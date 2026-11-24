NFL Week 12 injury report: Player statuses for all 16 games
Published:
NFL.com tracks player statuses for all 16 games in Week 12 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
WEDNESDAY, NOV. 25
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 8:00 p.m. ET | Netflix, NFL+
PACKERS
- QUESTIONABLE: RB Josh Jacobs (finger), WR Bo Melton (thigh), WR Skyy Moore (ankle), G Kevin Zeitler (triceps), OL Travis Glover (shoulder), OL Sean Rhyan (ankle), LB Micah Parsons (knee), LB Zaire Franklin (shin)
RAMS
- OUT: OL Steve Avila (hamstring), OL Coleman Shelton (hamstring), TE Terrance Ferguson (ankle/hamstring)
THURSDAY, NOV. 26
- WHERE: Ford Field (Detroit)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: AT&T Stadium (Arlington, Texas)
- WHEN: 4:30 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Highmark Stadium (Orchard Park, N.Y.)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
FRIDAY, NOV. 27
- WHERE: Acrisure Stadium (Pittsburgh)
- WHEN: 3:00 p.m. ET | Prime Video, NFL+
SUNDAY, NOV. 29
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
- WHERE: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: EverBank Stadium (Jacksonville, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX
- WHERE: Levi's Stadium (Santa Clara, Calif.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
- WHERE: Huntington Bank Field (Cleveland)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+
MONDAY, NOV. 30
- WHERE: Raymond James Stadium (Tampa, Fla.)
- WHEN: 8:15 p.m. ET | ESPN, NFL+