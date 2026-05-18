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Vorverkaufszeiträume für das 2026 NFL Munich Game

Published: May 18, 2026 at 04:46 AM

Die Vorverkaufszeiträume für das 2026 NFL Munich Game, welches im Stadion des FC Bayern München ausgetragen wird, sind wie folgt:

Amex Presale: Von Donnerstag, 28. Mai, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 3. Juni, 17:00 Uhr MESZ

Hospitality: Ab Donnerstag, 4. Juni 12:00 Uhr MESZ

Allgemeiner Vorverkauf: Ab Freitag, 10. Juli 12:00 Uhr MESZ

Die Ticketpreise für das Spiel New England Patriots gegen Detroit Lions, das am 15. November um 15:30 Uhr MEZ ausgetragen wird, lauten wie folgt

Kategorie2026 *All-In-Gesamtpreis
1€413.75
2€368.75
3€283.75
4€233.75
5€180.60
6€147.90
7€126.10
8€83.59
Kategorie 4 Kind€117.93
Kategorie 5 Kind€90.68
Kategorie 8 Kind€42.17

Ab der NFL-Saison 2026 verwendet die NFL *All-In-Preise für NFL International Games, sodass Ihr den Gesamtpreis Eures Ticketkaufs sehen könnt und es beim Bezahlen keine Überraschungen gibt. Dadurch seht Ihr die Kosten für Euer Ticket einschließlich aller Gebühren – und zwar schon ab dem Moment, in dem Ihr mit der Suche nach Ihren Plätzen beginnt.

Die Ticketpreise für das Spiel Texans gegen Jaguars im Wembley-Stadion findet ihr auf jaguars.co.uk

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