broderick Washington, DL, Texas Tech

Tulane

» BoPete Keyes, DB, Tulane

» Darnell Mooney, WR, Tulane

Tulsa

» Trevis Gipson, DL, Tulsa

» Reggie Robinson II, DB, Tulsa

UCLA

» Devin Asiasi, TE, UCLA

» Darnay Holmes, DB, UCLA

» Joshua Kelley, RB, UCLA

» JJ Molson, K, UCLA

USC

» Austin Jackson, OL, USC

» Michael Pittman, WR, USC

Utah

» Bradlee Anae, DL, Utah

» Francis Bernard, LB, Utah

» Julian Blackmon, DB, Utah

» Terrell Burgess, DB, Utah

» Leki Fotu, DL, Utah

» Javelin K. Guidry, DB, Utah

» Jaylon Johnson, DB, Utah

» Zack Moss, RB, Utah

» John Penisini, DL, Utah

Utah State

» Tipa Galeai, LB, Utah State

» Jordan Love, QB, Utah State

» David Woodward, LB, Utah State

Vanderbilt

» Kalija Lipscomb, WR, Vanderbilt

» Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

» Ke'Shawn Vaughn, RB, Vanderbilt

Virginia

» Bryce Hall, DB, Virginia

» Jordan Mack, LB, Virginia

» Joe Reed, WR, Virginia

Virginia Tech

» Dalton Keene, TE, Virginia Tech

Wake Forest

» Essang Bassey, DB, Wake Forest

» Justin Herron, OL, Wake Forest

» Justin Strnad, LB, Wake Forest

Washington

» Trey Adams, OL, Washington

» Salvon Ahmed, RB, Washington

» Hunter Bryant, TE, Washington

» Myles Bryant, DB, Washington

» Jacob Eason, QB, Washington

» Aaron Fuller, WR, Washington

» Nick Harris, OL, Washington

Washington State

» Anthony Gordon, QB, Washington State

» Dezmon Patmon, WR, Washington State

Western Michigan

» LeVante Bellamy, RB, Western Michigan

West Virginia

» Colton McKivitz, OL, West Virginia

Wisconsin

» Zack Baun, LB, Wisconsin

» Tyler Biadasz, OL, Wisconsin

» Quintez Cephus, WR, Wisconsin

» Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

Wyoming

» Logan Wilson, LB, Wyoming