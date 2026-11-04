Around the NFL

NFL Week 9 injury report: Player statuses for all 15 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com tracks player statuses for all 15 games in Week 9 of the 2026 NFL season.

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

THURSDAY, NOV. 5

JAGUARS

RAVENS

SUNDAY NOV. 8

Cincinnati Bengals
5-2
Atlanta Falcons
3-5
Denver Broncos
6-2
Carolina Panthers
3-4
Dallas Cowboys
3-5
Indianapolis Colts
2-6
New York Jets
2-6
Kansas City Chiefs
5-2
Detroit Lions
5-2
Miami Dolphins
1-6
Cleveland Browns
5-3
New Orleans Saints
2-5
New York Giants
4-2-1
Philadelphia Eagles
2-6
Los Angeles Rams
4-4
Washington Commanders
2-4-1
Houston Texans
2-5
Los Angeles Chargers
0-7
Las Vegas Raiders
4-4
San Francisco 49ers
6-1
Green Bay Packers
5-3
New England Patriots
5-3
Arizona Cardinals
3-5
Seattle Seahawks
X-X

MONDAY NOV. 9

Buffalo Bills
6-1
Minnesota Vikings
6-1