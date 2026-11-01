NFL Week 8 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games
Published:
Updated:
Loading...
NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 8 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
EARLY GAMES
- WHERE: Highmark Stadium (Orchard Park, N.Y.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
RAVENS
- G Vega Ioane
- S Jaylinn Hawkins
- CB Chandler Rivers
- WR Elijah Sarratt
- G Emery Jones
- DT Aeneas Peebles
- QB Joe Fagnano (emergency third QB)
BILLS
- WR Skyler Bell
- CB Dee Alford
- S Jalon Kilgore
- OLB Mike Danna
- G Ar'maj Reed-Adams
- OT Spencer Brown
- OL Greg Gaines
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
TITANS
- RB Tyjae Spears
- P Tommy Townsend
- WR Carnell Tate
- CB Jaylon Jones
- OT Brandon Crenshaw-Dickson
- TE Kylen Granson
- DT Jackie Marshall
BENGALS
- S Kyle Dugger
- C Connor Lew
- OT Myles Hinton
- WR Mitch Tinsley
- DT Landon Robinson
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
CARDINALS
- QB Carson Beck
- CB Starling Thomas V
- RB Evan Hull
- LB Eku Leota
- OL Jon Gaines II
- OL Albert Reese
- DL Walter Nolen III
COWBOYS
- WR KaVontae Turpin
- CB Shavon Revel Jr.
- LB Dee Winters
- OLB Tyrus Wheat
- OT Drew Shelton
- TE Luke Schoonmaker
VIKINGS
- S Jakobe Thomas
- QB Max Brosmer
- CB Chuck Demmings
- RB Demond Claiborne
- OT Caleb Tiernan
- DL Elijah Williams
LIONS
- S Bishop Fitzgerald
- EDGE Ahmed Hassanein
- C Seth McLaughlin
- TE Jackson Meeks
- DL Mekhi Wingo
- WHERE: EverBank Stadium (Jacksonville, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
COLTS
- WR Anthony Gould
- CB Justin Walley
- QB Riley Leonard (emergency third QB)
- TE Pharaoh Brown
- LB Bryce Boettcher
- OT Charlie Heck
- DT Kevin Givens
JAGUARS
- S Antonio Johnson
- WR CJ Williams
- CB Alijah Huzzie
- LB Jamal Hill
- DE Wesley Williams
- DT Albert Regis
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
RAIDERS
- WR Dont’e Thornton Jr.
- QB Aidan O’Connell (emergency third QB)
- WR Malik Benson
- S Tristin McCollum
- S Dalton Johnson
- G Bryce Cabeldue
- DT JJ Pegues
JETS
- EDGE David Bailey
- RB Breece Hall
- OL Kohl Levao
- OL Max Mitchell
- EDGE Joseph Ossai
- WR Tim Patrick
- CB Nahshon Wright
- WHERE: Acrisure Stadium (Pittsburgh)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
BROWNS
- QB Dillon Gabriel (emergency third QB)
- QB Taylen Green
- LB Justin Jefferson
- CB Noah Igbinoghene
- RB Audric Estime
- C Parker Brailsford
STEELERS
- WR Ben Skowronek
- QB Drew Allar
- QB Will Howard (emergency third QB)
- CB Brandin Echols
- RB Eli Heidenreich
- DB Doneiko Slaughter
- WHERE: Raymond James Stadium (Tampa, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
FALCONS
- QB Andy Dalton (emergency third QB)
- QB Jack Strand
- LB Divine Deablo
- RB Brian Robinson Jr.
- CB Billy Bowman Jr.
- CB Robert Longerbeam
- DE Drake Jackson
BUCCANEERS
- DL DeMonte Capehart
- WR Emeka Egbuka
- CB Ayden Garnes
- OT Luke Haggard
- G Billy Schrauth
LATE GAMES
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
CHARGERS
- CB Rodney Shelley
- CB Donte Jackson
- DB Deane Leonard
- G Kayode Awosika
- WR Theo Wease
- WR Brenen Thompson
RAMS
- QB Ty Simpson (emergency third QB)
- LS Joe Cardona
- OL Bill Murray
- OL Keagen Trost
- TE Colby Parkinson
- OLB Desjuan Johnson
- WHERE: Empower Field at Mile High (Denver)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
CHIEFS
- CB Mansoor Delane
- QB Garrett Nussmeier (emergency third QB)
- FB Ben VanSumeren
- DE Jack Pyburn
- DE Tyreke Smith
- OT Diego Pounds
BRONCOS
- QB Sam Ehlinger (emergency third QB)
- S Talanoa Hufanga
- OL Gavin Ortega
- OL Kage Casey
- TE Dallen Bentley
- DL Jordan Jackson
- DT Tyler Onyedim
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | CBS
PATRIOTS
- WR A.J. Brown
- RB TreVeyon Henderson
- CB Karon Prunty
- S Elliot Davison
- CB Channing Canada
- QB Behren Morton
DOLPHINS
- OL Kadyn Proctor
- TE Justin Joly
- CB Marcellas Dial Jr.
- CB Jaylin Simpson
- OG Christian Haynes
- WR Jared Wayne
- EDGE Jamree Kromah
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Northwest Stadium (Landover, Md.)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+