NFL Week 12 inactives: Players ruled out for Sunday's 10 games
Published:
Loading...
NFL.com keeps you up to date with the inactive reports for every Sunday game in Week 12 of the 2026 NFL season.
Fans can stream live local and primetime games on mobile with NFL+.
EARLY GAMES
- WHERE: Paycor Stadium (Cincinnati)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
SAINTS
- QB Zach Wilson (emergency third QB)
- RB CJ Donaldson
- OL Asim Richards
- OT Taliese Fuaga
- TE Juwan Johnson
- DL Nathan Shepherd
BENGALS
- WR Tee Higgins
- G Brian Parker II
- G Dalton Risner
- OT Myles Hinton
- DT Landon Robinson
RAVENS
- WR Elijah Sarratt
- FS Jaylinn Hawkins
- RB Adam Randall
- CB Chandler Rivers
- G Olaivavega Ioane
- DT Aeneas Peebles
- DT Nnamdi Madubuike
TEXANS
- TE Brevin Jordan
- WR Kayshon Boutte
- DE Danielle Hunter
- OT Blake Fisher
- OL Keylan Rutledge
- OT Nate Thomas
- WHERE: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
GIANTS
- S Elijah Campbell
- OL J.C. Davis
- DL Shelby Harris
- TE Theo Johnson
- CB Dru Phillips
- S Jason Pinnock
- OL Josh Sills
COLTS
- QB Shane Buechele (emergency third QB)
- CB Charvarius Ward Sr.
- RB Seth McGowan
- OT Jalen Travis
- TE Will Mallory
- DT Jerry Tillery
- WHERE: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | CBS
JETS
- CB Jarvis Brownlee Jr.
- WR Omar Cooper Jr.
- Edge Nate Lynn
- LB Trevin Wallace
- TE Jelani Woods
DOLPHINS
- CB JuJu Brents
- CB Jaylin Simpson
- P Bradley Pinion
- G Christian Haynes
- OL Caedan Wallace
- TE Justin Joly
- WR Jared Wayne
RELATED CONTENT
- WHERE: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
FALCONS
- QB Jack Strand (emergency third QB)
- WR Zachariah Branch
- WR Jahan Dotson
- S DeMarcco Hellams
- DB Billy Bowman Jr.
- LG Matthew Bergeron
- OL Cameron Williams
VIKINGS
- CB Isaiah Rodgers
- WR Jordan Addison
- QB Carson Wentz (emergency third QB)
- QB Max Brosmer
- S Theo Jackson
- LB Blake Cashman
- OT Christian Darrisaw
- WHERE: EverBank Stadium (Jacksonville, Fla.)
- WHEN: 1:00 p.m. ET | FOX
TITANS
- K Matthew Wright
- CB Cor'Dale Flott
- S Terrell Burgess
- LB Mohamoud Diabate
- CB Corey Thornton
- OT Brandon Crenshaw-Dickson
- DT Nazir Stackhouse
JAGUARS
- WR Parker Washington
- S Jalen Huskey
- RB Bhayshul Tuten
- DE Danny Striggow
- DT Matt Dickerson
- DT Albert Regis
LATE GAMES
- WHERE: SoFi Stadium (Inglewood, Calif.)
- WHEN: 4:05 p.m. ET | CBS, Paramount+, NFL+
- WHERE: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX
- WHERE: Levi's Stadium (Santa Clara, Calif.)
- WHEN: 4:25 p.m. ET | FOX, FOX One, NFL+
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
- WHERE: Huntington Bank Field (Cleveland)
- WHEN: 8:20 p.m. ET | NBC, Peacock, NFL+