Mike Mayock's 2018 NFL Draft position rankings

With the NFL Scouting Combine beginning in two weeks, Mike Mayock unveils the first of his position-by-position rankings for the 2018 NFL Draft.

Quarterback

1. Sam Darnold, USC

2. Josh Allen, Wyoming

3. Josh Rosen, UCLA

4. Baker Mayfield, Oklahoma

T-5. Lamar Jackson, Louisville

T-5. Mason Rudolph, Oklahoma State

Running Back

1. Saquon Barkley, Penn State

2. Derrius Guice, LSU

3. Ronald Jones II, USC

4. Sony Michel, Georgia

5. Nick Chubb, Georgia

Wide receiver

1. Calvin Ridley, Alabama

2. Christian Kirk, Texas A&M

3. Courtland Sutton, SMU

4. James Washington, Oklahoma State

T-5. Dante Pettis, Washington

T-5. DJ Moore, Maryland

T-5. Anthony Miller, Memphis

Tight end

1. Hayden Hurst, South Carolina

2. Dallas Goedert, South Dakota State

3. Mike Gesicki, Penn State

4. Mark Andrews, Oklahoma

5. Will Dissly, Washington

Tackle

1. Mike McGlinchey, Notre Dame

2. Orlando Brown, Oklahoma

3. Connor Williams, Texas

4. Tyrell Crosby, Oregon

T-5. Martinas Rankin, Mississippi State

T-5. Kolton Miller, UCLA

Interior OL

1. Quenton Nelson, Notre Dame

2. Isaiah Wynn, Georgia

3. James Daniels, Iowa

4. Will Hernandez, UTEP

5. Billy Price, Ohio State

Interior DL

1. Vita Vea, Washington

2. Da'Ron Payne, Alabama

3. Maurice Hurst, Michigan

4. Taven Bryan, Florida

5. Harrison Phillips, Stanford

Edge rusher

1. Bradley Chubb, N.C. State

2. Marcus Davenport, UTSA

3. Arden Key, LSU

4. Harold Landry, Boston College

5. Sam Hubbard, Ohio State

Linebacker

1. Tremaine Edmunds, Virginia Tech

2. Roquan Smith, Georgia

3. Leighton Vander Esch, Boise State

4. Rashaan Evans, Alabama

5. Uchenna Nwosu, USC

Cornerback

1. Denzel Ward, Ohio State

2. Josh Jackson, Iowa

3. Mike Hughes, UCF

4. Isaiah Oliver, Colorado

5. Jaire Alexander, Louisville

Safety

1. Minkah Fitzpatrick, Alabama

2. Derwin James, Florida State

3. Ronnie Harrison, Alabama

4. Jessie Bates III, Wake Forest

5. Justin Reid, Stanford

