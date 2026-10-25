NFL Week 7 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games
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NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 7 of the 2026 NFL season.
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PARIS GAME
- WHERE: Stade de France (Saint Denis, France)
- WHEN: 9:30 a.m. ET | NFL Network, ESPN, NFL+
STEELERS
- WR Ben Skowronek
- QB Drew Allar
- QB Will Howard (emergency third QB)
- CB Brandin Echols
- RB Eli Heidenreich
- CB Terell Smith
SAINTS
- QB Zach Wilson (emergency third QB)
- S Mike Reid
- G Cesar Ruiz
- TE Treyton Welch
- DL Nathan Shepherd
- DL John Ridgeway III
- EDGE Tyree Wilson
EARLY GAMES
- WHERE: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
49ERS
- DE Nick Bosa
- WR Mike Evans
- WR Deebo Samuel
- LB Luke Gifford
- LB Garret Wallow
- S Marques Sigle
- QB Kurtis Rourke (emergency third QB)
FALCONS
- QB Jack Strand (emergency third QB)
- ILB Divine Deablo
- CB Avieon Terrell
- QB Andy Dalton
- WR Olamide Zaccheaus
- RB Brian Robinson Jr.
- DB Billy Bowman Jr.
- WHERE: M&T Bank Stadium (Baltimore)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
BENGALS
- S Russ Yeast
- C Connor Lew
- OT Myles Hinton
- DE Shemar Stewart
- DT Landon Robinson
RAVENS
- QB Lamar Jackson
- WR Elijah Sarratt
- FS Jaylinn Hawkins
- G Andrew Vorhees
- DE Broderick Washington
- WHERE: Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
BUCCANEERS
- DL Demonte Capehart
- WR Emeka Egbuka
- CB Ayden Garnes
- T Luke Goedeke
- G Billy Schrauth
- S Antoine Winfield Jr.
PANTHERS
- TE Ja'Tavion Sanders
- OLB Jaelan Phillips
- QB Haynes King (emergency third QB)
- RB AJ Dillon
- C Sam Hecht
- OT Stone Forsythe
- DT TeRah Edwards
GIANTS
- QB Jake Haener (emergency third QB)
- S Jevón Holland
- TE Theo Johnson
- OT Marcus Mbow
- CB Greg Newsome II
- CB Nikko Reed
- OL Josh Sills
TEXANS
- S Reed Blankenship
- OT Blake Fisher
- TE Marlin Klein
- RB David Montgomery
- G Febechi Nwaiwu
- S Jalen Pitre
- OT Nathan Thomas
- WHERE: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
COLTS
- LB CJ Allen
- LB Bryce Boettcher
- CB Sauce Gardner
- WR Anthony Gould
- QB Riley Leonard (emergency third QB)
- G Dalton Tucker
- TE Tyler Warren
VIKINGS
- S Jakobe Thomas
- QB Max Brosmer
- CB Chuck Demmings
- RB Demond Claiborne
- OT Caleb Tiernan
- DL Elijah Williams
- WHERE: MetLife Stadium (East Rutherford, N.J.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
DOLPHINS
- WR Jalen Tolbert
- CB Marcellas Dial Jr.
- CB Reese Taylor
- LB Willie Gay Jr.
- EDGE Rob Beal Jr.
- G DJ Campbell
- OT Chukwuebuka Godrik
JETS
- CB Jarvis Brownlee Jr.
- RB Breece Hall
- DL Jack Heflin
- OL Max Mitchell
- RB Kene Nwangwu
- Edge Joseph Ossai
- G Dylan Parham
- WHERE: Nissan Stadium (Nashville, Tenn.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
BROWNS
- QB Taylen Green (emergency third QB)
- LB Justin Jefferson
- CB Noah Igbinoghene
- RB Audric Estime
- DT Mike Hall
- C Parker Brailsford
TITANS
- WR Calvin Ridley
- RB Tyjae Spears
- RB Nick Singleton
- CB Jaylon Jones
- T Brandon Crenshaw-Dickson
- TE Kylen Granson
- DT Jackie Marshall
LATE GAMES
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS
BRONCOS
- CB Pat Surtain II
- QB Sam Ehlinger (emergency third QB)
- S Talanoa Hufanga
- OL Kage Casey
- TE Dallan Bentley
- DL Jordan Jackson
- DT Tyler Onyedim
CARDINALS
- RB Jeremiyah Love
- CB Max Melton
- QB Carson Beck
- S Andrew Wingard
- OL Jon Gaines II
- OL Albert Reese
- DL Walter Nolen III
PACKERS
- CB Benjamin St-Juste
- RB Kaleb Johnson
- LB Zaire Franklin
- OL Jager Burton
- OL Donovan Jennings
- G Kevin Zeitler
LIONS
- TE Jackson Meeks
- DL Mekhi Wingo
- Edge Ahmed Hassanein
- S Bishop Fitzgerald
- C Seth McLaughlin
- WHERE: Allegiant Stadium (Las Vegas)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
RAMS
- QB Ty Simpson (emergency third QB)
- CB Trent McDuffie
- ILB Nate Landman
- OL Bill Murray
- OL Keagen Trost
- TE Max Klare
RAIDERS
- QB Aidan O’Connell (emergency third QB)
- S Tristin McCollum
- S Dalton Johnson
- DE Cian Slone
- G Bryce Cabeldue
- DT Jonah Laulu
- DT Thomas Booker IV
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Lumen Field (Seattle)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
CHIEFS
- WR Rashee Rice
- OT Jaylon Moore
- QB Garrett Nussmeier
- DB Jadon Canady
- FB Ben VanSumeren
- DE Jack Pyburn
SEAHAWKS
- QB Drew Lock
- RB Zach Charbonnet
- LB Drake Thomas
- RB Robert Henry Jr.
- LB Chazz Surratt
- LB Connor O'Toole
- G Beau Stephens