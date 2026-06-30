Seven-round NFL mock draft for 2026 season: Every team's full set of win-now picks

Here are the full team-by-team results from Chad Reuter's seven-round mock draft of active NFL players for the 2026 season.
- Round 1: Matthew Stafford, QB (No. 3 overall)
- Round 2: Garett Bolles, OT (No. 62)
- Round 3: Jack Campbell, LB (No. 65)
- Round 4: Sam LaPorta, TE (No. 128)
- Round 5: Emeka Egbuka, WR (No. 131)
- Round 6: Kenneth Walker III, RB (No. 190)
- Round 7: David Bailey, Edge (No. 193)
- Round 1: Myles Garrett, Edge (No. 13 overall)
- Round 2: Derek Stingley Jr., CB (No. 52)
- Round 3: Michael Penix Jr., QB (No. 79)
- Round 4: Lane Johnson, OT (No. 114)
- Round 5: Kyren Williams, RB (No. 141)
- Round 6: Travis Hunter, WR/CB (No. 180)
- Round 7: Deone Walker, DT (No. 207)
- Round 1: Caleb Williams, QB (No. 14 overall)
- Round 2: Fred Warner, LB (No. 49)
- Round 3: Joe Thuney, OG (No. 80)
- Round 4: Jameson Williams, WR (No. 115)
- Round 5: Kamari Lassiter, CB (No. 142)
- Round 6: Alex Highsmith, Edge (No. 177)
- Round 7: Mark Andrews, TE (No. 208)
- Round 1: James Cook, RB (No. 26 overall)
- Round 2: Amon-Ra St. Brown, WR (No. 39)
- Round 3: Zach Allen, DL (No. 91)
- Round 4: Jacoby Brissett, QB (No. 101)
- Round 5: Charles Cross, OT (No. 156)
- Round 6: Gregory Rousseau, Edge (No. 166)
- Round 7: Devin Bush, LB (No. 218)
- Round 1: Jaxon Smith-Njigba, WR (No. 19 overall)
- Round 2: Micah Parsons, Edge (No. 46)
- Round 3: Fernando Mendoza, QB (No. 83)
- Round 4: Kyle Pitts, TE (No. 110)
- Round 5: Mike Onwenu, OL (No. 147)
- Round 6: Travis Jones, DT (No. 174)
- Round 7: Azeez Al-Shaair, LB (No. 211)
- Round 1: Maxx Crosby, Edge (No. 25 overall)
- Round 2: Jaxson Dart, QB (No. 40)
- Round 3: Chris Olave, WR (No. 89)
- Round 4: Carson Schwesinger, LB (No. 104)
- Round 5: Trey Smith, OG (No. 153)
- Round 6: Breece Hall, RB (No. 168)
- Round 7: Minkah Fitzpatrick, S (No. 217)
- Round 1: Trevor Lawrence, QB (No. 10 overall)
- Round 2: Leonard Williams, DL (No. 56)
- Round 3: Laremy Tunsil, OT (No. 72)
- Round 4: Jeremiyah Love, RB (No. 121)
- Round 5: Courtland Sutton, WR (No. 137)
- Round 6: Abdul Carter, Edge (No. 183)
- Round 7: Budda Baker, S (No. 202)
- Round 1: Drake Maye, QB (No. 6 overall)
- Round 2: Tristan Wirfs, OT (No. 59)
- Round 3: Brock Bowers, TE (No. 70)
- Round 4: DeVonta Smith, WR (No. 123)
- Round 5: Denzel Ward, CB (No. 134)
- Round 6: Roquan Smith, LB (No. 187)
- Round 7: Laiatu Latu, Edge (No. 198)
- Round 1: Dak Prescott, QB (No. 12 overall)
- Round 2: Jordan Mailata, OT (No. 53)
- Round 3: George Kittle, TE (No. 76)
- Round 4: Quinnen Williams, DT (No. 117)
- Round 5: DK Metcalf, WR (No. 140)
- Round 6: Brandon Aubrey, K (No. 181)
- Round 7: Arvell Reese, Edge (No. 204)
- Round 1: Ja'Marr Chase, WR (No. 30 overall)
- Round 2: Patrick Surtain II, CB (No. 35)
- Round 3: Chris Lindstrom, OG (No. 94)
- Round 4: Jarrett Stidham, QB (No. 99)
- Round 5: Jonathon Cooper, Edge (No. 158)
- Round 6: Ashton Jeanty, RB (No. 163)
- Round 7: David Onyemata, DT (No. 222)
- Round 1: Jahmyr Gibbs, RB (No. 17 overall)
- Round 2: Trey Hendrickson, Edge (No. 48)
- Round 3: Tyler Shough, QB (No. 81)
- Round 4: Quinn Meinerz, OG (No. 112)
- Round 5: Alec Pierce, WR (No. 145)
- Round 6: Nick Bolton, LB (No. 176)
- Round 7: Caleb Downs, S (No. 209)
- Round 1: Bijan Robinson, RB (No. 20 overall)
- Round 2: Malik Willis, QB (No. 45)
- Round 3: Tyler Warren, TE (No. 84)
- Round 4: Xavier McKinney, S (No. 109)
- Round 5: Montez Sweat, Edge (No. 148)
- Round 6: Zach Tom, OT (No. 173)
- Round 7: Marvin Harrison Jr., WR (No. 212)
- Round 1: C.J. Stroud, QB (No. 28 overall)
- Round 2: Justin Jefferson, WR (No. 38)
- Round 3: Cooper DeJean, DB (No. 90)
- Round 4: Byron Young, Edge (No. 103)
- Round 5: Taylor Moton, OT (No. 155)
- Round 6: Tucker Kraft, TE (No. 165)
- Round 7: Demario Davis, LB (No. 220)
- Round 1: Will Anderson Jr., Edge (No. 16 overall)
- Round 2: Daniel Jones, QB (No. 51)
- Round 3: Drake London, WR (No. 78)
- Round 4: Sauce Gardner, CB (No. 113)
- Round 5: Tyler Smith, OG (No. 144)
- Round 6: Sonny Styles, LB (No. 179)
- Round 7: TreVeyon Henderson, RB (No. 206)
- Round 1: Bo Nix, QB (No. 24 overall)
- Round 2: T.J. Watt, Edge (No. 41)
- Round 3: Creed Humphrey, C (No. 88)
- Round 4: Colston Loveland, TE (No. 105)
- Round 5: John Franklin-Myers, DL (No. 152)
- Round 6: Jalen Pitre, S (No. 169)
- Round 7: Jakobi Meyers, WR (No. 216)
- Round 1: Jared Goff, QB (No. 9 overall)
- Round 2: Nick Bosa, Edge (No. 55)
- Round 3: De'Von Achane, RB (No. 74)
- Round 4: Jaylen Waddle, WR (No. 120)
- Round 5: Travis Kelce, TE (No. 136)
- Round 6: Mike Jackson, CB (No. 185)
- Round 7: Grey Zabel, OG (No. 201)
- Round 1: Josh Allen, QB (No. 1 overall)
- Round 2: CeeDee Lamb, WR (No. 64)
- Round 3: Nik Bonitto, Edge (No. 67)
- Round 4: Cameron Heyward, DT (No. 126)
- Round 5: Dion Dawkins, OT (No. 129)
- Round 6: Kevin Byard, S (No. 192)
- Round 7: Dalton Kincaid, TE (No. 195)
- Round 1: Jonathan Taylor, RB (No. 22 overall)
- Round 2: Kyler Murray, QB (No. 43)
- Round 3: Rashawn Slater, OT (No. 86)
- Round 4: Tetairoa McMillan, WR (No. 107)
- Round 5: Tuli Tuipulotu, Edge (No. 150)
- Round 6: Javon Hargrave, DT (No. 171)
- Round 7: Antonio Johnson, S (No. 214)
- Round 1: Puka Nacua, WR (No. 29 overall)
- Round 2: Danielle Hunter, Edge (No. 36)
- Round 3: Cam Ward, QB (No. 93)
- Round 4: Christian Gonzalez, CB (No. 100)
- Round 5: Kobie Turner, DT (No. 157)
- Round 6: Bernhard Raimann, OT (No. 164)
- Round 7: Jake Ferguson, TE (No. 221)
- Round 1: Jayden Daniels, QB (No. 11 overall)
- Round 2: Jalen Carter, DT (No. 54)
- Round 3: Jordyn Brooks, LB (No. 75)
- Round 4: Aaron Brewer, C (No. 118)
- Round 5: Travon Walker, Edge (No. 139)
- Round 6: DJ Moore, WR (No. 182)
- Round 7: Travis Etienne, RB (No. 203)
- Round 1: Sam Darnold, QB (No. 18 overall)
- Round 2: Jeffery Simmons, DT (No. 47)
- Round 3: Devon Witherspoon, CB (No. 82)
- Round 4: Nick Emmanwori, S (No. 111)
- Round 5: Jaelan Phillips, Edge (No. 146)
- Round 6: Terry McLaurin, WR (No. 175)
- Round 7: Armand Membou, OT (No. 210)
- Round 1: Brock Purdy, QB (No. 31 overall)
- Round 2: A.J. Brown, WR (No. 34)
- Round 3: DeMarcus Lawrence, Edge (No. 95)
- Round 4: Joe Alt, OT (No. 98)
- Round 5: Byron Murphy II, DT (No. 159)
- Round 6: Javonte Williams, RB (No. 162)
- Round 7: Marcus Jones, CB (No. 223)
- Round 1: Jordan Love, QB (No. 8 overall)
- Round 2: Malik Nabers, WR (No. 57)
- Round 3: Chris Jones, DT (No. 73)
- Round 4: Derwin James, S (No. 119)
- Round 5: Josh Jacobs, RB (No. 138)
- Round 6: Jonathan Greenard, Edge (No. 184)
- Round 7: Kelvin Banks Jr., OT (No. 200)
- Round 1: Lamar Jackson, QB (No. 5 overall)
- Round 2: Brian Burns, Edge (No. 60)
- Round 3: Derrick Henry, RB (No. 69)
- Round 4: Kevin Dotson, OG (No. 124)
- Round 5: Vita Vea, DT (No. 133)
- Round 6: Garrett Wilson, WR (No. 188)
- Round 7: Patrick Ricard, FB (No. 197)
- Round 1: Patrick Mahomes, QB (No. 2 overall)
- Round 2: Trey McBride, TE (No. 61)
- Round 3: George Pickens, WR (No. 68)
- Round 4: Quinyon Mitchell, CB (No. 127)
- Round 5: Darnell Wright, OT (No. 130)
- Round 6: T'Vondre Sweat, DT (No. 189)
- Round 7: Josh Sweat, Edge (No. 196)
- Round 1: Saquon Barkley, RB (No. 23 overall)
- Round 2: Jalen Hurts, QB (No. 42)
- Round 3: Quenton Nelson, OG (No. 87)
- Round 4: Zack Baun, LB (No. 106)
- Round 5: Josh Hines-Allen, Edge (No. 151)
- Round 6: Brian Thomas Jr., WR (No. 170)
- Round 7: Jalen Ramsey, CB (No. 215)
- Round 1: Aidan Hutchinson, Edge (No. 21 overall)
- Round 2: Aaron Rodgers, QB (No. 44)
- Round 3: Trent McDuffie, CB (No. 85)
- Round 4: Jake Matthews, OT (No. 108)
- Round 5: Davante Adams, WR (No. 149)
- Round 6: Talanoa Hufanga, S (No. 172)
- Round 7: Dalton Schultz, TE (No. 213)
- Round 1: Christian McCaffrey, RB (No. 27 overall)
- Round 2: Trent Williams, OT (No. 37)
- Round 3: Mac Jones, QB (No. 92)
- Round 4: Derrick Brown, DT (No. 102)
- Round 5: Cameron Jordan, Edge (No. 154)
- Round 6: Carnell Tate, WR (No. 167)
- Round 7: Kyle Juszczyk, FB (No. 219)
- Round 1: Kyle Hamilton, S (No. 32 overall)
- Round 2: Penei Sewell, OT (No. 33)
- Round 3: Ernest Jones, LB (No. 96)
- Round 4: Bryce Young, QB (No. 97)
- Round 5: Chase Young, Edge (No. 160)
- Round 6: Mansoor Delane, CB (No. 161)
- Round 7: Rashid Shaheed, WR (No. 224)
- Round 1: Baker Mayfield, QB (No. 15 overall)
- Round 2: Nico Collins, WR (No. 50)
- Round 3: Devin Lloyd, LB (No. 77)
- Round 4: Tyler Linderbaum, C (No. 116)
- Round 5: Jordan Davis, DT (No. 143)
- Round 6: Nick Herbig, Edge (No. 178)
- Round 7: Antoine Winfield Jr., S (No. 205)
- Round 1: Joe Burrow, QB (No. 4 overall)
- Round 2: Jared Verse, Edge (No. 63)
- Round 3: Tee Higgins, WR (No. 66)
- Round 4: Andrew Thomas, OT (No. 125)
- Round 5: Milton Williams, DT (No. 132)
- Round 6: Kenyon Sadiq, TE (No. 191)
- Round 7: Jessie Bates III, S (No. 194)
- Round 1: Justin Herbert, QB (No. 7 overall)
- Round 2: Dexter Lawrence, DT (No. 58)
- Round 3: Zay Flowers, WR (No. 71)
- Round 4: Odafe Oweh, Edge (No. 122)
- Round 5: Hunter Henry, TE (No. 135)
- Round 6: Peter Skoronski, OG (No. 186)
- Round 7: Jaycee Horn, CB (No. 199)