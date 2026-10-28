NFL Week 8 injury report: Player statuses for all 14 games
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NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 8 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
THURSDAY, OCT. 29
- WHERE: Lambeau Field (Green Bay, Wis.)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | Prime Video, NFL+
PANTHERS
- OUT: G Damien Lewis (knee), OL Torricelli Simpkins III (ankle), OLB Jaelan Phillips (hamstring), CB Akayleb Evans (triceps/knee)
- QUESTIONABLE: DT Bobby Brown III (hand)
PACKERS
- OUT: OL Travis Glover (knee), OL Sean Rhyan (ankle), LB Zaire Franklin (shin)
- QUESTIONABLE: WR Matthew Golden (shoulder/foot), EDGE Brenton Cox (quadricep), DT Anthony Campbell (ankle), DT Devonte Wyatt (ankle)
SUNDAY, NOV. 1
- WHERE: Highmark Stadium (Orchard Park, N.Y.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: EverBank Stadium (Jacksonville, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Acrisure Stadium (Pittsburgh)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Raymond James Stadium (Tampa, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Empower Field at Mile High (Denver)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS
- WHERE: Northwest Stadium (Landover, Md.)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
MONDAY, NOV. 2
- WHERE: Lumen Field (Seattle)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ABC, ESPN, NFL+