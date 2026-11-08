Around the NFL

NFL Week 9 inactives: Players ruled out for Sunday's 13 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 9 of the 2026 NFL season. 

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

EARLY GAMES

Cincinnati Bengals
5-2
Atlanta Falcons
3-5

BENGALS

  • S Kyle Dugger
  • C Connor Lew
  • OT Myles Hinton
  • DT Landon Robinson

FALCONS

  • QB Andy Dalton (emergency third QB)
  • QB Jack Strand
  • WR Zachariah Branch
  • DB Billy Bowman
  • DB Robert Longerbeam
  • DE Drake Jackson
Denver Broncos
6-2
Carolina Panthers
3-4
Dallas Cowboys
3-5
Indianapolis Colts
2-6
New York Jets
2-6
Kansas City Chiefs
5-2
Detroit Lions
5-2
Miami Dolphins
1-6
Cleveland Browns
5-3
New Orleans Saints
2-5
New York Giants
4-2-1
Philadelphia Eagles
2-6
Los Angeles Rams
4-4
Washington Commanders
2-4-1

LATE GAMES

Houston Texans
2-5
Los Angeles Chargers
0-7
Las Vegas Raiders
4-4
San Francisco 49ers
6-1
Green Bay Packers
5-3
New England Patriots
5-3
Arizona Cardinals
3-5
Seattle Seahawks
X-X

SUNDAY NIGHT FOOTBALL