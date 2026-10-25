Around the NFL

NFL Week 7 inactives: Players ruled out for Sunday's 12 games

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Around the NFL Staff
NFL.com

NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 7 of the 2026 NFL season. 

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PARIS GAME

Pittsburgh Steelers
4-2
New Orleans Saints
2-4

STEELERS

  • WR Ben Skowronek
  • QB Drew Allar
  • QB Will Howard (emergency third QB)
  • CB Brandin Echols
  • RB Eli Heidenreich
  • CB Terell Smith

SAINTS

  • QB Zach Wilson (emergency third QB)
  • S Mike Reid
  • G Cesar Ruiz
  • TE Treyton Welch
  • DL Nathan Shepherd
  • DL John Ridgeway III
  • EDGE Tyree Wilson

EARLY GAMES

San Francisco 49ers
5-0
Atlanta Falcons
2-4

49ERS

  • DE Nick Bosa
  • WR Mike Evans
  • WR Deebo Samuel
  • LB Luke Gifford
  • LB Garret Wallow
  • S Marques Sigle
  • QB Kurtis Rourke (emergency third QB)

FALCONS

  • QB Jack Strand (emergency third QB)
  • ILB Divine Deablo
  • CB Avieon Terrell
  • QB Andy Dalton
  • WR Olamide Zaccheaus
  • RB Brian Robinson Jr.
  • DB Billy Bowman Jr.

BENGALS

  • S Russ Yeast
  • C Connor Lew
  • OT Myles Hinton
  • DE Shemar Stewart
  • DT Landon Robinson

RAVENS

  • QB Lamar Jackson
  • WR Elijah Sarratt
  • FS Jaylinn Hawkins
  • G Andrew Vorhees
  • DE Broderick Washington
Tampa Bay Buccaneers
1-5
Carolina Panthers
3-2

BUCCANEERS

  • DL Demonte Capehart
  • WR Emeka Egbuka
  • CB Ayden Garnes
  • T Luke Goedeke
  • G Billy Schrauth
  • S Antoine Winfield Jr.

PANTHERS

  • TE Ja'Tavion Sanders
  • OLB Jaelan Phillips
  • QB Haynes King (emergency third QB)
  • RB AJ Dillon
  • C Sam Hecht
  • OT Stone Forsythe
  • DT TeRah Edwards
New York Giants
3-2-1
Houston Texans
2-4

GIANTS

  • QB Jake Haener (emergency third QB)
  • S Jevón Holland
  • TE Theo Johnson
  • OT Marcus Mbow
  • CB Greg Newsome II
  • CB Nikko Reed
  • OL Josh Sills

TEXANS

  • S Reed Blankenship
  • OT Blake Fisher
  • TE Marlin Klein
  • RB David Montgomery
  • G Febechi Nwaiwu
  • S Jalen Pitre
  • OT Nathan Thomas
Indianapolis Colts
2-4
Minnesota Vikings
5-0

COLTS

  • LB CJ Allen
  • LB Bryce Boettcher
  • CB Sauce Gardner
  • WR Anthony Gould
  • QB Riley Leonard (emergency third QB)
  • G Dalton Tucker
  • TE Tyler Warren

VIKINGS

  • S Jakobe Thomas
  • QB Max Brosmer
  • CB Chuck Demmings
  • RB Demond Claiborne
  • OT Caleb Tiernan
  • DL Elijah Williams
Miami Dolphins
0-5
New York Jets
2-4

DOLPHINS

  • WR Jalen Tolbert
  • CB Marcellas Dial Jr.
  • CB Reese Taylor
  • LB Willie Gay Jr.
  • EDGE Rob Beal Jr.
  • G DJ Campbell
  • OT Chukwuebuka Godrik

JETS

  • CB Jarvis Brownlee Jr.
  • RB Breece Hall
  • DL Jack Heflin
  • OL Max Mitchell
  • RB Kene Nwangwu
  • Edge Joseph Ossai
  • G Dylan Parham
Cleveland Browns
4-2
Tennessee Titans
1-5

BROWNS

  • QB Taylen Green (emergency third QB)
  • LB Justin Jefferson
  • CB Noah Igbinoghene
  • RB Audric Estime
  • DT Mike Hall
  • C Parker Brailsford

TITANS

  • WR Calvin Ridley
  • RB Tyjae Spears
  • RB Nick Singleton
  • CB Jaylon Jones
  • T Brandon Crenshaw-Dickson
  • TE Kylen Granson
  • DT Jackie Marshall

LATE GAMES

Denver Broncos
4-2
Arizona Cardinals
2-4

BRONCOS

  • CB Pat Surtain II
  • QB Sam Ehlinger (emergency third QB)
  • S Talanoa Hufanga
  • OL Kage Casey
  • TE Dallan Bentley
  • DL Jordan Jackson
  • DT Tyler Onyedim

CARDINALS

  • RB Jeremiyah Love
  • CB Max Melton
  • QB Carson Beck
  • S Andrew Wingard
  • OL Jon Gaines II
  • OL Albert Reese
  • DL Walter Nolen III
Green Bay Packers
4-2
Detroit Lions
3-2

PACKERS

  • CB Benjamin St-Juste
  • RB Kaleb Johnson
  • LB Zaire Franklin
  • OL Jager Burton
  • OL Donovan Jennings
  • G Kevin Zeitler

LIONS

  • TE Jackson Meeks
  • DL Mekhi Wingo
  • Edge Ahmed Hassanein
  • S Bishop Fitzgerald
  • C Seth McLaughlin
Los Angeles Rams
2-4
Las Vegas Raiders
3-3

RAMS

  • QB Ty Simpson (emergency third QB)
  • CB Trent McDuffie
  • ILB Nate Landman
  • OL Bill Murray
  • OL Keagen Trost
  • TE Max Klare

RAIDERS

  • QB Aidan O’Connell (emergency third QB)
  • S Tristin McCollum
  • S Dalton Johnson
  • DE Cian Slone
  • G Bryce Cabeldue
  • DT Jonah Laulu
  • DT Thomas Booker IV

SUNDAY NIGHT FOOTBALL

CHIEFS

  • WR Rashee Rice
  • OT Jaylon Moore
  • QB Garrett Nussmeier 
  • DB Jadon Canady
  • FB Ben VanSumeren 
  • DE Jack Pyburn

SEAHAWKS

  • QB Drew Lock 
  • RB Zach Charbonnet
  • LB Drake Thomas
  • RB Robert Henry Jr. 
  • LB Chazz Surratt 
  • LB Connor O'Toole
  • G Beau Stephens