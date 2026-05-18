Die Vorverkaufszeiträume für das 2026 NFL Munich Game, welches im Stadion des FC Bayern München ausgetragen wird, sind wie folgt:
Amex Presale: Von Donnerstag, 28. Mai, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 3. Juni, 17:00 Uhr MESZ
Hospitality: Ab Donnerstag, 4. Juni 12:00 Uhr MESZ
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Freitag, 10. Juli 12:00 Uhr MESZ
Die Ticketpreise für das Spiel New England Patriots gegen Detroit Lions, das am 15. November um 15:30 Uhr MEZ ausgetragen wird, lauten wie folgt
|Kategorie
|2026 *All-In-Gesamtpreis
|1
|€413.75
|2
|€368.75
|3
|€283.75
|4
|€233.75
|5
|€180.60
|6
|€147.90
|7
|€126.10
|8
|€83.59
|Kategorie 4 Kind
|€117.93
|Kategorie 5 Kind
|€90.68
|Kategorie 8 Kind
|€42.17
Ab der NFL-Saison 2026 verwendet die NFL *All-In-Preise für NFL International Games, sodass Ihr den Gesamtpreis Eures Ticketkaufs sehen könnt und es beim Bezahlen keine Überraschungen gibt. Dadurch seht Ihr die Kosten für Euer Ticket einschließlich aller Gebühren – und zwar schon ab dem Moment, in dem Ihr mit der Suche nach Ihren Plätzen beginnt.
Die Ticketpreise für das Spiel Texans gegen Jaguars im Wembley-Stadion findet ihr auf jaguars.co.uk