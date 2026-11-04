NFL Week 9 injury report: Player statuses for all 15 games
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NFL.com tracks player statuses for all 15 games in Week 9 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
THURSDAY, NOV. 5
- WHERE: M&T Bank Stadium (Baltimore)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | Prime Video, NFL+
JAGUARS
- QUESTIONABLE: RB Bhayshul Tuten (ankle/foot), DE Travon Walker (rib)
RAVENS
- OUT: QB Tyler Huntley (toe), QB Lamar Jackson (right thumb), S Jaylinn Hawkins (knee)
- QUESTIONABLE: RB Adam Randall (neck), CB Nate Wiggins (stringer/illness)
SUNDAY NOV. 8
- WHERE: Bernabéu Stadium (Madrid, Spain)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | NFL Network, ESPN, NFL+
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Caesars Superdome (New Orleans)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Northwest Stadium (Landover, Md.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Levi's Stadium (Santa Clara, Calif.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Gillette Stadium (Foxborough, Mass.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX
- WHERE: Soldier Field (Chicago)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
MONDAY NOV. 9
- WHERE: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ESPN, ABC, NFL+