Vorverkaufszeiträume für das 2026 NFL Munich Game

Ab der NFL-Saison 2026 verwendet die NFL *All-In-Preise für NFL International Games, sodass Ihr den Gesamtpreis Eures Ticketkaufs sehen könnt und es beim Bezahlen keine Überraschungen gibt. Dadurch seht Ihr die Kosten für Euer Ticket einschließlich aller Gebühren – und zwar schon ab dem Moment, in dem Ihr mit der Suche nach Ihren Plätzen beginnt.