NFL Week 7 injury report: Player statuses for all 14 games
Published:
Updated:
Loading...
NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 7 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
SUNDAY, OCT. 25
- WHERE: Stade de France (Saint Denis, France)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | NFL Network, ESPN, NFL+
STEELERS
- OUT: WR Ben Skowronek (calf), CB Brandin Echols (hamstring)
- QUESTIONABLE: RB Rico Dowdle (knee), S DeShon Elliott (knee)
SAINTS
- QUESTIONABLE: G Cesar Ruiz (knee), DT Nathan Shepherd (illness)
- WHERE: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
49ERS
- OUT: WR Mike Evans (ribs/Achilles), WR Deebo Samuel (hamstring), DE Nick Bosa (knee, calf), LB Luke Gifford (groin), LB Garret Wallow (hamstring), S Marques Sigle (ankle)
- QUESTIONABLE: WR Christian Kirksey, CB Upton Stout (shoulder), S Siran Neal (knee)
FALCONS
- OUT: RB Brian Robinson (hamstring), WR Beaux Collins (hip), OT Michael Jerrell (bicep), OT Cameron Williams (ankle), LB Divine Deablo (forearm), DB Billy Bowman Jr. (hamstring)
- QUESTIONABLE: WR Olamide Zaccheaus (shoulder), DE Samson Ebukam (hamstring), DE Za'Darius Smith (neck), DT Gervon Dexter (hamstring), LB Kendal Daniels (neck), CB C.J. Henderson (groin), CB Avieon Terrell (back/illness)
- WHERE: M&T Bank Stadium (Baltimore)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
BENGALS
No injury designations.
RAVENS
- OUT: OLB Tavius Robinson (pectoral), S Jaylinn Hawkins (knee)
- DOUBTFUL: CB T.J. Tampa (knee)
- QUESTIONABLE: QB Lamar Jackson (ankle), DT Broderick Washington (ankle)
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
BUCCANEERS
- OUT: WR Emeka Egbuka (concussion/foot), OT Luke Goedeke (calf), S Antoine Winfield Jr. (rib)
- QUESTIONABLE: QB Baker Mayfield (right thumb)
PANTHERS
- OUT: OLB Thomas Incoom (calf), OLB Jaelan Phillips (hamstring)
- QUESTIONABLE: OT Monroe Freeling (knee), LB Bam Martin-Scott (hamstring)
GIANTS
- OUT: TE Theo Johnson (neck), LB Tremaine Edmunds (shoulder), CB Greg Newsome II (concussion), S Jevon Holland (concussion)
- QUESTIONABLE: OT Jermaine Eluemunor (calf), OL Marcus Mbow (knee), CB Paulson Adebo (knee), S Tyler Nubin (neck)
TEXANS
- OUT: RB David Montgomery (groin), OT Blake Fisher (thumb), S Reed Blankenship (concussion/hand), S Jalen Pitre (shoulder)
RELATED CONTENT
Article
NFL Week 7 fantasy sleepers: Broncos QB Bo Nix, Jets TE Kenyon Sadiq among sneaky-good options
Oct 23, 2026
Article
NFL Week 7 bold predictions: Giants' J.J. McCarthy shreds Texans; Kenneth Walker III revenge game?
Oct 23, 2026
Article
NFL Week 7 picks: Upset and score predictions, matchup breakdowns for every game
Oct 22, 2026
- WHERE: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
COLTS
- OUT: WR Anthony Gould (concussion), TE Tyler Warren (groin), LB CJ Allen (ankle), CB Sauce Gardner (calf)
- QUESTIONABLE: LB Bryce Boettcher (groin), CB Justin Walley (knee)
VIKINGS
No injury designations.
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
DOLPHINS
- OUT: CB Reese Taylor (quad)
- DOUBTFUL: EDGE Robert Beal Jr. (hamstring)
- QUESTIONABLE: LB Willie Gay Jr. (illness), S Kyle Louis (knee)
JETS
- OUT: OL Max Mitchell (concussion), EDGE Joseph Ossai (ankle), LB Francisco Mauigoa (quad)
- QUESTIONABLE: RB Breece Hall (quad), RB Kene Nwangwu (knee), OL Dylan Parham (knee)
- WHERE: Nissan Stadium (Nashville, Tenn.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
BROWNS
- OUT: QB Dillon Gabriel (back), G Teven Jenkins (back), DT Khalil Davis (quad), DT Mike Hall (ankle)
- QUESTIONABLE: LB Quincy Williams (neck), CB Denzel Ward (hand)
TITANS
- OUT: LB Dorian Mausi (foot)
- QUESTIONABLE: RB Tyjae Spears (knee), WR Calvin Ridley (hip), S Tony Adams (ankle), S Kevin Winston Jr. (quad)
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS
BRONCOS
- OUT: RB Tyler Badie (thumb), OLB Jonah Elliss (ankle), S Talanoa Hufanga (ankle)
- QUESTIONABLE: RB Jonah Coleman (ankle), CB Patrick Surtain II (ankle)
CARDINALS
- OUT: RB Jeremiyah Love (ankle), OL Jon Gaines II (knee/ankle), DL Walter Nolen (ankle), S Andrew Wingard (knee)
- QUESTIONABLE: QB Carson Beck (back), DL Darius Robinson (back), CB Max Melton (knee), S Budda Baker (groin/illness)
PACKERS
- OUT: LB Zaire Franklin (shin)
- QUESTIONABLE: WR Bo Melton (back), G Aaron Banks (knee/toe), DT Jordon Riley (Achilles), CB Benjamin St-Juste (hamstring)
LIONS
No injury designations.
- WHERE: Allegiant Stadium (Las Vegas)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
RAMS
- OUT: LB Nate Landman (concussion)
- QUESTIONABLE: WR Puka Nacua (calf), CB Trent McDuffie (groin)
RAIDERS
- OUT: WR Dont'e Thornton Jr. (hamstring), TE Carter Runyon (foot)
- QUESTIONABLE: RB Mike Washington Jr. (foot/back)
- WHERE: Lumen Field (Seattle)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
CHIEFS
- OUT: RB Brashard Smith (hamstring), WR Rashee Rice (hamstring/knee), OL Jaylon Moore (concussion)
- QUESTIONABLE: CB L'Jarius Sneed (knee)
SEAHAWKS
- OUT: RB Zach Charbonnet (knee), LB Chazz Surratt (calf), LB Drake Thomas (ankle)
- QUESTIONABLE: QB Drew Lock (right elbow), LB Demarcus Lawrence (knee), LB Uchenna Nwosu (hip), LB Connor O'Toole (hamstring), S Nick Emmanwori (hip)
MONDAY, OCT. 26
- WHERE: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ESPN, ABC, NFL+
COWBOYS
- OUT: WR KaVontae Turpin (ribs), OT Drew Shelton (hamstring), LB Dee Winters (calf)
- QUESTIONABLE: LB Marist Liufau (forearm), S P.J. Locke (foot)
EAGLES
- OUT: WR DeVonta Smith (hamstring), WR Dontayvion Wicks (ankle), LB Nolan Smith (concussion), DB Michael Carter II (abdomen)
- QUESTIONABLE: RB Saquon Barkley (hamstring), TE Grant Calcaterra (back), TE Eli Stowers (quad), G Landon Dickerson (knee/pectoral), LB Jonathan Greenard (ankle), Jalyx Hunt (knee/ankle), CB Jakorian Bennett (knee)
THURSDAY, OCT. 22
- WHERE: Soldier Field (Chicago)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | Prime Video, NFL+
PATRIOTS
- OUT: G Alijah Vera-Tucker (hamstring), OL Ben Brown (knee), CB Channing Canada (hamstring), CB Carlton Davis (neck), CB Karon Prunty (hamstring)
- QUESTIONABLE: OT Morgan Moses (foot), LB Christian Elliss (chest), S Kevin Byard (chest), S Craig Woodson (shoulder)
BEARS
- OUT: RB Kyle Monangai (thumb/toe), LB Jack Sanborn (concussion)
- DOUBTFUL: LB T.J. Edwards (hamstring)
- QUESTIONABLE: DB Tyrique Stevenson (hip)