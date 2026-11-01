Around the NFL

NFL Week 8 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 8 of the 2026 NFL season. 

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EARLY GAMES

Baltimore Ravens
4-3
Buffalo Bills
5-1

RAVENS

  • G Vega Ioane 
  • S Jaylinn Hawkins 
  • CB Chandler Rivers
  • WR Elijah Sarratt
  • G Emery Jones
  • DT Aeneas Peebles
  • QB Joe Fagnano (emergency third QB)

BILLS

  • WR Skyler Bell
  • CB Dee Alford
  • S Jalon Kilgore
  • OLB Mike Danna
  • G Ar'maj Reed-Adams
  • OT Spencer Brown
  • OL Greg Gaines
Tennessee Titans
1-6
Cincinnati Bengals
4-2

TITANS

  • RB Tyjae Spears
  • P Tommy Townsend
  • WR Carnell Tate
  • CB Jaylon Jones
  • OT Brandon Crenshaw-Dickson
  • TE Kylen Granson
  • DT Jackie Marshall

BENGALS

  • S Kyle Dugger
  • C Connor Lew
  • OT Myles Hinton
  • WR Mitch Tinsley
  • DT Landon Robinson
Arizona Cardinals
2-5
Dallas Cowboys
3-4

CARDINALS

  • QB Carson Beck
  • CB Starling Thomas V
  • RB Evan Hull
  • LB Eku Leota
  • OL Jon Gaines II
  • OL Albert Reese
  • DL Walter Nolen III

COWBOYS

  • WR KaVontae Turpin 
  • CB Shavon Revel Jr. 
  • LB Dee Winters
  • OLB Tyrus Wheat 
  • OT Drew Shelton
  • TE Luke Schoonmaker
Minnesota Vikings
6-0
Detroit Lions
4-2

VIKINGS

  • S Jakobe Thomas
  • QB Max Brosmer
  • CB Chuck Demmings
  • RB Demond Claiborne
  • OT Caleb Tiernan
  • DL Elijah Williams

LIONS

  • S Bishop Fitzgerald
  • EDGE Ahmed Hassanein
  • C Seth McLaughlin
  • TE Jackson Meeks
  • DL Mekhi Wingo
Indianapolis Colts
2-5
Jacksonville Jaguars
4-2

COLTS

  • WR Anthony Gould
  • CB Justin Walley
  • QB Riley Leonard (emergency third QB)
  • TE Pharaoh Brown
  • LB Bryce Boettcher
  • OT Charlie Heck
  • DT Kevin Givens

JAGUARS

  • S Antonio Johnson
  • WR CJ Williams
  • CB Alijah Huzzie
  • LB Jamal Hill
  • DE Wesley Williams
  • DT Albert Regis
Las Vegas Raiders
3-4
New York Jets
2-5

RAIDERS

  • WR Dont’e Thornton Jr.
  • QB Aidan O’Connell (emergency third QB)
  • WR Malik Benson
  • S Tristin McCollum
  • S Dalton Johnson
  • G Bryce Cabeldue
  • DT JJ Pegues

JETS

  • EDGE David Bailey
  • RB Breece Hall
  • OL Kohl Levao
  • OL Max Mitchell
  • EDGE Joseph Ossai
  • WR Tim Patrick
  • CB Nahshon Wright
Cleveland Browns
5-2
Pittsburgh Steelers
5-2

BROWNS

  • QB Dillon Gabriel (emergency third QB)
  • QB Taylen Green
  • LB Justin Jefferson
  • CB Noah Igbinoghene
  • RB Audric Estime
  • C Parker Brailsford

STEELERS

  • WR Ben Skowronek
  • QB Drew Allar
  • QB Will Howard (emergency third QB)
  • CB Brandin Echols
  • RB Eli Heidenreich
  • DB Doneiko Slaughter
Atlanta Falcons
3-4
Tampa Bay Buccaneers
2-5

FALCONS

  • QB Andy Dalton (emergency third QB)
  • QB Jack Strand
  • LB Divine Deablo
  • RB Brian Robinson Jr.
  • CB Billy Bowman Jr.
  • CB Robert Longerbeam
  • DE Drake Jackson

BUCCANEERS

  • DL DeMonte Capehart
  • WR Emeka Egbuka
  • CB Ayden Garnes
  • OT Luke Haggard
  • G Billy Schrauth

LATE GAMES

Los Angeles Chargers
0-6
Los Angeles Rams
3-4

CHARGERS

  • CB Rodney Shelley
  • CB Donte Jackson
  • DB Deane Leonard
  • G Kayode Awosika
  • WR Theo Wease
  • WR Brenen Thompson

RAMS

  • QB Ty Simpson (emergency third QB) 
  • LS Joe Cardona
  • OL Bill Murray
  • OL Keagen Trost
  • TE Colby Parkinson
  • OLB Desjuan Johnson
Kansas City Chiefs
5-1
Denver Broncos
5-2

CHIEFS

  • CB Mansoor Delane
  • QB Garrett Nussmeier (emergency third QB)
  • FB Ben VanSumeren
  • DE Jack Pyburn
  • DE Tyreke Smith
  • OT Diego Pounds

BRONCOS

  • QB Sam Ehlinger (emergency third QB)
  • S Talanoa Hufanga
  • OL Gavin Ortega
  • OL Kage Casey
  • TE Dallen Bentley
  • DL Jordan Jackson
  • DT Tyler Onyedim
New England Patriots
4-3
Miami Dolphins
1-5

PATRIOTS

  • WR A.J. Brown
  • RB TreVeyon Henderson
  • CB Karon Prunty
  • S Elliot Davison
  • CB Channing Canada
  • QB Behren Morton

DOLPHINS

  • OL Kadyn Proctor
  • TE Justin Joly
  • CB Marcellas Dial Jr.
  • CB Jaylin Simpson
  • OG Christian Haynes
  • WR Jared Wayne
  • EDGE Jamree Kromah

SUNDAY NIGHT FOOTBALL