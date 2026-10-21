Around the NFL

NFL Week 7 injury report: Player statuses for all 14 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com tracks player statuses for all 14 games in Week 7 of the 2026 NFL season.

Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.

SUNDAY, OCT. 25

Pittsburgh Steelers
4-2
New Orleans Saints
2-4

STEELERS

SAINTS

San Francisco 49ers
6-0
Atlanta Falcons
2-4

49ERS

FALCONS

BENGALS

No injury designations.

RAVENS

Tampa Bay Buccaneers
1-5
Carolina Panthers
3-2

BUCCANEERS

PANTHERS

New York Giants
3-2-1
Houston Texans
2-4

GIANTS

TEXANS

Indianapolis Colts
2-4
Minnesota Vikings
5-0

COLTS

VIKINGS

No injury designations.

Miami Dolphins
0-5
New York Jets
2-4

DOLPHINS

JETS

Cleveland Browns
4-2
Tennessee Titans
1-5

BROWNS

TITANS

Denver Broncos
4-2
Arizona Cardinals
2-4

BRONCOS

CARDINALS

Green Bay Packers
4-2
Detroit Lions
3-2

PACKERS

LIONS

No injury designations.

Los Angeles Rams
2-4
Las Vegas Raiders
3-3

RAMS

RAIDERS

CHIEFS

SEAHAWKS

MONDAY, OCT. 26

Dallas Cowboys
2-4
Philadelphia Eagles
2-4

COWBOYS

EAGLES

THURSDAY, OCT. 22

PATRIOTS

BEARS