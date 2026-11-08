NFL Week 9 inactives: Players ruled out for Sunday's 13 games
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NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 9 of the 2026 NFL season.
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EARLY GAMES
- WHERE: Bernabéu Stadium (Madrid, Spain)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | NFL Network, ESPN, NFL+
BENGALS
- S Kyle Dugger
- C Connor Lew
- OT Myles Hinton
- DT Landon Robinson
FALCONS
- QB Andy Dalton (emergency third QB)
- QB Jack Strand
- WR Zachariah Branch
- DB Billy Bowman
- DB Robert Longerbeam
- DE Drake Jackson
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Caesars Superdome (New Orleans)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Northwest Stadium (Landover, Md.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
LATE GAMES
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Levi's Stadium (Santa Clara, Calif.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Gillette Stadium (Foxborough, Mass.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Soldier Field (Chicago)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+