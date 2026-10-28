Around the NFL

NFL Week 8 injury report: Player statuses for all 14 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 8 of the 2026 NFL season.

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

THURSDAY, OCT. 29

Carolina Panthers
3-3
Green Bay Packers
4-3

PANTHERS

PACKERS

SUNDAY, NOV. 1

Baltimore Ravens
4-3
Buffalo Bills
5-1
Tennessee Titans
1-6
Cincinnati Bengals
4-2
Arizona Cardinals
2-5
Dallas Cowboys
X-X
Minnesota Vikings
6-0
Detroit Lions
4-2
Indianapolis Colts
2-5
Jacksonville Jaguars
4-2
Las Vegas Raiders
3-4
New York Jets
2-5
Cleveland Browns
5-2
Pittsburgh Steelers
5-2
Atlanta Falcons
3-4
Tampa Bay Buccaneers
2-5
Los Angeles Chargers
0-6
Los Angeles Rams
3-4
Kansas City Chiefs
5-1
Denver Broncos
5-2
New England Patriots
4-3
Miami Dolphins
1-5

MONDAY, NOV. 2